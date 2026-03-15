Audrey Pascual se consagra como 'la number one' de España con cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina
- La esquiadora madrileña, de 21 años, se va de Milano Cortina con dos oros, una plata y un bronce
- Audrey Pascual ha encabezado una delegación española que sale reforzada con un equipo de futuro
"Me acuerdo de mi familia y me he acordado de mi abuelo, él me llamaba la 'number one', así que por fin soy la 'number one'. Va para mi abuelo, que me estará viendo desde el cielo". Esta frase de Audrey Pascual pasará a la historia del deporte paralímpico español como la que abre una etapa que ya es y será dorada.
La esquiadora madrileña, de 21 años, ha sido una de las estrellas de estos Juegos Paralímpicos de Milano Cortina y es, sin duda, la gran figura del paralimpismo español. En su debut en una cita olímpica, ha logrado la proeza de llevarse a casa cuatro medallas en las cinco pruebas en las que ha participado: dos oros, una plata y un bronce.
Sin duda, Audrey se ha ganado ser la 'number one', como decía su abuelo. Hay que remontarse a Nagano en los Juegos de Invierno de 1998 para ver a otra deportista española sumar cuatro medallas, fue Magda Amo, con sus cuatro oros en el esquí alpino -descenso, eslalon, eslalon gigante y supergigante-.
La historia de amor con los Juegos de la española comenzó el sábado pasado, en su primera actuación olímpica en el descenso alpino. Una primera prueba impecable que terminó con la consecución de su primera presea en Milano Cortina, que fue de plata y con la que terminó con una sequía de ocho años sin metales en la delegación española.
Solo cinco centésimas le separaron del preciado oro, pero su gran rival en esta cita, la veterana alemana Anna Lenna-Forster se lo arrebató por esa pequeña fracción de tiempo. Lejos de desanimarse, Audrey se reforzó para brillar en la siguiente cita, el supergigante.
"Está ya cumplido un objetivo, pero como iba a por el oro, esto me hace sacar más rabia de darlo todo en el supergigante, que sé que puedo hacerlo e ir a por el oro". Dicho y hecho. La deportista volvió a salir a la pista de la Olympica delle Tofane el lunes, donde brilló con luz propia para convertirse en 'la number one'.
"Dos veces 'number one'"
A Audrey le tocaba hacer el descenso la segunda y logró parar el reloj en 1:17.82, el tiempo de referencia en ese momento y que solo podría ser batido por Anna-Lena. La alemana salió en cuarto lugar, sabiendo que tendría que ir muy rápido para poder volver a arrebatarle el oro a la española, pero esa presión le pasó factura y no logró acabar su descenso tras salirse de la pista.
Audrey Pascual había logrado su gran objetivo, ya tenía su primer oro en la saca en Milano Cortina y se convertía, como ella misma dijo tras la carrera, en "la 'number one'". La esquiadora de Madrid lograba un oro para España 12 años después del último que lograron Jon Santacana y Miguelín Galindo en Sochi 2014, precisamente, el día del aniversario que lo lograron ellos en el descenso.
Y casi sin tiempo para celebrarlo, llegó el segundo. El martes, Audrey Pascual saltó a la nieve en la combinada alpina, donde volvió a conquistar otra vez el oro (2:11.22) y le devolvió la moneda a su gran rival en estos Juegos, Anna-Lena Forster, que se quedó a solo 46 centésimas de la española, que marcó la diferencia en la primera manga en el supergigante.
La "dos veces 'number one'" pudo descansar el miércoles antes de afrontar su cuarta prueba el jueves, donde llegaba una nueva oportunidad en el eslalon gigante, donde volvía a aspirar a todo en su duelo, mano a mano, con la alemana. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere y el deporte tiene estas cosas.
Audrey se repone a la adversidad con un bronce
Audrey sufrió una aparatosa caída en la primera manga que la dejaba fuera de la lucha por un oro que se colgó Anna-Lena Forster. La madrileña se dio un golpe en la cabeza y fue trasladada al hospital por precaución, donde se confirmó poco después que estaría en plena forma para desquitarse en el eslalon del sábado.
