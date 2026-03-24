La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 24 de marzo, con Malena Alterio, Carmen Ruiz y Linaje como invitados

Las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz son las invitadas de hoy en La Revuelta para presentar su nueva obra de teatro, La vida extraordinaria. Además, David Broncano recibe también a la banda navarra de rock Linaje, liderada por Aarón Romero, hijo de Kutxi Romero, cantante de Marea. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Nueva serie y obra de teatro Malena Alterio y Carmen Ruiz visitan La Revuelta para presentar su nueva obra de teatro, La vida extraordinaria, del dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco, en la que interpretan a dos amigas con vidas muy comunes que se ven alteradas por la amistad y la literatura. Carmen Ruiz debutó en RTVE con la serie Mujeres y saltó a la fama con su papel de Bea en la adaptación española de Betty, la fea. Por su parte, Malena Alterio, hija del histórico Héctor Alterio, recientemente fallecido, es una de las actrices más populares de los últimos años en nuestro país gracias a su participación en series de enorme éxito, y en 2023 ganó el premio Goya a Mejor interpretación femenina protagonista por Que nadie duerma. Entre la comedia y el drama: Así es el viaje íntimo de Malena Alterio en 'Que nadie duerma' R. ELICES