La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 24 de marzo, con Malena Alterio, Carmen Ruiz y Linaje como invitados
- Las actrices presentan nueva obra de teatro y la banda de rock Linaje actúa por primera vez en televisión
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Eva Arguiñano y Belén Esteban como invitadas
Las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz son las invitadas de hoy en La Revuelta para presentar su nueva obra de teatro, La vida extraordinaria. Además, David Broncano recibe también a la banda navarra de rock Linaje, liderada por Aarón Romero, hijo de Kutxi Romero, cantante de Marea. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Nueva serie y obra de teatro
Malena Alterio y Carmen Ruiz visitan La Revuelta para presentar su nueva obra de teatro, La vida extraordinaria, del dramaturgo argentino Mariano Tenconi Blanco, en la que interpretan a dos amigas con vidas muy comunes que se ven alteradas por la amistad y la literatura. Carmen Ruiz debutó en RTVE con la serie Mujeres y saltó a la fama con su papel de Bea en la adaptación española de Betty, la fea. Por su parte, Malena Alterio, hija del histórico Héctor Alterio, recientemente fallecido, es una de las actrices más populares de los últimos años en nuestro país gracias a su participación en series de enorme éxito, y en 2023 ganó el premio Goya a Mejor interpretación femenina protagonista por Que nadie duerma.
Linaje, herederos del rock de Berriozar
El apellido Romero no es ajeno para los seguidores del rock and roll en español, y tampoco lo será la voz de Linaje. Y es que Aarón, su vocalista, es el hijo de Kutxi Romero, cantante y líder de los históricos Marea, una de las bandas que mejor ha conservado la esencia del rock en nuestro país. Herederos de esa tradición y ese sonido, pese a su juventud, Linaje han dado continuidad a esa línea que nació en Berriozar (Navarra) con su primer disco, Desataron a los perros (2025) y hoy presentan en exclusiva en La Revuelta su nueva canción, “La serenata”, en su primera actuación en televisión.