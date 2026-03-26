Etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026, en directo hoy: Mataró – Vallter

Sigue la etapa 4 de la Volta a Catalunya en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play. La ronda catalana continúa con una etapa entre Mataró y Vallter, una jornada con cambio de recorrido tras obligar la previsión de fuerte viento a renunciar al final en alto inicialmente previsto. Te la contamos a partir de las 15:15 horas.

La que debía ser la primera jornada de alta montaña de esta carrera con final a más de 2.100 metros de altitud en la estación de Vallter, finalmente se va a quedar en una etapa rompepiernas, sin grandes ascensiones.

A última hora de la tarde de este miércoles, la organización informó en un comunicado de que se vía "obligada" a recortar la etapa debido a la activación de una alerta meteorológica "con una previsión de rachas de viento de hasta 90km/h en la cima de Vallter".

El francés Dorian Godon (INEOS), ganador de la tercera etapa, defiende los 11 segundos de ventaja con respecto al belga Remco Evenepoel (Red Bull) como líder de la clasificación general con Thomas Pidcock (Pinarello) como tercer clasificado a 16" del galo y Jonas Vingegaard, cuarto a 18".

Etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026: perfil y recorrido La etapa 4 de la Volta 2026 llega en el ecuador de la ronda. Los ciclistas saldrán al nivel del mar en el Maresme y nada más salir tendrán que superar el Coll de Parpers (3ª Categoría - 285m). Después les espera a los corredores el Alt de Sant Feliu de Codines (2ª Categoría - 605m), situado en el km 38,2, es una subida tendida que precede a un terreno rompepiernas por Osona y el Lluçanès. La carrera atraviesa después localidades como Granollers, Olost y Ripoll, ganando altitud gradualmente antes de llegar a la base de los Pirineos en Setcases.