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La Revuelta

La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 7 de abril, con Noah Higón y Mara Barros como invitadas

Noah Higón y Mara Barros, invitadas de hoy 7 de abril en La Revuelta
Noah Higón y Mara Barros, invitadas de hoy 7 de abril en La Revuelta LA REVUELTA
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

David Broncano recibe hoy martes 7 de abril a una de las invitadas que más cariño ha recibido del público y la audiencia del programa. La activista Noah Higón, la joven valenciana que sobrevive con siete enfermedades raras, vuelve como invitada a La Revuelta para presentar el documental “Donde duele el aire”. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y en RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma completamente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Quién es Noah Higón, invitada de hoy en La Revuelta

Nacida en Valencia en 1998, Noah Higón fue diagnosticada por primera vez a los 15 años y ha tenido que someterse a cerca de 20 operaciones. La jurista, politóloga y activista, que estuvo entre la vida y la muerte en 2020 por una sepsis, sobrevive con siete enfermedades raras: Síndrome de Ehlers-Danlos, un grupo de trastornos que genera hipermovilidad de las articulaciones, hiperelasticidad de la piel y fragilidad de los tejidos; síndrome de Wilkie, causado por la compresión del duodeno entre la arteria meséntrica superior y la aorta; Síndrome del cascanueces, la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior; Síndrome de compresión de la vena cava inferior; Síndrome de May-Thurner, la compresión de la vena ilíaca común izquierda; Síndrome de Raynaud; un estrechamiento arterial que provoca la sensación de adormecimiento y frío y decoloración de las extremidades; y gastroparesia, un trastorno que provoca una parálisis en el estómago. Además de todo ello, Noah lleva instalado un implante coclear para poder oír con normalidad.

Noah Higón, siete enfermedades raras: "En otro país estaría criando malvas" | La Revuelta, completo
Noah Higón, siete enfermedades raras: "En otro país estaría criando malvas" | La Revuelta, completo CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Su impactante historia sirvió de inspiración a Luz Casal, que le dedicó la canción “Nada es imposible”, en cuyo videoclip aparece la propia joven. Noah, el documental que refleja cómo es su día a día entre habitaciones de hospital y quirófanos, está disponible de forma totalmente gratuita en RTVE Play.

Noah Noah, nada es imposible

Noah Higón triunfó en su paso por 'La Revuelta' con su defensa de la investigación para las enfermedades raras. Este documental muestra su historia...

Noah, nada es imposible - Ver ahora
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