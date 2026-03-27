España - Chipre, en directo el partido de la selección sub-21

La selección española Sub21 disputa este viernes ante Chipre el sexto partido de clasificación para el Campeonato de Europa que se disputa en Lárnaca, donde el equipo de David Gordo busca mantener el pleno de victorias al frente del grupo A tras sumar cinco victorias consecutivas.

Alineaciones Chipre: Stylianou, Viktoros, Venizelou, Yiannacou, Mills; Poursaitides, Zinonos, Angelopoulos, Athanasiou, Solomou y Theodosiou. España: Esquivel, Fresneda, Yarek Gasiorowski, Jon Martín, Valle, Marc Bernal, Peio Canales, Mario Martín, Mayenda, Gonzalo García, Joel Roca

Las selecciones Sub21 de España y Chipre vuelven a verse las caras con el precedente de la victoria española (3-0) en el estadio de Los Pajaritos de Soria, en el primer partido de clasificación que marcó el devenir de ambos conjuntos en la competición, el equipo español como líder con 15 puntos y cinco victorias en sendas jornadas, y el conjunto chipriota en la quinta y penúltima plaza (3 puntos) y una única victoria ante San Marino (0-5).

El favoritismo del equipo español se plasma en los números que han firmado ambos equipos, España con 15 puntos, 17 goles a favor y 2 en contra, y Chipre con 3 puntos, 5 goles a favor y 14 en contra, datos que hablan claro sobre la diferencia de nivel de ambas selecciones.

Jan Virgili, Iker Bravo y Gonzalo y Pablo García son los máximos goleadores del equipo español con dos dianas cada uno mientras los 9 goles restantes se reparten entre otros tantos futbolistas dirigidos por el seleccionador David Gordo, que suma sus encuentros por victorias como sustituto de Santi Denia al frente de la selección española Sub-21.

Además del 3-0 inicial ante los chipriotas, España se impuso 1-3 a Kosovo en la segunda jornada, 2-1 a Finlandia en el tercer partido, goleó 7-0 a San Marino en el cuarto, y venció 0-2 a Rumanía, marcando un ritmo de crucero inmaculado en el objetivo de acabar primera de grupo.

Segunda en ese grupo A es Finlandia con 10 puntos, cinco menos que España, tercera es Kosovo con 8, mientras Rumanía es cuarta con 7 puntos y Chipre quinta con 3 por delante de San Marino, colista del grupo con 0 puntos tras cinco derrotas, la última en su casa, precisamente ante la selección de Chipre.

El encuentro está dirigido por el colegiado francés Mathieu Vernice, asistido por sus compatriotas Aurélien Drouet y Florian Goncalves De Araujo con Marc Bollengier como cuarto árbitro.

El partido se disputa en el estadio EK Arena, un recinto multiusos ubicado en la ciudad de Lárnaca (Chipre), inaugurado en 2016 y con una capacidad para 7.400 espectadores.