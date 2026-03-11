Del tercer oro de Oksana Masters a la proeza de Wang y Huang esquí de fondo: los momentazos de la jornada paralímpica

La estadounidense Oksana Masters, una de las estrellas del deporte paralímpico, consiguió su tercer título desde el inicio de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina al ganar la prueba de 10 km sentada de esquí de fondo, este miércoles en Tesero.

Y no ha sido la única imagen de la jornada en la cita parlímpica en esta prueba del medio fondo. También hemos visto el sufrimiento del fancés Karls Tabouret para proclamarse nuevo campeón en la modalidad de pie.

El galo tuvo que ser ayudado tras cruzar la línea de meta porque no podía ni moverse del gran esfuerzo realizado para llegar a lo más alto y tomar el relevo del chino Chenyang Wang, que en esta ocasión entró el noveno.

El deportista asiático logró el oro hace cuatro años en la cita olímpica de Beijing. Compite con la peculiaridad de que, junto con su compatriotra Lingxin Huang, son los dos únicos esquiadores que no tienen brazos lo que implica una especial técnica y capacidad de resistencia como se puede ver en el vídeo que encabeza esta noticia.