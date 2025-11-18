España se dispara hacia el Europeo Sub-21 tras firmar el pleno de victorias en Rumanía

La Selección española Sub-21 suma y sigue en la fase de clasificación del Europeo de 2027 tras firmar en Rumanía la quinta victoria (0-2), resultado que le permite cerrar la primera fase como líder indiscutible del Grupo A, con cinco puntos más que Finlandia, que no pasó del empate en casa ante Kosovo.

La asociación de Mayenda y Fresneda, protagonistas en las dos acciones de gol, generador y asistente, respectivamente en el tanto inicial de Gonzalo y, pasador, en el segundo del defensa del Sporting Clube de Portugal, fue la nota alta de un encuentro en el que el combinado español ha rayado a gran altura en su último partido de 2025.

Con seis novedades con respecto al partido del pasado viernes ante San Marino - Salvador Esquivel, Christian Mosquera, Alex Valle, Peio Canales, Andrés y Jesús Rodríguez-, el equipo de David Gordo no bajó el listón que mantiene por las nubes en una ronda clasificatoria donde, más allá de no encontrar rival, va superando su mejor versión partido a partido.