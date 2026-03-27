Rafael ejerce su autoridad como duque de Valle Salvaje y se enfrenta a su padre

Desde que Rafael fuera nombrado duque de Valle Salvaje, la relación del Gálvez de Aguirre con su padre se ha tensado mucho, especialmente a raíz de las decisiones que ha tomado al dejar estar en la Casa Grande a Luisa durante el parto de Adriana, o ahora permitiendo a Atanasio y Matilde casarse en la capilla del palacio. José Luis ya había bendecido este matrimonio previamente, por eso se ha molestado con su secretario por no haberle pedido permiso a él en vez de a Rafael. Sin embargo, a quién se lo ha pedido ha sido al actual duque, y eso no ha sentado bien al duque emérito.

Tanto desencuentro ha llevado a que José Luis no se haya interesado Rafael desde que se encuentra enfermo, como tampoco ha ido a ver a su nieta desde que esta naciera. Por eso, ahora el duque de Valle Salvaje ha querido ejercer su autoridad y dejarle bien claro a su padre quién es el que manda ahora ahora en la Casa Grande. ¿Te lo has perdido? Aquí tienes todos los detalles.