España se dispara hacia el Europeo Sub-21 tras firmar el pleno de victorias en Rumanía
- El equipo de David Gordo se ha impuesto a domicilio (0-2) con los tantos de Gonzalo y Fresneda
- La Selección Sub-21 lidera el Grupo A con 15 puntos, cinco de ventaja con respecto a Finlandia
La Selección española Sub-21 suma y sigue en la fase de clasificación del Europeo de 2027 tras firmar en Rumanía la quinta victoria (0-2), resultado que le permite cerrar la primera fase como líder indiscutible del Grupo A, con cinco puntos más que Finlandia, que no pasó del empate en casa ante Kosovo.
La asociación de Mayenda y Fresneda, protagonistas en las dos acciones de gol, generador y asistente, respectivamente en el tanto inicial de Gonzalo y, pasador, en el segundo del defensa del Sporting Clube de Portugal, fue la nota alta de un encuentro en el que el combinado español ha rayado a gran altura en su último partido de 2025.
Con seis novedades con respecto al partido del pasado viernes ante San Marino - Salvador Esquivel, Christian Mosquera, Alex Valle, Peio Canales, Andrés y Jesús Rodríguez-, el equipo de David Gordo no bajó el listón que mantiene por las nubes en una ronda clasificatoria donde, más allá de no encontrar rival, va superando su mejor versión partido a partido.
Dominio de principio a fin
El dominio español se materializó en el minuto 16 con el tanto de cabeza de Gonzalo García, que coronó una jugada que comenzó en el costado izquierdo, pero que acabó por el derecho con el centro medido de Fresneda tras doblar a Mayenda pegado a la línea de cal.(0-1).
Capitalizó la posesión, sin conceder apenas espacios al equipo rival, movió el balón con velocidad y fue incisiva cuando necesitó cerrar un partido que dominó de principio a fin a excepción de un pequeño tramo de la primera parte donde Rumanía se recompuso, y a punto estuvo de lograr el empate con un disparo de Brunete tras un pase de Ciubotaru.
Si en la primera parte asistía en el primer tanto de España, en el arranque de la segunda Iván Fresneda apuntaló la victoria española anotando el segundo gol del encuentro tras apoyarse previamente en Mayenda, quien dio continuidad a la jugada para el tanto del defensa del Sporting Club de Portugal.
Pudo aumentar la renta Pablo García, con un remate de cabeza en el minuto 66, y un disparo con la zurda en el 71’, pero el guardameta local Stefan Lefter desvió a córner en las dos acciones, que junto a una combinación entre el jugador del Betis y Rodrigo Mendoza, sirvieron de epílogo a una nueva victoria de la Selección española.