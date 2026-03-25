Noelia Castillo recibirá su eutanasia este jueves tras una larga batalla judicial: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir"

Noelia Castillo, la joven de 25 años de Barcelona con paraplejia que solicitó la eutanasia, recibirá la prestación este jueves, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya rechazado paralizar el procedimiento, tal y como había solicitado su padre tras agotar todas las vías judiciales en España.

La propia joven lo ha confirmado en una entrevista televisiva concedida a Antena 3 y emitida parcialmente esta semana, en la que asegura que nunca ha dudado de su decisión. "Lo tenía muy claro desde el principio", ha afirmado, subrayando además el desgaste emocional del proceso: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir".

El caso ha estado marcado por el enfrentamiento entre la voluntad de Noelia y la oposición frontal de su padre, que ha tratado de frenar la eutanasia por todas las vías judiciales posibles desde el verano de 2024.

Una batalla judicial de casi dos años El origen del conflicto se remonta a julio de ese año, cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la eutanasia solicitada por la joven. Su padre recurrió entonces la decisión, logrando inicialmente la suspensión cautelar del procedimiento. Sin embargo, el juzgado inadmitió posteriormente el recurso por falta de legitimación, por lo que el padre continuó la batalla judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sí le reconoció legitimación, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprendía la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario. A partir de ahí, el caso escaló a instancias superiores. El Tribunal Supremo no admitió el recurso al entender que carecía de interés casacional, ya que pretendía revisar hechos ya valorados por instancias anteriores, algo que no es posible. Posteriormente, el Tribunal Constitucional inadmitió también el recurso de amparo presentado por el padre. Agotada la vía nacional, el padre acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente también ha rechazado suspender la eutanasia, despejando el último obstáculo legal.

Argumentos enfrentados El padre de Noelia, representado por la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha sostenido durante todo el proceso que su hija padece trastornos mentales y de la personalidad, y que debería recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico antes de tomar una decisión irreversible. De hecho, este miércoles, la Fundación ha solicitado medidas cautelarísimas para suspender la eutanasia y garantizar tratamiento previo. La organización considera que en este caso "no puede hablarse de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permite una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda" y advierte de que "puede sentar un precedente peligroso". Según defiende, la joven ya tenía reconocida una discapacidad del 67% por enfermedad mental antes de sufrir la caída que le provocó la paraplejia —tras precipitarse desde un balcón—, porcentaje que posteriormente aumentó hasta el 74%. Sin embargo, las resoluciones judiciales han respaldado de forma reiterada la capacidad de Noelia para decidir sobre su propia vida y han avalado el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la eutanasia La consellera de Salud catalana, Olga Pané, ha lamentado que, como consecuencia de un sistema judicial que busca ser "garantista", se haya "alargado el sufrimiento" de la joven.