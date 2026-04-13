El tiempo hoy 13 de abril en España: lluvia en el sureste y nieve en el norte para empezar una semana que irá mejorando
- Los chubascos afectarán con mayor intensidad a zonas de Murcia, Albacete y Comunidad Valenciana
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes inestabilidad en gran parte del país con chubascos fuertes en el extremo sureste y acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular, antes de una mejora progresiva del tiempo para los próximos días.
Las lluvias afectarán con mayor intensidad a zonas de Murcia, Albacete y el sur de la Comunidad Valenciana durante la mañana, con tormentas y precipitaciones significativas.
Nieve a partir de 900 metros
La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.300 metros en las montañas del norte, donde se esperan acumulaciones significativas en cotas más altas. De forma más débil, también podría nevar en zonas montañosas del centro y del este peninsular.
En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el sur predominarán los cielos casi despejados.
En el resto, el tiempo será más estable, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos, aunque por la tarde aumentará la nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco débil y aislado en áreas de montaña.
Bajan las temperaturas máximas y mínimas
En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a descender en la mitad sur de la vertiente atlántica, el área de Alborán, Baleares, Pirineos y el noreste de Cataluña, mientras que aumentarán en el extremo noroeste y en zonas del este peninsular, con ascensos que podrían ser notables en el valle del Ebro.
Las mínimas bajarán en la mitad sur, la meseta norte y Cataluña, y subirán en el extremo noroeste, con pocos cambios en el resto.
Se esperan además heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte, así como de forma más puntual en el sureste y en áreas de la meseta norte.
El viento soplará con intensidad en varias regiones, con rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y el norte de Baleares, de cierzo en el valle del Ebro y de poniente en el mar de Alborán. En Canarias, el alisio será también fuerte, mientras que en el resto del país predominarán los vientos de componente oeste y noroeste, con posibles rachas intensas en puntos del sureste y en los Pirineos.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.