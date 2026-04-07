La gran confesión de Rafael en 'Valle Salvaje': José Luis reacciona a la verdadera paternidad de su nieta

Adriana se llevó ese secreto a la tumba, pero tanto Luisa como Rafael lo conocían. La joven le juró a José Luis que el bebé que esperaba era de Julio, una noticia que llenó de alegría al entonces duque de Valle Salvaje, pues suponía que algo de su primogénito permanecería en este mundo. La que finalmente se convirtiera en esposa de Rafael quiso contarle la verdad a su suegro en varias ocasiones, pero su prometido le recomendó no hacerlo. Ahora ha sido él quien ha terminado confesando la verdadera identidad de la paternidad de la pequeña María.

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Rafael confiesa que es el padre de María Desde que es duque de Valle Salvaje, Rafael ha tenido varios enfrentamientos con su padre, y visto que don José Luis no presta atención ni cuidado ningún por su nieta María, ha tomado una drástica decisión: si a él le ocurriera algo, los tutores legales de la pequeña serían Bárbara y Pedrito, los hermanos de su madre, y así ha quedado reflejado en un documento que Atanasio ha redactado. Rafael ejerce su autoridad como duque de Valle Salvaje y se enfrenta a su padre Cristina Barco La noticia ha llegado al patriarca de los Gálvez de Aguirre, que no ha dudado en ir y preguntar a su hijo por qué ha tomado esa decisión siendo él el abuelo y padrino de la niña. "Pero usted no es su padre", le recuerda Rafael a un José Luis que alega que su padre es Julio, y que no estaría de acuerdo con la decisión que ha tomado el nuevo duque de Valle Salvaje. Sin embargo, cuando menos lo esperábamos, Rafael ha querido dejar claro quien es el verdadero progenitor de María: "Julio no es su padre. María no lleva la sangre de Julio, María lleva mi sangre". 02.01 min Valle Salvaje - Rafael confiesa que es el padre de María

La reacción de José Luis a la verdadera paternidad de su nieta Las palabras de Rafael dejan sin respuesta a José Luis, que no cree que sea posible lo que dice su hijo, pidiéndole que no siga hablando más: "María va a seguir siendo mi hija, aunque le cueste creerlo". Sin embargo, al duque emérito no puede ni quiere creer lo que acaba de revelar Rafael, que le ruega explicarse. "Soy consciente del daño que le estoy ocasionando al confesárselo, y crea que lo lamento, pero yo ya no puedo más, ya es hora de que la verdad salga a la luz. Además, estoy seguro de que es lo que Adriana hubiese querido", recordando todas aquellas veces que la joven quiso decir la verdad sobre el bebé que esperaba. Por su parte, José Luis le recuerda a Rafael que fue ella misma quién le juró que el retoño era hijo de Julio, pero su hijo le abre los ojos: "Solo le dijo lo que necesitaba escuchar. Se vio obligada a hacerlo por compasión". El Gálvez de Aguirre sigue dudando de la veracidad de las palabras de su hijo, por lo que le pregunta cómo puede afirmar con tanta seguridad que María no es hija de su hermano, pero Rafael tiene una rápida respuesta: "Es absolutamente imposible que María sea de Julio, padre. Adriana y Julio jamás yacieron juntos". Estas palabras son las que terminan por destrozar a José Luis, aunque de "algún modo u otro, esa niña sigue siendo su nieta, sigue siendo tan Gálvez de Aguirre como si fuese de Julio". "Pero no lo es", sentencia el cabeza de familia. Rafael, dolido por lo que ha dicho su padre, le deja claro que lo único que espera es que su hija pueda contar con el cariño, respeto y aceptación de su abuelo, haciéndole saber que hará pública la verdad: "Igual que lo supo Julio desde el primer momento y lo aceptó. Así que espero que usted también lo acepte. Hágalo por esta niña que no tiene culpa de nada, por favor, es su nieta". José Luis, furioso, no aguanta más y abofetea a su hijo, un hecho que deja a Rafael completamente roto.