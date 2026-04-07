La gran confesión de Rafael en 'Valle Salvaje': José Luis reacciona a la verdadera paternidad de su nieta
- El duque no ha aguantado más el secreto y ha confesado que él es el padre de María ¡Mira cómo ha reaccionado José Luis!
- Disfruta de todos los capítulos de Valle Salvaje, en La 1 y RTVE Play
Adriana se llevó ese secreto a la tumba, pero tanto Luisa como Rafael lo conocían. La joven le juró a José Luis que el bebé que esperaba era de Julio, una noticia que llenó de alegría al entonces duque de Valle Salvaje, pues suponía que algo de su primogénito permanecería en este mundo. La que finalmente se convirtiera en esposa de Rafael quiso contarle la verdad a su suegro en varias ocasiones, pero su prometido le recomendó no hacerlo. Ahora ha sido él quien ha terminado confesando la verdadera identidad de la paternidad de la pequeña María.
¿Quieres saber por qué ha ocurrido y cómo ha sido la reacción de José Luis? ¡Te contamos todos los detalles de lo que ha pasado en Valle Salvaje!
Rafael confiesa que es el padre de María
Desde que es duque de Valle Salvaje, Rafael ha tenido varios enfrentamientos con su padre, y visto que don José Luis no presta atención ni cuidado ningún por su nieta María, ha tomado una drástica decisión: si a él le ocurriera algo, los tutores legales de la pequeña serían Bárbara y Pedrito, los hermanos de su madre, y así ha quedado reflejado en un documento que Atanasio ha redactado.
La noticia ha llegado al patriarca de los Gálvez de Aguirre, que no ha dudado en ir y preguntar a su hijo por qué ha tomado esa decisión siendo él el abuelo y padrino de la niña. "Pero usted no es su padre", le recuerda Rafael a un José Luis que alega que su padre es Julio, y que no estaría de acuerdo con la decisión que ha tomado el nuevo duque de Valle Salvaje.
Sin embargo, cuando menos lo esperábamos, Rafael ha querido dejar claro quien es el verdadero progenitor de María: "Julio no es su padre. María no lleva la sangre de Julio, María lleva mi sangre".
La reacción de José Luis a la verdadera paternidad de su nieta
Las palabras de Rafael dejan sin respuesta a José Luis, que no cree que sea posible lo que dice su hijo, pidiéndole que no siga hablando más: "María va a seguir siendo mi hija, aunque le cueste creerlo". Sin embargo, al duque emérito no puede ni quiere creer lo que acaba de revelar Rafael, que le ruega explicarse.
"Soy consciente del daño que le estoy ocasionando al confesárselo, y crea que lo lamento, pero yo ya no puedo más, ya es hora de que la verdad salga a la luz. Además, estoy seguro de que es lo que Adriana hubiese querido", recordando todas aquellas veces que la joven quiso decir la verdad sobre el bebé que esperaba. Por su parte, José Luis le recuerda a Rafael que fue ella misma quién le juró que el retoño era hijo de Julio, pero su hijo le abre los ojos: "Solo le dijo lo que necesitaba escuchar. Se vio obligada a hacerlo por compasión".
El Gálvez de Aguirre sigue dudando de la veracidad de las palabras de su hijo, por lo que le pregunta cómo puede afirmar con tanta seguridad que María no es hija de su hermano, pero Rafael tiene una rápida respuesta: "Es absolutamente imposible que María sea de Julio, padre. Adriana y Julio jamás yacieron juntos".
Estas palabras son las que terminan por destrozar a José Luis, aunque de "algún modo u otro, esa niña sigue siendo su nieta, sigue siendo tan Gálvez de Aguirre como si fuese de Julio". "Pero no lo es", sentencia el cabeza de familia. Rafael, dolido por lo que ha dicho su padre, le deja claro que lo único que espera es que su hija pueda contar con el cariño, respeto y aceptación de su abuelo, haciéndole saber que hará pública la verdad: "Igual que lo supo Julio desde el primer momento y lo aceptó. Así que espero que usted también lo acepte. Hágalo por esta niña que no tiene culpa de nada, por favor, es su nieta". José Luis, furioso, no aguanta más y abofetea a su hijo, un hecho que deja a Rafael completamente roto.
José Luis culpa una vez más a Victoria
La ira se apodera completamente de José Luis, que no duda en ir a la alcoba de Victoria. Pero ¿por qué allí?. La Salcedo de la Cruz se encuentra allí a su esposo, para sorpresa de ella, y le pregunta qué es lo que hace allí. "Esperarte", contesta con cara visiblemente enfadada: "Dime la verdad, te lo exijo. Se acabaron las mentiras".
Victoria no tiene ni idea de lo que habla su marido, que finalmente le hace la pregunta: "¿Sabías que María no era hija de Julio, que era fruto del adulterio de tu sobrina y mi hijo Rafael?". La mujer, totalmente sorprendida por la declaración que ha hecho José Luis, muestra que no tenía conocimiento de eso, mientras que el duque emérito le cuenta la discusión que acaba de tener con su heredero.
"Te doy mi palabra de que yo no sabía nada de esto, José Luis", explica intentando tranquilizar a su marido, pero eso a él ya le da lo mismo: "¿A caso crees que tu palabra tiene algún valor para mi? Estoy harto de sentirme humillado en mi propia casa, de que nadie parezca respetarme, empezando por mi propia esposa".
Sin embargo, Victoria le dice a su esposo unas palabras para abrirle los ojos, alegando que su reacción habría sido la misma antes o después: "¿Lo hubieses aceptado? ¿Hubieses sido capaz de asumir que Julio murió sin descendencia?". La Salcedo de la Cruz intenta hacerle saber que cuando todo el mundo le defrauda, tal vez el problema esté en él y no en los demás, lo que provoca que José Luis levante la mano con la intención de golpear a su mujer. "Golpéame si quiere, pero eso no va a cambiar nada", le dice antes de que el hombre abandone la habitación.
¿Cómo será a partir de ahora el comportamiento del Gálvez de Aguirre? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje para descubrirlo!