La selección española sub-21, a pasar el trámite en Chipre para seguir su camino inmaculado al Europeo de 2027

La selección española sub-21 visita este vienes a Chipre en el sexto partido de clasificación para el Europeo de la categoría. La Rojita confía en mantener en el AEK Arena de la capital Lárnaca la racha de victorias que lleva hasta la fecha para seguir al frente de su grupo y certificar el pase a la fase final, que tendrá lugar en Alemania y Serbia en el verano de 2027.

Los pupilos de David Gordo completaron la primera vuelta con pleno de cinco victorias en otros tantos partidos. En el anterior parón del mes de noviembre firmaron un 7-0 a San Marino y 0-2 en su visita a Rumanía, lo mismo que decir 9 goles a favor y ninguno en contra. España se ha afianzado como la selección más goleadora de su grupo de seis con 17 goles a favor y sólo dos en contra.

Al inicio de la fase se preveía que Finlandia iba a ser el principal rival por la primera plaza, pero ahora el combinado nórdico está a cinco puntos de distancia en la segunda plaza. Un colchón de puntos que permite a los de Gordo dar todavía un traspié, aunque no parece que vaya a ser el caso del partido contra Chipre.

España se impuso 3-0 a los chipriotas en el partido inaugural de la fase de clasificación. Los pupilos de Konstantinos Makridis son penúltimos en la clasificación con una única victoria en la primera vuelta, la lograda ante el 'farolillo rojo' de San Marino. El martes 31 la Rojita recibe a Kosovo en el feudo del Atlético Féminas en Alcalá de Henares (Madrid), a priori el rival más difícil de este parón y al que ya batieron por 1-3 en su casa.

Marc Bernal, la gran novedad Como en todo parón hay novedades respecto a la convocatoria anterior. Gordo no ha podido incluir al capitán Christian Mosquera por su ascenso a la absoluta. Tampoco está uno de los goleadores del equipo en esta fase de grupos, el delantero Iker Bravo, cedido por el Udinese a Las Palmas en enero, donde su rol ha decaído un tanto. Se mantienen en la lista otros referentes ofensivos como Pablo García, Jan Virgili y Gonzalo García. Además, el seleccionador tuvo que hacer un cambio obligado respecto a su primera lista, en la que incluyó al defensa Jacobo Ramón, del Como 1907, pero que tuvo que ser reemplazado debido a una lesión por Sergi Domínguez, del Dinamo de Zagreb, debutante en la sub-21. También es novedad en la lista el portero del Valencia Vicent Abril, así como Dani Requena (Córdoba), pero sin duda la novedad más destacada es la del centrocampista del Barça Marc Bernal, premio a su rendimiento en la primera plantilla azulgrana y la confianza que se ha ganado de Hansi Flick. Ya fue llamado en octubre, pero una lesión frustró su estreno. El encuentro está dirigido por el colegiado francés Mathieu Vernice, asistido por sus compatriotas Aurélien Drouet y Florian Goncalves De Araujo con Marc Bollengier como cuarto árbitro.