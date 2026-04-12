Elecciones Perú 2026, última hora en directo hoy: el país busca un 'líder fuerte' tras una década de convulsión política
- Keiko Fujimori aglutina la mayor intención de voto en su cuarto intento de conquistar el poder
- 35 candidatos buscan presidir un país marcado por la inseguridad y con un electorado inclinado a la derecha
Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para elegir a su nuevo presidente. La derechista Keiko Fujimori llega favorita a los sonderos y volverá a intentarlo tras quedarse a las puertas en 2011, 2016 y 2021. Le pisan los talones el comediante Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga.
En total, 35 candidatos buscan presidir un país marcado por la inseguridad y con un electorado que se inclina a la derecha en la búsqueda de un líder fuerte tras diez convulsos años en los que han visto pasar hasta ocho jefes de Estado diferentes.
En directo, elecciones de Perú 2026:
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14:50
Retrasos en la apertura de grandes centros de votación en Perú por la falta de material electoral
Algunos de los centros de votación más importantes de las elecciones generales de Perú, por la cantidad de electores que concentran, están experimentando retrasos para instalar las mesas y recibir votantes, en algunos casos por la falta de material electoral.
Una de las novedades de estas elecciones era la ampliación del horario de votación, que pasó a ser de 7:00 a 17:00 hora local (de 12:00 a 22:00 GMT) en lugar del horario tradicional, que era de 8:00 a 16:00 hora local (13:00 a 21:00 GMT), por recomendación de misiones internacionales de observación electorales en anteriores procesos, como la UE.
Sin embargo, muchos locales de votación permanecían cerrados a las 7:00 hora local a la espera de que llegase el material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el ente organizador de los comicios. (EFE)
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14:11
Largas colas de peruanos en Fira de Barcelona para votar en las elecciones generales
Los ciudadanos peruanos residentes en Cataluña (59.222 censados) se están acercando desde primeras horas de este domingo a Fira de Barcelona, donde se han colocado 119 mesas electorales y donde la jornada transcurre con absoluta normalidad.
El Consulado General del Perú en Barcelona ha informado de que las urnas en la Fira de Barcelona se han abierto a las 07:00 horas y permanecerán activas hasta las 17:00 horas, cuando se iniciará el recuento de los votos. El Consulado también tiene a su cargo la circunscripción de Aragón, donde están llamados a votar 3.992 peruanos residentes en esa comunidad autónoma, que tienen habilitadas sus urnas en la Parroquia Nuestra Señora del Portillo, de Zaragoza
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14:00
Abren los colegios electorales en Perú
La votación de las elecciones generales de Perú ha comenzado este domingo a las 7.00 hora local (12.00 GMT) para escoger a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031. Un total de 35 candidatos aspiran a la Presidencia, la cifra más alte de la historia del país, que acumula una década de inestabilidad política con ocho mandatarios en los últimos diez años.
Un total de 10.336 de centros de votación se han instalado en el territorio peruano, que recibirán electores a lo largo de diez horas, hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en que se cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio que se prevé lento y que puede demorar varios días hasta tener resultados concluyentes.
En estas elecciones están citados a las urnas más de 27,3 millones de peruanos, entre ellos alrededor de 1,2 millones en el exterior, con grandes concentraciones en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).
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13:50
Noticia: Elecciones en Perú: el secreto del éxito macroeconómico de un país en pleno caos político, informa BEATRIZ VIAÑO (ENVIADA ESPECIAL DE RNE A PERÚ
En medio del nubarrón político, tras una legislatura que los analistas califican no solo como perdida, sino en retroceso feroz, el sol peruano es lo único que brilla en la tempestad. La moneda se ha consolidado como la más fuerte de la región y una de las mejor posicionadas del continente.
Perú no podrá presumir de gobiernos duraderos, pero sí de una envidiable solvencia monetaria. “Nosotros tenemos la moneda más estable de la región, a pesar del periodo inflacionario a raíz de lo que hubo en Rusia y Ucrania, que generó una inflación alimentaria que sí nos hizo sufrir, aunque menos que a otros países y nos hemos recuperado”, afirma Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
En pleno caos político, el secreto del éxito macroeconómico reside en el Banco Central de Reserva (BCRP), que opera con total autonomía e independencia gracias a un candado constitucional. Su trabajo ha sido mantener a raya la inflación. “¿Cómo beneficia eso a la ciudadanía? Se dice que la inflación es el impuesto más cruel, porque, cuando los precios aumentan —especialmente los de los alimentos—, las más afectadas siempre son las personas con menos recursos.
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13:45
El Jurado de Elecciones exhorta a los políticos a respetar la voluntad popular
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha exhortado a los actores políticos a respetar la voluntad popular y estar a la altura democrática ante los comicios generales y ha asegurado transparencia en el proceso electoral. "Exhorto a todos los actores políticos a actuar con altura democrática, a esperar los resultados con serenidad y a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia se fortalece con respeto, con tolerancia y con responsabilidad", ha dicho el presidente del JNE, Roberto Burneo.
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13:40
79.000 electores peruanos pueden votar hoy en Barcelona
“#Canal24Horas | 79.000 electores peruanos pueden votar hoy en Barcelona— RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 12, 2026
Los detalles, con Raúl Martínez desde @rtvenoticieshttps://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/8SsPM4e3t8“
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13:35
Operativos para garantizar la Ley Seca
La Policía Nacional de Perú (PNP) desplegó este sábado operativos en todo el país que continuarán hasta el lunes para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca, que prohíbe la venta y compra de bebidas alcohólicas durante el fin de semana de las elecciones.
"El objetivo de esta disposición es garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, contribuyendo a que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y responsabilidad", ha indicado la PNP en un comunicado.
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han recordado a la ciudadanía que quienes vulneren la disposición se exponen a multas de al menos 3.390 soles (unos 1.000 dólares). Asimismo, los establecimientos que incumplan la norma podrán ser clausurados e inhabilitados por las autoridades competentes.
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13:30
Buenos días, arrancamos la información de la jornada electoral en Perú, un país sumido en la inestabilidad política que contabiliza ocho presidentes en los últimos diez años.
Más de 27,3 millones de peruanos están llamados a las urnas para escoger entre 35 candidatos presidenciales, un récord en la historia electoral del país y que tiene como consecuencia una gran fragmentación del voto, ya que ningún candidato supera el 14% en intención de voto, según las últimas encuestas realizadas.
La papeleta incluye cinco elecciones simultáneas: presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes del Parlamento Andino.