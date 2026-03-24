Facua afirma que una de cada cuatro gasolineras ha aprovechado la bajada del IVA para subir los precios
- La organización analiza el cambio de precios de la gasolina y el gasóleo en 9.255 gasolineras de la Península y Baleares
- Critica que el Gobierno no fije topes a los precios y advierte que la bajada del IVA será absorbida por las gasolineras
Una de cada cuatro gasolineras ha aprovechado la bajada del IVA para aplicar subidas encubiertas de precios este domingo, según un análisis de FACUA-Consumidores en Acción. De las 9.255 estaciones que actualizaron precios, 2.337 aplicaron un incremento en el gasóleo y en 175 casos el precio de venta al público no varió. En el caso de la gasolina, 1.837 gasolineras aplicaron subidas encubiertas. De ellas, 177 mantuvieron el precio anterior y otras 40 lo incrementaron respecto al precio comunicado previamente.
Para realizar este estudio, FACUA comparó el cambio de precios del sábado al domingo en las gasolineras que comunicaron sus nuevos precios al Ministerio. El cambio se produjo después de que el Gobierno aprobara este viernes una bajada del IVA de los carburantes del del 21% al 10%, como una medida anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.
De media, el análisis concluye que el gasóleo bajó este domingo —cuando se hizo efectiva la rebaja del IVA— 16,1 céntimos respecto al sábado. No obstante, por la reducción fiscal debería haberse reducido 17,8 céntimos, según ha explicado este lunes en una rueda de prensa el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.
En total, 2.337 gasolineras aplicaron el domingo la subida de precios del gasóleo antes de impuestos. Sánchez ha asegurado que 175 estaciones "se quedaron para ellas toda la bajada del IVA" y 54 fueron las "más descaradas porque lo llegaron a cobrar más caros que el sábado".
Por comunidades autónomas, las gasolineras que aplicaron la subida encubierta de gasóleo se distribuyeron así: Andalucía (467), Cataluña (332), Comunidad Valenciana (290), Castilla-La Mancha (193), Castilla y León (155), Galicia (189), Murcia (137), Comunidad de Madrid (123), Extremadura (102), Euskadi (76), Aragón (73), Islas Baleares (60), Navarra (54), Asturias (49), Cantabria (23) y La Rioja (14).
Facua reclama topes a los precios
Según Sánchez, los datos son "escandalosos". El portavoz de Facua ha augurado que, con el paso de los días, las subidas de precios antes de impuestos se extenderán, de manera que las gasolineras "van a absorber por completo la bajada del IVA".
"Se han reído del Gobierno para ganar dinero, algunas para quedárselo todo y otras menos descaradas lo subirán poco a poco hasta que el precio del gasóleo alcance de media los dos euros del sábado", ha denunciado Sánchez. Acto seguido ha lamentado que el Ejecutivo haya repetido el mismo "error" que con las medidas adoptadas para combatir la subida de precios por la guerra de Ucrania.
Tras precisar que no es ilegal lo que hacen las gasolineras, ha reclamado al Gobierno fijar topes a los precios porque "se ha limitado a aprobar rebajas de impuestos con las que se permitirá a las empresas que continúen inflando sus beneficios, como ocurre especialmente con los combustibles desde comienzos de marzo".
Con esta "operación de maquillaje fiscal", Sánchez pronostica que las nuevas subidas que se producirán en los combustibles en los próximos días absorberán por completo las bajadas del IVA y del impuesto sobre hidrocarburos aprobadas por el Consejo de Ministros.