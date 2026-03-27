Jonas Vingegaard asalta el liderato de la Volta a Catalunya con su aplastante victoria en Coll de Pal

El danés Jonas Vingegaard ha dado un golpe de autoridad con su victoria en la quinta etapa de la Volta a Catalunya, disputada este viernes entre La Seu d'Urgell y el Coll de la Pal. Una dura etapa de montaña de 153 kilómetros, respetada por fin por la meteorología para.

El doble vencedor del Tour ha entrado en la meta tras 4:13:44 horas de recorrido, dejando a más de un minuto a sus perseguidores, entre ellos el belga Remco Evenepoel, para ponerse al frente también de la general.

Después del importante recorte de la etapa anterior por el viento en los Pirineos, aficionados y corredores fuertes del pelotón esperaban esta quinta etapa para ver por fin algo de espectáculo en la Volta. Se anunció un nuevo ajuste este viernes, pero sólo fue finalmente de dos kilómetros.

La organización había puesto como aperitivo el 'Stelvio Catalá', el Port Colldarnat, para animar la carrera desde el inicio y un grupo de corredores recogió el guante. Entre ellos estaban el español Marc Soler (UAE), el italiano Davide Piganzoli (Visma) y su compatriota Giulio Ciccone (Lidl Trek), que se había descolgado en la general a 3:51.

Ciccone trató de aprovechar su desventaja en la general para zafarse del marcaje de los favoritos en el pelotón. A medida que los escapados avanzaban, se iba haciendo la criba por detrás y la sufría el hasta ese momento líder, Dorian Godon.

El Coll de la Fumanya hizo de las suyas con un 7% de media y rampas de hasta el 18%, pero animó más la carrera el descenso de la Collada Sobirana, que con su carretera estrecha y revirada fue testigo de caídas como las de Joao Almeida (UAE), Sepp Kuss (Visma) y Tom Pidcock (Pinarello), entre otros.

En ese descenso intentó el primer ataque Ciccone, pero no fue hasta iniciar la subida al Coll de la Pal cuando logró zafarse de sus compañeros de escapada. Mientras, el pelotón intentaba cazar a los fugados, pero no podían con el italiano, que mantenía la ventaja en torno al minuto. No tuvieron tanta suerte Piganzoli y Soler.

En el pelotón comenzaron las hostilidades una vez absorbido Piganzoli y fue el español Mikel Landa (Soudal) el que hizo la primera intentona, que no le valió para irse, pero sí para hacer la criba. Sacó algo más de distancia el intento del austriaco Felix Gall (Decathlon), lo que provocó la reacción del Visma con un recuperado Kuss a la cabeza.