El tiempo hoy 13 de abril en España: lluvia en el sureste y nieve en el norte para empezar una semana que irá mejorando

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes inestabilidad en gran parte del país con chubascos fuertes en el extremo sureste y acumulaciones significativas de nieve en zonas altas del norte peninsular, antes de una mejora progresiva del tiempo para los próximos días.

Las lluvias afectarán con mayor intensidad a zonas de Murcia, Albacete y el sur de la Comunidad Valenciana durante la mañana, con tormentas y precipitaciones significativas.

Nieve a partir de 900 metros La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.300 metros en las montañas del norte, donde se esperan acumulaciones significativas en cotas más altas. De forma más débil, también podría nevar en zonas montañosas del centro y del este peninsular. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles, mientras que en el sur predominarán los cielos casi despejados. ““ En el resto, el tiempo será más estable, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos, aunque por la tarde aumentará la nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco débil y aislado en áreas de montaña.