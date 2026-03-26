Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda que deberá sacar unos Presupuestos y lidiar con la financiación

Arcadi España García (Carcaixent, Valencia, 1974) toma las riendas del Ministerio de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, actualmente era secretario de Estado de Política Territorial y fue conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana (2022-2023), bajo la presidencia de Ximo Puig.

España García asume el cargo con varios retos pendientes, entre ellos, el de llevar un proyecto de Presupuestos al Congreso de los Diputados. El Gobierno de coalición no ha sido capaz de sacar unas nuevas cuentas desde 2023. El listado de deberes es largo, también deberá desbloquear el acuerdo firmado por el PSOE y ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular.

Este ha sido uno de los principales escollos a los que ha tenido que hacer frente su antecesora. La lista la completa el difícil reto de aprobar con el resto de comunidades un nuevo modelo de financiación autonómica.

España García llegó al Ministerio de Política Territorial (2023) tras ser portavoz adjunto del PSOE en las Cortes Valencianas. Ya en la arena nacional, ha sido asesor parlamentario en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, según el currículum que figura en la web del PSOE.

En la administración autonómica ha desempeñado diversos cargos, además del de conseller de Hacienda y Modelo Económico, también fue el titular de la consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad (2019-2022) y director del Gabinete del Presidente de la Generalitat valenciana.