Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026 entre Berga y Queralt

Este sábado se disputa la sexta etapa de la Volta a Catalunya 2026 entre Berga y Queralt, de 158,2 kilómetros, la de alta montaña que marcará diferencias casi definitivas en la lucha por la clasificación general. Síguela en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:15 horas.

El danés Jonas Vingegaard, que llegó como máximo favorito, estrena su liderato en la penúltima etapa, que promete más espectáculo de montaña con una nueva llegada en alto. El ganador de la París-Niza se impuso en la quinta etapa con final en el Coll de la Pal, demostrando el porqué de su condición previa. Si no hay recortes en el recorrido, como ocurrió el año pasado, la subida al Santuario de Queralt promete ser un espectáculo como en la etapa de 2024, donde Tadej Pogacar también dio una exhibición.

Etapa 6 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La sexta etapa de la Volta a Catalunya 2026 vuelve a ofrecer un recorrido montañoso, con hasta cuatro puertos de montaña, uno de tercera categoría, dos de primera categoría, y otro de categoría especial, en lo que promete la batalla casi final por el maillot de líder de esta Volta que se otorga tras la etapa final del domingo. Tras unos primeros 50 kilómetros en claro perfil ascendente, se llega a la Coll de la Batallona, de categoría 3, que se corona al paso por el kilómetro 66,5 con una altitud máxima de 1.125 metros, que a buen seguro, hará mella en las piernas de los favoritos de cara a las cotas posteriores. Justo antes del kilómetro 100 se asciende el Coll del Pradell, de categoría especial y 1.700 metros de altitud, cota que hará una primera selección entre los más fuertes del pelotón antes de encadenar los dos últimos puertos finales, ambos de categoría 1. En el kiómetros 131,5 se asciente la Collada de Sant Isidre, con una altitud de 1.105 metros, y tras el paso por el sprint intermedio de Berga, la carrera se decide en el paso montañoso de Queralt, también de primera categoría y una altitud de 1.115 metros.