Etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: Figueres - Banyoles

Sigue la etapa 2 de la Volta a Catalunya en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play. La ronda catalana continúa con una etapa de 167,4 km entre dos localidades clásicas de su recorrido, aunque invirtiendo el orden respecto a 2025. Te la contamos a partir de las 15:15 horas.

Tras la victoria al sprint de Dorian Godon sobre Remco Evenepoel en la primera etapa con final en Sant Feliu de Guíxols, la carrera afronta la segunda jornada con un perfil llano que promete otra llegada masiva en la meta de Banyoles.

Etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido Es un día para velocistas puros que tengan un buen equipo para controlar los ataques en el Alt de Santa Pau, o bien para un finalista potente que aproveche el 1-2% de pendiente positiva en la meta. Aunque el mencionado es un puerto de tercera, su ubicación en el último tercio de la etapa servirá para seleccionar el pelotón o lanzar ataques que busquen evitar un sprint masivo. La recta de meta de 500 metros viene precedida de una curva de 90 grados, que obligará a los equipos de los velocistas a entrar muy bien posicionados para no perder opciones en el último medio kilómetro. También puede influir el viento en la parte de la etapa que transcurre por el Empordà, ya que la tramontana siempre es un factor a tener en cuenta, pudiendo provocar abanicos antes de entrar en la zona más protegida de la Garrotxa.