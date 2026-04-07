La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 7 de abril, con Noah Higón y Mara Barros como invitadas

David Broncano recibe hoy martes 7 de abril a una de las invitadas que más cariño ha recibido del público y la audiencia del programa. La activista Noah Higón, la joven valenciana que sobrevive con siete enfermedades raras, vuelve como invitada a La Revuelta para presentar el documental “Donde duele el aire”. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y en RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma completamente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Quién es Noah Higón, invitada de hoy en La Revuelta

Nacida en Valencia en 1998, Noah Higón fue diagnosticada por primera vez a los 15 años y ha tenido que someterse a cerca de 20 operaciones. La jurista, politóloga y activista, que estuvo entre la vida y la muerte en 2020 por una sepsis, sobrevive con siete enfermedades raras: Síndrome de Ehlers-Danlos, un grupo de trastornos que genera hipermovilidad de las articulaciones, hiperelasticidad de la piel y fragilidad de los tejidos; síndrome de Wilkie, causado por la compresión del duodeno entre la arteria meséntrica superior y la aorta; Síndrome del cascanueces, la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior; Síndrome de compresión de la vena cava inferior; Síndrome de May-Thurner, la compresión de la vena ilíaca común izquierda; Síndrome de Raynaud; un estrechamiento arterial que provoca la sensación de adormecimiento y frío y decoloración de las extremidades; y gastroparesia, un trastorno que provoca una parálisis en el estómago. Además de todo ello, Noah lleva instalado un implante coclear para poder oír con normalidad.

Su impactante historia sirvió de inspiración a Luz Casal, que le dedicó la canción “Nada es imposible”, en cuyo videoclip aparece la propia joven. Noah, el documental que refleja cómo es su día a día entre habitaciones de hospital y quirófanos, está disponible de forma totalmente gratuita en RTVE Play.