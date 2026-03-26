El romance lésbico soñado por Miren Arrieta y Sabela Arán en 'Valle Salvaje'

El tercer episodio de Cosas de palacio ha dejado uno de los momentos más comentados gracias a una confesión tan inesperada como divertida: los romances que los propios actores imaginan para sus personajes. Entre risas, complicidad y alguna que otra revelación sorprendente, Miren Arrieta y Sabela Arán han coincidido en un deseo muy claro para Mercedes y Victoria que podría revolucionar la historia. Pero no han sido las únicas sorpresas, porque Ibrahim Al Shami también ha desvelado su elección.

Además, las actrices han confesado compartir piso y haber tenido sueños subidos de tono con alguno de sus compañeros. ¿Quieres conocer los detalles? ¡Te lo contamos!

Los sueños subidos de tono entre compañeros El juego sorpresa de este tercer episodio ha sido "yo nunca", eso sí, con agua. Los tres intérpretes han tenido que alzar sus tazas para confesar que sí han improvisado en alguna secuencia, o si han pedido algún día libre para dormir. El programa subió un poco de temperatura cuando una de las frases fue: "yo nunca he tenido un sueño subido de tono con un compañero de rodaje". En ese instante, tanto Sabela como Miren han comenzado a reírse, pues las dos actrices se conocen muy bien ¡al vivir juntas! "Bebe Miren, dale al agua Miren", le dice su compañera, que explica que ellas son archienemigas en la serie pero que comparten piso: "Tenemos mucho tiempo para hablar cosas de la vida". Entre ellas, los sueños que tienen, ya sean con compañeros o no, y de las series en las que trabajan ahora o no: "Ya te digo yo que sí", dice la actriz gallega, que ha confesado soñar en alto y tener una aplicación en el móvil para registrarlo. 02.55 min Coas de palacio - Los sueños subidos de tono entre compañeros

El romance que Miren y Sabela quieren para Mercedes y Victoria Uno de los mejores momentos del tercer episodio ha sido cuando Ibrahim, Sabela y Miren han tenido que revelar cuál es el personaje con el que les gustaría que Adriano, Victoria y Mercedes tuvieran un romance. Los actores tuvieron que escribir la respuesta que ha sido revelada al final del programa. "Yo lo que contesté fue con Mercedes. Yo realmente lo que deseo es que estos dos personajes en Valle Salvaje tengan un romance. Una historia lésbica, por fin, en el siglo XVIII", ha declarado Sabela Arán, algo que también comparte su compañera: "De verdad queremos, pero no", ha dicho Miren Arrieta, explicando la realidad: "Trabajamos muy bien juntas, somos compañeras de piso, somos muy amigas", mientras que la actriz gallega quiere reivindicar una historia así en esa época: "Que también las había". Por su parte, Ibrahim se enrollaría con "su amor platónico, ya no solo como compañero, que es Manuel Regueiro, don Alonso. Me encantaría". ¿Os imagináis alguna de estas historias posibles en La Promesa o Valle Salvaje? ¿Quieres saber todo lo que han contado las dos actrices en su visita a Cosas de palacio? Aquí tienes el episodio completo. Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 3 - Yo nunca Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán charlan sobre posibles romances de sus personajes, robos en rodaje... ¡y juegan al 'Yo nunca'!... Ver ahora

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero a partir del 12 de marzo será de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. Además, también se emitirá en el canal EN PLAY todos los jueves a las 00:00h. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!