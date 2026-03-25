Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026 entre Mataró y Vallter

Este jueves se disputa la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026 entre Mataró y Vallter, una jornada de alta montaña y final en la estación de esquí después de 173 kilómetros. Síguela en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:15 horas.

El francés Dorian Godon (INEOS), ganador de la tercera etapa, defiende los 11 segundos de ventaja con respecto al belga Remco Evenepoel (Red Bull) como líder de la clasificación general con Thomas Pidcock (Pinarello) como tercer clasificado a 16" del galo y Jonas Vingegaard, cuarto a 18".

Etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La etapa 4 de la Volta 2026 llega en el ecuador de la ronda para poner el punto de emoción con una jornada pura de alta montaña y final en la estación de esquí de Vallter, de categoría especial. Acumula un desnivel de 3.995 metros, el más alto de lo disputado hasta la fecha. La etapa es un ascenso continuo desde el nivel del mar en el Maresme hasta el corazón de los Pirineos. El aperitivo es el Coll de Parpers (3ª Categoría - 285m), que se sube nada más salir de Mataró. Después les espera a los corredores el Alt de Sant Feliu de Codines (2ª Categoría - 605m), situado en el km 38,2, es una subida tendida que precede a un terreno rompepiernas por Osona y el Lluçanès. La carrera atraviesa después localidades como Granollers, Olost y Ripoll, ganando altitud gradualmente antes de llegar a la base de los Pirineos en Setcases. Y es ahí donde llega la traca final. La Estación de Vallter (categoría especial) es el techo de la Volta en esta etapa, situado a 2.110 metros de altitud. El inicio del puerto está en Setcases (km 160,7). Desde allí son 11,4 km de ascensión pura. La pendiente media es del 7,6%, con rampas máximas de hasta el 18%. El último km es muy exigente, con una media del 11%. La línea de meta está al final de una pequeña recta de solo 50 metros.