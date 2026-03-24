Facua afirma que una de cada cuatro gasolineras ha aprovechado la bajada del IVA para subir los precios

Una de cada cuatro gasolineras ha aprovechado la bajada del IVA para aplicar subidas encubiertas de precios este domingo, según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción. De las 9.255 estaciones que actualizaron precios, 2.337 aplicaron un incremento en el gasóleo y en 175 casos el precio de venta al público no varió. En el caso de la gasolina, 1.837 gasolineras aplicaron subidas encubiertas. De ellas, 177 mantuvieron el precio anterior y otras 40 lo incrementaron respecto al precio comunicado previamente.

Para realizar este estudio, FACUA comparó el cambio de precios del sábado al domingo en las gasolineras que comunicaron sus nuevos precios al Ministerio. El cambio se produjo después de que el Gobierno aprobara este viernes una bajada del IVA de los carburantes del del 21% al 10%, como una medida anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.

De media, el análisis concluye que el gasóleo bajó este domingo —cuando se hizo efectiva la rebaja del IVA— 16,1 céntimos respecto al sábado. No obstante, por la reducción fiscal debería haberse reducido 17,8 céntimos, según ha explicado este lunes en una rueda de prensa el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

En total, 2.337 gasolineras aplicaron el domingo la subida de precios del gasóleo antes de impuestos. Sánchez ha asegurado que 175 estaciones "se quedaron para ellas toda la bajada del IVA" y 54 fueron las "más descaradas porque lo llegaron a cobrar más caros que el sábado".

Por comunidades autónomas, las gasolineras que aplicaron la subida encubierta de gasóleo se distribuyeron así: Andalucía (467), Cataluña (332), Comunidad Valenciana (290), Castilla-La Mancha (193), Castilla y León (155), Galicia (189), Murcia (137), Comunidad de Madrid (123), Extremadura (102), Euskadi (76), Aragón (73), Islas Baleares (60), Navarra (54), Asturias (49), Cantabria (23) y La Rioja (14).