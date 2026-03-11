Del tercer oro de Oksana Masters a la proeza de Wang y Huang esquí de fondo: los momentazos de la jornada paralímpica
- La americana ha sumado su medalla número 22 en unos Juegos Paralímpicos
- Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
La estadounidense Oksana Masters, una de las estrellas del deporte paralímpico, consiguió su tercer título desde el inicio de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina al ganar la prueba de 10 km sentada de esquí de fondo, este miércoles en Tesero.
Y no ha sido la única imagen de la jornada en la cita parlímpica en esta prueba del medio fondo. También hemos visto el sufrimiento del fancés Karls Tabouret para proclamarse nuevo campeón en la modalidad de pie.
El galo tuvo que ser ayudado tras cruzar la línea de meta porque no podía ni moverse del gran esfuerzo realizado para llegar a lo más alto y tomar el relevo del chino Chenyang Wang, que en esta ocasión entró el noveno.
El deportista asiático logró el oro hace cuatro años en la cita olímpica de Beijing. Compite con la peculiaridad de que, junto con su compatriotra Lingxin Huang, son los dos únicos esquiadores que no tienen brazos lo que implica una especial técnica y capacidad de resistencia como se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia.
'Trío dorado' para Oksana Masters
A sus 36 años Oksana Masters ya había ganado títulos en biatlón (sprint) y esquí de fondo (sprint) desde su llegada a Italia, añadió a su palmarés el título de los 10 km, en los que se impuso a la surcoreana Kim Yunji, segunda a 20 segundos, y a otra estadounidense, Kendall Gretsch, tercera a 56 segundos.
La estadounidense de origen ucraniano cuenta ahora con doce títulos paralímpicos en su palmarés, con un total de 22 medallas. Ya ha igualado su marca de Pekín 2022, donde ganó tres títulos (dos en biatlón y uno en esquí de fondo).
Sin duda, su cosecha no ha terminado, ya que aún le queda por disputar la persecución en biatlón el viernes y los 20 km en esquí de fondo el domingo.
Masters tiene la particularidad de participar en los Juegos Paralímpicos de verano, en remo (tercera en 2012 en Londres) y en ciclismo, donde ha ganado cuatro títulos, en handbike, en los Juegos Olímpicos de verano de Tokio y París.
Nacida en Ucrania, a unos cientos de kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, con múltiples malformaciones, sin tibias y con una pierna más corta que la otra, fue abandonada al nacer y pasó los primeros años de su vida en orfanatos.
Allí sufrió violencia y abusos antes de ser finalmente adoptada por una estadounidense, Gay Masters, que cambiaría su vida, hasta convertirse en la campeona paralímpica que es hoy.