Perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 5 de la Volta a Catalunya 2026 entre La Seu d'Urgell y La Molina / Coll de Pal

Este viernes se disputa la quinta etapa de la Volta a Catalunya 2026 entre La Seu d'Urgell y La Molina (Coll de Pal), de 155 kilómetros, la que espera que sea por fin la toma de contacto con la alta montaña de esta carrera y un final en una subida de categoría especial. Síguela en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 14.20 horas.

La Volta llega a esta jornada después de cuatro etapas al sprint, toda vez que la jornada del jueves tuvo que ser recortada por la meteorología y se quedó a las puertas de los Pirineos. Así, el líder sigue siendo el francés Dorian Godon (Ineos), aunque las diferencias en la clasificación general no son significativas entre los aspirantes al triunfo final, empezando por el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Etapa 5 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La etapa 5 de la Volta 2026 está diseñada para que los grandes líderes muevan la carrera. Con más de 4.400 metros de desnivel, cualquier síntoma de debilidad se pagará con minutos en la cima del Coll de Pal. El recorrido es una sucesión de ascensiones que no darán tregua al pelotón desde la salida en el Alt Urgell. Para empezar, un primera categoría en el Port de Colldarnat (1.335m), conocido como el "Stelvio Català". Cuenta con 15,3 km de subida al 5% de media. Se pasa después por el Coll de Josa (2ª categoría - 1.615m), una ascensión de 4,7 km que mantiene la dureza antes de entrar en la zona de la Sierra del Cadí. De nuevo un primera, el Coll de Fumanya (1.565m), puerto corto pero explosivo de 6,7 km con una pendiente media del 7% y rampas terribles de hasta el 18%. Casi sin tregua llegamos al Collada Sobirana (1ª categoría - 1.215m), situado en el km 119,4. Sus 7,1 km al 6,5% servirán para seleccionar el grupo de favoritos antes del descenso hacia Guardiola de Berguedà y Bagà. El 'coloso' final es el Coll de Pal (categoría especial). Es el gran protagonista de la jornada y uno de los puertos más largos y exigentes de toda Cataluña. Culmina a 2.085 metros de altitud después de una ascensión interminable de 18,9 km. La pendiente media es del 7,0% con rampas que alcanzan el 14%. Al ser un puerto tan largo, la gestión de las fuerzas y el factor de la altitud (se vuelve a superar la barrera de los 2.000m) serán claves para no desfallecer en los últimos kilómetros.