Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026 entre Figueres y Banyoles

Este martes se disputa la segunda etapa de la Volta a Catalunya 2026 entre Figueres y Banyoles, dos localidades clásicas de la ronda catalana. Se trata de una etapa de 167,4 kilómetros preparada para la disputa al sprint, aunque con un selectivo puerto de tercera en el tramo final. Síguela en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:15 horas.

Tras la victoria al sprint de Dorian Godon sobre Remco Evenepoel en la primera etapa con final en Sant Feliu de Guíxols, la carrera afronta la segunda jornada con un perfil llano que promete otra llegada masiva en la meta de Banyoles.

Etapa 2 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La etapa 2 de la Volta 2026 con 167,4 km de recorrido, aunque ojo que tiene una subida de tercera categoría que, aunque a priori no debería romper la previsión de una llegada masiva, sí que puede actuar como un 'rompepiernas' y propiciar algún intento de fuga previo. Esta etapa transcurre por las comarcas del Alt Empordà, la Garrotxa y el Pla de l'Estany, ofreciendo un terreno mucho más nervioso de lo que parece sobre el papel. El pelotón rodará por terreno mayoritariamente llano durante la primera mitad de la etapa, ideal para que se consolide la escapada del día. El primer sprint intermedio se encuentra en Peralada (km 60,5), un punto temprano para que los aspirantes al maillot de la regularidad empiecen a sumar. El Alt de Santa Pau (3ª Categoría) es la dificultad montañosa principal de la jornada. Aunque es un puerto de tercera, su ubicación en el último tercio de la etapa (el avituallamiento termina en el km 136,5, muy cerca de la subida) servirá para seleccionar el pelotón o lanzar ataques que busquen evitar un sprint masivo. El final en Banyoles (Passeig de Mossèn Lluís Constans) es técnicamente interesante. La recta de meta tiene unos 500 metros con una ligera pendiente ascendente, aunque viene precedida de una curva de 90 grados, lo que obliga a los trenes de los velocistas a entrar muy bien posicionados para no perder opciones en el último medio kilómetro. En conclusión, es un día para velocistas puros que tengan un buen equipo para controlar los ataques en el Alt de Santa Pau, o bien para un finalista potente que aproveche ese 1-2% de pendiente positiva en la meta. Atención al viento: rodando por el Empordà, la tramontana siempre es un factor a tener en cuenta, pudiendo provocar abanicos antes de entrar en la zona más protegida de la Garrotxa.