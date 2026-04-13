Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú pero tendrá que ir a segunda vuelta, según las encuestas a pie de urna
- El balotaje será el 7 de junio y de las urnas saldrá el nuevo jefe de Estado para el período 2026-2031
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La derechista Keiko Fujimori es la candidata presidencial más votada en las elecciones de este domingo en Perú, con alrededor del 16,5 % de los sufragios, según las encuestas a pie de urna, seguida por otros candidatos prácticamente empatados entre ellos y cuyo orden varía dependiendo de los sondeos. Contra uno de esos adversarios se medirá en una segunda vuelta el 7 de junio.
Según las estimaciones de la encuestadora Datum, en segundo lugar se ubica el ex alcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, que obtiene el 12,8 %, seguido muy cerca por el izquierdista Jorge Nieto, con el 11,6 %, y el empresario y también exregidor limeño Ricardo Belmont con el 10,5 %. Sin embargo, Ipsos, que otorga el 16,6 % a Fujimori, da el segundo lugar al exministro Roberto Sánchez (12,1%), considerado heredero del expresidente izquierdista Pedro Castillo; el tercero a Belmont (11,8 %); el cuarto a López Aliaga (11 %) y el quinto a Nieto (10,7 %).
Esta es la cuarta vez que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado y encarcelado por violaciones a los derechos humanos y fallecido en 2024, trata de alcanzar el poder, tras perder en las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021.
La jornada de hoy ha tenido un récord de 35 candidatos a la Presidencia, con especial prevalencia, según las encuestas, de los del espectro ideológico de derecha, en un momento marcado por el problema de la delincuencia, considerada la mayor preocupación de los peruanos, y tras una inestable década en la que ha habido hasta ocho jefes de Estado diferentes.
Más de 27 millones de peruanos estaban convocados a las urnas, con voto obligatorio, para elegir al presidente y dos vicepresidentes; los 130 integrantes de la Cámara de Diputados y cinco representantes para el Parlamento andino. Además, desde estos comicios y tras la reforma constitucional de 2024, Perú volverá a tener Senado y los ciudadanos han tenido que seleccionar a sus 60 integrantes.
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