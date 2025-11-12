La verdadera razón por la que Dámaso ha vuelto a 'Valle Salvaje' te va a sorprender

El primer marido de Victoria llegó a Valle Salvaje hace unas semanas con más preguntas qué respuestas. Quería saber cómo era Gaspar, desde cuándo Victoria y el duque tienen una relación y la opinión de Mercedes sobre la que técnicamente fue su esposa. Incluso si mató a Pilara. Dámaso estaba removiendo los asuntos de la Casa Grande y de la Casa Pequeña... y ahora sabemos por qué.

En un giro inesperado de la diaria de La 1, Dámaso se ha enfrentado cara a cara a José Luis Gálvez de Aguirre. Lo ha hecho en su propia casa. Y no se ha guardado nada: la razón por la que ha vuelto, lo que desea conseguir... y las razones por las que el duque debería temerle.

Lleva años planeando su venganza La primera pista sobre un posible odio de Dámaso hacia el duque llegaba cuando, en una conversación con Rafael, le confesaba que la finca que les rodeaba podría haber sido suya. Cuando era joven y aún vivía en Valle Salvaje, Dámaso quiso comprarla. Pero el duque se lo impidió, actuando como siempre en su propio beneficio: "Si hubiese comprado esas tierras me hubiera quedado en el valle". Son las tierras más provechosas del valle, los Gálvez de Aguirre sacan un buen rédito de ellas. "El propietario no quiso vendérmelas. Digamos que no llegamos a un acuerdo. Su padre habló con él y de un día para otro se echó atrás. Su padre en esa época era un hombre duro y con pocos escrúpulos". La cara de Rafael lo dice todo: aunque últimamente no lo parece, sabe lo cruel que José Luis puede llegar a ser. Así que, aunque no sabemos si Dámaso miente, en principio su historia cuadra.