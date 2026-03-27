España - Serbia, hoy en directo el partido amistoso de la selección

España se mide a Serbia en un partido amistoso de preparación al Mundial 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal. Puedes seguir aquí, en directo, la retransmisión por La 1 y RTVE Play. También se podrá seguir la cita mundialista de este verano, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio.

Alineación de Serbia:

Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Mimovic, Stankovic, Gudelj, Kostic, Sergei Milinkovic-Savic; Birmancevic y Mitrovic.

El portero del FC Barcelona Joan García se ha quedado fuera de la lista de convocados para medirse a los serbios, una convocatoria en la que si están Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea, que podrían debutar como internacionales absolutos.

La ausencia de Joan García, convocado por primera vez con la absoluta en este parón de selecciones, es la principal novedad de la lista de convocados emitida por Luis de la Fuente para el partido amistoso que enfrenta a la Roja frente a Serbia en el estadio de La Cerámica. Así, el posible debut del guardameta del FC Barcelona tendrá que esperar, mínimo, hasta el duelo ante Egipto del próximo martes en el RCDE Stadium.

En la convocatoria sí han entrado todos los jugadores de campo, entre los que destacan Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea, que podrían debutar con la absoluta. También estará en La Cerámica, y apunta a titular, Lamine Yamal, que no disputa un minuto con la camiseta de la selección española desde que jugara el pasado 7 de septiembre en la fase de clasificación ante Turquía (0-6).

La lista de convocados completa está compuesta por: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella, Mosquera; Rodri, Pedri, Fornals, Dani Olmo, Zubimendi, Soler, Fermín; Barrenetxea, Víctor Muñoz, Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran, Pino y Borja Iglesias.