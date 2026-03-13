Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Marcos, Higinio y Redondo saltan a escena

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la séptima jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.

Hoy, tres españoles estarán en la nieve de Cortina d'Ampezzo. Javier de Marcos que debutará en Milano Cortina en paraesquí alpino sentado LW11. También volverá a competir Higinio Rivero, que descansó en la prueba de 10km, en persecución sentado 3.6-4.2 km.

Además, Emilio Redondo competirá en banked eslalon snowboard, después de que la organización haya adelantado un día esta prueba por las condiciones climatológicas.