Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026 entre Mataró y Vallter
- Llega la primera jornada de alta montaña para puros escaladores y final en un puerto de categoría especial
- Sigue en directo la etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026 a partir de las 15:15 horas en RTVE Play
Este jueves se disputa la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026 entre Mataró y Vallter, una jornada de alta montaña y final en la estación de esquí después de 173 kilómetros. Síguela en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:15 horas.
El francés Dorian Godon (INEOS), ganador de la tercera etapa, defiende los 11 segundos de ventaja con respecto al belga Remco Evenepoel (Red Bull) como líder de la clasificación general con Thomas Pidcock (Pinarello) como tercer clasificado a 16" del galo y Jonas Vingegaard, cuarto a 18".
Etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido
La etapa 4 de la Volta 2026 llega en el ecuador de la ronda para poner el punto de emoción con una jornada pura de alta montaña y final en la estación de esquí de Vallter, de categoría especial. Acumula un desnivel de 3.995 metros, el más alto de lo disputado hasta la fecha.
La etapa es un ascenso continuo desde el nivel del mar en el Maresme hasta el corazón de los Pirineos. El aperitivo es el Coll de Parpers (3ª Categoría - 285m), que se sube nada más salir de Mataró. Después les espera a los corredores el Alt de Sant Feliu de Codines (2ª Categoría - 605m), situado en el km 38,2, es una subida tendida que precede a un terreno rompepiernas por Osona y el Lluçanès. La carrera atraviesa después localidades como Granollers, Olost y Ripoll, ganando altitud gradualmente antes de llegar a la base de los Pirineos en Setcases.
Y es ahí donde llega la traca final. La Estación de Vallter (categoría especial) es el techo de la Volta en esta etapa, situado a 2.110 metros de altitud. El inicio del puerto está en Setcases (km 160,7). Desde allí son 11,4 km de ascensión pura. La pendiente media es del 7,6%, con rampas máximas de hasta el 18%. El último km es muy exigente, con una media del 11%. La línea de meta está al final de una pequeña recta de solo 50 metros.
Cuándo y dónde ver la etapa 4
Todas las etapas de la Volta a Catalunya 2026 podrán verse en directo desde el lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2026 en Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play, con los comentarios de Carlos de Andrés y Perico Delgado. Este jueves, la cuarta etapa a partir de las 15:15 horas. Además, podrás seguir todo lo que acontezca y la información de última hora en RNE, el especial en RTVE.es y en nuestras redes sociales: X, Instagram y Tik Tok