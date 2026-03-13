Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Marcos, Higinio y Redondo saltan a escena
- Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la séptima jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.
Hoy, tres españoles estarán en la nieve de Cortina d'Ampezzo. Javier de Marcos que debutará en Milano Cortina en paraesquí alpino sentado LW11. También volverá a competir Higinio Rivero, que descansó en la prueba de 10km, en persecución sentado 3.6-4.2 km.
Además, Emilio Redondo competirá en banked eslalon snowboard, después de que la organización haya adelantado un día esta prueba por las condiciones climatológicas.
Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 13 de marzo, en directo
9:44
Y no os perdáis este ejemplo de superación. El eslovaco Marek Kubacka es ciego total, no ve nada, pero aun así, ha realizado este gran descenso en el eslalon gigante junto a su guía, Maria Zatovicova.
"¿El eslovaco Marek Kubacka es ciego total y, aun así, ha realizado este gran descenso en el eslalon gigante junto a su guía Maria Zatovicova
¿Ahora, EN DIRECTO, en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/UjT4ThUHMt“
9:10
Debuta Javier Marcos Arteaga
Nueva jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026

Oportunidad española con Javier Marcos Arteaga en el eslalon gigante en la categoría de sentado
Oportunidad española con Javier Marcos Arteaga en el eslalon gigante en la categoría de sentado
¿¿ @PacoGrandeTVE y @MiguelinGalindo
¿DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/mk8FBRFVe3“
9:05
9:00
Bienvenidos a las séptima jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. Ya no queda nada para la cita olímpica eche el cierre, pero antes, disfrutemos de un nuevo día de emociones en la nieve de Cortina d'Ampezzo.