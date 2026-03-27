Rafael ejerce su autoridad como duque de Valle Salvaje y se enfrenta a su padre
- El Gálvez de Aguirre ha querido dejar claro a José Luis quién manda ahora en la Casa Grande
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Desde que Rafael fuera nombrado duque de Valle Salvaje, la relación del Gálvez de Aguirre con su padre se ha tensado mucho, especialmente a raíz de las decisiones que ha tomado al dejar estar en la Casa Grande a Luisa durante el parto de Adriana, o ahora permitiendo a Atanasio y Matilde casarse en la capilla del palacio. José Luis ya había bendecido este matrimonio previamente, por eso se ha molestado con su secretario por no haberle pedido permiso a él en vez de a Rafael. Sin embargo, a quién se lo ha pedido ha sido al actual duque, y eso no ha sentado bien al duque emérito.
Tanto desencuentro ha llevado a que José Luis no se haya interesado Rafael desde que se encuentra enfermo, como tampoco ha ido a ver a su nieta desde que esta naciera. Por eso, ahora el duque de Valle Salvaje ha querido ejercer su autoridad y dejarle bien claro a su padre quién es el que manda ahora ahora en la Casa Grande. ¿Te lo has perdido? Aquí tienes todos los detalles.
Rafael deja claro quién manda en la Casa Grande
Tras reponerse, Rafael ocupa el despacho de su padre, que entra para corroborar su presencia allí, y la tensión se nota desde el primer momento. "Me lo ha dicho el servicio, pero me resistía a creerlo", le dice al entrar en la estancia. El duque de valle Salvaje no ve ningún problema en que le vea allí , perro José Luis le recuerda que debería estar en la cama: "¿Hasta donde llega tu arrogancia que ni si quiera le haces caso al galeno cuando te recomienda tomar reposo?".
Sin embargo, Rafael tenía la esperanza de poder hablar a solas con su padre, y le pide asiento: "Sé que ha intentado que el propio Atanasio renuncie a casarse en la capilla, y no trate de negármelo". El duque emérito no encuentra motivos por los que debería negar algo de lo que no se arrepiente, pero lanza un reproche a su hijo cuando este le recuerda que también le amenazó con despedirle si no le obedecía: "Creí que podía seguir eligiendo quién es o no de mi confianza para atender mis asuntos".
Rafael no tarda en señarle que Atanasio es un hombre competente, leal y que se ha ganado el respeto de todos en el valle. Así, le deja claro a José Luis que no es nadie para despedirle si se diera el caso: "Don Atanasio es el secretario de la casa Grande, y no tengo contemplado por el momento que se vaya". Unas palabras que han dejado claro quién es la persona que toma las decisiones ahora, lo que hace que su padre le recuerde que no quería recibir el título de duque cuando se lo ofreció.
"Y era usted quien quería ceder el ducado para ocuparse de la familia. ¿Qué familia? No le hablo por mi, que ni si quiera ha venido a verme. Le hablo de María, a quien por el momento no se ha dignado ni si quiera a verla", le recuerda, aunque también le deja claro que está actuando como él lo venía haciendo: "Por supuesto que no quería el ducado, porque lee pertenecía a mi hermano Julio, pero ahora que lo soy considero que podré ejercer mi autoridad cuando me plazca y tomar las decisiones que estime oportunas. ¿O no es eso lo que ha estado haciendo usted durante tantos años?".
La determinación de su hijo deja a José Luis sin palabras. ¿Cómo continuará siendo la relación entre ellos? ¡No te pierdas los próximos capítulos para descubrirlo!