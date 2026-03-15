Audrey Pascual se consagra como 'la number one' de España con cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina

"Me acuerdo de mi familia y me he acordado de mi abuelo, él me llamaba la 'number one', así que por fin soy la 'number one'. Va para mi abuelo, que me estará viendo desde el cielo". Esta frase de Audrey Pascual pasará a la historia del deporte paralímpico español como la que abre una etapa que ya es y será dorada.

La esquiadora madrileña, de 21 años, ha sido una de las estrellas de estos Juegos Paralímpicos de Milano Cortina y es, sin duda, la gran figura del paralimpismo español. En su debut en una cita olímpica, ha logrado la proeza de llevarse a casa cuatro medallas en las cinco pruebas en las que ha participado: dos oros, una plata y un bronce.

Sin duda, Audrey se ha ganado ser la 'number one', como decía su abuelo. Hay que remontarse a Nagano en los Juegos de Invierno de 1998 para ver a otra deportista española sumar cuatro medallas, fue Magda Amo, con sus cuatro oros en el esquí alpino -descenso, eslalon, eslalon gigante y supergigante-.

La historia de amor con los Juegos de la española comenzó el sábado pasado, en su primera actuación olímpica en el descenso alpino. Una primera prueba impecable que terminó con la consecución de su primera presea en Milano Cortina, que fue de plata y con la que terminó con una sequía de ocho años sin metales en la delegación española.

Solo cinco centésimas le separaron del preciado oro, pero su gran rival en esta cita, la veterana alemana Anna Lenna-Forster se lo arrebató por esa pequeña fracción de tiempo. Lejos de desanimarse, Audrey se reforzó para brillar en la siguiente cita, el supergigante.

"Está ya cumplido un objetivo, pero como iba a por el oro, esto me hace sacar más rabia de darlo todo en el supergigante, que sé que puedo hacerlo e ir a por el oro". Dicho y hecho. La deportista volvió a salir a la pista de la Olympica delle Tofane el lunes, donde brilló con luz propia para convertirse en 'la number one'.

"Dos veces 'number one'" A Audrey le tocaba hacer el descenso la segunda y logró parar el reloj en 1:17.82, el tiempo de referencia en ese momento y que solo podría ser batido por Anna-Lena. La alemana salió en cuarto lugar, sabiendo que tendría que ir muy rápido para poder volver a arrebatarle el oro a la española, pero esa presión le pasó factura y no logró acabar su descenso tras salirse de la pista. Audrey Pascual había logrado su gran objetivo, ya tenía su primer oro en la saca en Milano Cortina y se convertía, como ella misma dijo tras la carrera, en "la 'number one'". La esquiadora de Madrid lograba un oro para España 12 años después del último que lograron Jon Santacana y Miguelín Galindo en Sochi 2014, precisamente, el día del aniversario que lo lograron ellos en el descenso. Comienza a forjarse una leyenda: Audrey Pascual suma su segundo oro en los Juegos Paralímpicos Antonio S. Sereno Y casi sin tiempo para celebrarlo, llegó el segundo. El martes, Audrey Pascual saltó a la nieve en la combinada alpina, donde volvió a conquistar otra vez el oro (2:11.22) y le devolvió la moneda a su gran rival en estos Juegos, Anna-Lena Forster, que se quedó a solo 46 centésimas de la española, que marcó la diferencia en la primera manga en el supergigante. La "dos veces 'number one'" pudo descansar el miércoles antes de afrontar su cuarta prueba el jueves, donde llegaba una nueva oportunidad en el eslalon gigante, donde volvía a aspirar a todo en su duelo, mano a mano, con la alemana. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere y el deporte tiene estas cosas.

Audrey se repone a la adversidad con un bronce Audrey sufrió una aparatosa caída en la primera manga que la dejaba fuera de la lucha por un oro que se colgó Anna-Lena Forster. La madrileña se dio un golpe en la cabeza y fue trasladada al hospital por precaución, donde se confirmó poco después que estaría en plena forma para desquitarse en el eslalon del sábado. La doble campeona olímpica se quería despedir de montaña Olympica delle Tofane con el que podría haber sido su tercera presea dorada y casi lo logra. Audrey marcó el mejor tiempo en una primera manga ajustadísima, parando el crono en 43.02, solo una centésima antes que la china Wenjing Zhang y 16 que la finlandesa Nette Kiviranta. Las medallas se iban a decidir en la segunda manga. Audrey Pascual pone el broche a unos Juegos de ensueño con su bronce en el eslalon Antonio S. Sereno Con el reloj tan ajustado, Audrey descendió sabiendo los tiempos de sus rivales directas y un pequeño fallo en una de las puertas, donde se fue un poco larga, la privó del oro que se adjudicó la china y también de la plata, que fue para la finlandesa. Aun así, la madrileña cosechó un bronce para seguir agrandando lo que ya es una carrera brillante. Las cuatro preseas logradas por Audrey en Milano Cortina elevan notablemente el medallero histórico en unos Juegos de Invierno para España, que ya tiene 48 metales, 17 de ellos de oro, gracias a las dos victorias paralímpicas de la madrileña en el supergigante y en la combinada alpina. La delegación española termina los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina en la decimoquinta posición.