La doble campeona olímpica se quería despedir de montaña Olympica delle Tofane con el que podría haber sido su tercera presea dorada y casi lo logra. Audrey marcó el mejor tiempo en una primera manga ajustadísima, parando el crono en 43.02, solo una centésima antes que la china Wenjing Zhang y 16 que la finlandesa Nette Kiviranta. Las medallas se iban a decidir en la segunda manga.
Con el reloj tan ajustado, Audrey descendió sabiendo los tiempos de sus rivales directas y un pequeño fallo en una de las puertas, donde se fue un poco larga, la privó del oro que se adjudicó la china y también de la plata, que fue para la finlandesa. Aun así, la madrileña cosechó un bronce para seguir agrandando lo que ya es una carrera brillante.
Las cuatro preseas logradas por Audrey en Milano Cortina elevan notablemente el medallero histórico en unos Juegos de Invierno para España, que ya tiene 48 metales, 17 de ellos de oro, gracias a las dos victorias paralímpicas de la madrileña en el supergigante y en la combinada alpina. La delegación española termina los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina en la decimoquinta posición.
Una historia de superación
La doble campeona paralímpica nació sin tibias por una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente. A los seis meses entró en la piscina por recomendación médica para fortalecer la espalda y la musculatura para cuando empezase a andar con prótesis.
La joven deportista probó el esquí por primera vez a los once años en La Pinilla. La Fundación También, que le suministró material y monitor, fue fundamental para que desarrollara una carrera sobre los esquíes.
En 2015 y 2016 fue elegida Promesa del año en el Trofeo Santiveri de esquí adaptado, en 2017 ganó un oro en eslalon y una plata en gigante en el Campeonato de España y en 2019 empezó a competir con 15 años, la edad mínima exigida, en competiciones internacionales, ganando a la primera la Copa de Europa.
Desde entonces acumula numerosos podios sobre la nieve, entre ellos en los Mundiales de Maribor (Eslovenia) de 2025, en los que fue subcampeona en eslalon, y en la Copa del Mundo, en la que ha subido más de una decena de veces en esta excelente temporada y que ahora ha culminado con sus dos oros, una plata y un bronce en sus primeros Juegos Paralímpicos, el inicio de una era para 'la number one'.
Un equipo español muy prometedor
Además de Audrey Pascual, la delegación española puede sacar pecho por el resto de deportistas que han participado en los Juegos de Milano Cortina, todos ellos con un futuro brillante en próximas citas paralímpicas: María Martín-Granizo, la pareja formada por Alejandra Requesen y Victoria Ibáñez, Iraide Rodríguez, Higinio Rivero, Emilio Redondo y Javier Marco Arteaga.
María Granizo logró un más que merecido diploma olímpico en su última cita con el eslalon, después de realizar una gran primera manga y tener suerte en la segunda con la salida de pista de gran favorita, la sueca Ebba Aarsjoe. La leonesa, que competía en la categoría de pie, se pudo quitar la espinita del jueves en el gigante, cuando se salió de pista en la segunda manga.
También han tenido un primer buen contacto con unos Juegos Paralímpicos Alejandra Requesens y su guía, Victoria Ibáñez, que lograron completar las dos pruebas en las que han participado en esquí alpino -el eslalon gigante y el eslalon- con mucho mérito. Ambas se incorporaron a la delegación española gracias a una invitación nominal de última hora.
En la misma situación estaba Iraide Rodríguez, la benjamina del equipo, de solo 17 años. Al igual que Audrey, competía en la modalidad de sentada y ha participado en el eslalon gigante y en el eslalon. A su corta edad, puede presumir de haber quedado novena en esta última prueba, a solo una plaza del diploma.
Otro que ha hecho historia ha sido Higinio Rivero, el veterano del equipo, de 43 años. El vizcaíno ya puede presumir de ser el primer paralímpico español en haber participado en tres disciplinas diferentes entre Juegos de Verano e Invierno: remo, biatlón y esquí de fondo.
Milano Cortina también ha sido una primera toma de contacto para el rider Emilio Redondo, que ha participado en el cross y el banked, donde se quedó al borde del diploma. Y por último, Javier Marcos Arteaga, que cerró la participación española con su descenso en el eslalon en la catergoría de sentado.
Los ocho componentes de la delegación tienen un gran futuro en próximas citas paralímpicas y ya miran de reojo a Los Alpes franceses.