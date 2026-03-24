Los Linaje, herederos de Marea, recuerdan a Robe con un emotivo regalo para Broncano: "Era digno de escuchar" | La Revuelta

Definidos por David Broncano como “los bebés del rock”, los Linaje son herederos directos de Marea, en sentido familiar y artístico, y de otras bandas como Barricada o Extremoduro. Al vocalista y líder de estos últimos, el difunto Robe Iniesta, han rendido homenaje con un emotivo regalo para David Broncano, con quien mantenía un vínculo especial: una foto de la entrevista que mantuvieron a puerta cerrada en la etapa anterior del programa. “Era una maravilla, una persona digna de escuchar, aprendí muchísimo de él”, recordaba Aarón Romero, que conoció al artista extremeño por medio de su padre, Kutxi Romero, vocalista de los Marea. Aunque no llegó a ver ninguno de los 80 conciertos que han hecho en su primer año de gira, sí llegó a escucharles y a ofrecerles sabios consejos: “Siempre me decía: lo que tienes que hacer es cuidarte mucho la voz, que luego pasa factura”, citaba el joven rockero imitando la voz del ídolo.

Linaje rockero con Berriozar por bandera

El nombre elegido para la banda no es casualidad. Linaje bebe innegablemente de una de las bandas más importantes del rock and roll en español en las últimas décadas, los Marea, con parentesco directo. Con el cartel de entrada de Berriozar, el pueblo navarro donde se han criado sus cinco componentes, el grupo llegaba a La Revuelta con una declaración de intenciones: “O nos dejan dar el txupinazo en fiestas o nos arrestan”. Y es que Aarón Romero, Asier Curial (guitarra), Aimar Goikoa (guitarra), Alain García (bajo) y Asier González (batería), no solo comparten inicial, sino que son amigos de toda la vida: “Desde bien pequeñito tuve música y escritos en casa, hasta que mis inquietudes musicales me llevaron a tener 10 canciones”, explicaba Aarón, que pudo haber tirado de influencia familiar para conseguir a los mejores músicos de Navarra, “pero quería hacerlo con mis colegas”.

En su primer año de gira y con su primer álbum publicado en 2025, Desataron a los perros, esta formación de veinteañeros mantiene viva la tradición del rock urbano y ha pasado “de meter 90 personas en el primer concierto, en Madrid”, a repetir en la capital con 2000 entradas vendidas. Un crecimiento que definen como “divertido”, pese al agotamiento. Y habrá un invitado de La Revuelta que pueda disfrutar de forma gratuita y de por vida de todos los conciertos de Linaje, ya que han regalado a Broncano un dispensador de chicles con un premio gordo: “Al que le toque el que pone Linaje, le invitamos durante toda nuestra existencia”. De momento y a modo de aperitivo, los espectadores de La Revuelta han podido disfrutar de su primera actuación en televisión y del estreno en exclusiva de su próxima canción, “La serenata”.