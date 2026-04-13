¡Matilde está embarazada! Así han reaccionado Atanasio y ella a la feliz noticia en 'Valle Salvaje'

La vida de Matilde parecía abocada al dolor y las penurias hasta que conoció a Atanasio y todo cambió. Aprendió a encontrar su fuerza, plantarle cara a Victoria y luchar por lo que quería. Logró casarse con el hombre de su vida, reconciliarse con su hermano y buscar su propia felicidad. Solo una cosa ensombrecía sus emociones: la dificultad para quedarse embarazada.

Ninguno de sus encuentros con Atanasio habían puesto un hijo en su vientre. Tampoco lo consiguió durante su matrimonio con Gaspar, cuando era todo lo que deseaba. Así que una sospecha creció en su interior: ¿y si era incapaz de concebir a un hijo?

La llegada de Benigna Es por todo lo anterior que Atanasio decidió recurrir a Mercedes para que le ayudase en lo único que podía atenuar la incertidumbre y el dolor de Matilde: traer a la Casa Pequeña a una mujer experta en maternidad para que le hiciese un examen a Matilde y determinase, en la medida en que era posible en la época, sus probabilidades para ser capaz de concebir. Algo que Atanasio no podía permitirse pero que, con la ayuda de la duquesa de Miramar, se ha hecho realidad. Valle Salvaje Valle Salvaje - Matilde descubre que está embarazada Benigna le da a Matilde la noticia más esperada que le pilla por sorpresa: está embarazada.... Ver ahora Benigna, dicha mujer, ya ha hecho su aparición en el valle. Y las noticias que ha transmitido tras una breve exploración a Matilde nos han sorprendido a todos: si Matilde estaba teniendo problemas para quedarse encinta... es porque ya lo estaba. ¿Cómo? Al parecer, aunque Matilde no se ha dado cuenta todavía, tiene algunos de los signos tempranos de la maternidad, como una ligera hinchazón y otros síntomas leves de los que la experta se ha hecho eco. Pero es precisamente por lo inesperado que a la joven le está costando hacerse a la idea: ¿es cierto que está esperando un hijo, aún sin haber sentido nada al respecto?