Elecciones en Perú: el secreto del éxito macroeconómico de un país en pleno caos político

En medio del nubarrón político, tras una legislatura que los analistas califican no solo como perdida, sino en retroceso feroz, el sol peruano es lo único que brilla en la tempestad. La moneda se ha consolidado como la más fuerte de la región y una de las mejor posicionadas del continente. Perú no podrá presumir de gobiernos duraderos, pero sí de una envidiable solvencia monetaria.

“Nosotros tenemos la moneda más estable de la región, a pesar del periodo inflacionario a raíz de lo que hubo en Rusia y Ucrania, que generó una inflación alimentaria que sí nos hizo sufrir, aunque menos que a otros países y nos hemos recuperado”, afirma Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

En pleno caos político, el secreto del éxito macroeconómico reside en el Banco Central de Reserva (BCRP), que opera con total autonomía e independencia gracias a un candado constitucional. Su trabajo ha sido mantener a raya la inflación. “¿Cómo beneficia eso a la ciudadanía? Se dice que la inflación es el impuesto más cruel, porque, cuando los precios aumentan —especialmente los de los alimentos—, las más afectadas siempre son las personas con menos recursos. Entonces, lo que permite la estabilidad de la moneda es, precisamente, proteger a esos hogares para que no se empobrezcan más”, sostiene la economista.

Aunque este equilibrio ayuda a mantenerse, no es suficiente. “Yo lo comparo con un temblor: si estás en pleno terremoto y tienes que llegar de un punto a otro, caminar es mucho más difícil. Si tu piso es estable, puedes caminar”, afirma Del Carpio, quien recuerda que el papel del Banco es mantener firmes esos cimientos.

El BCRP también protege las Reservas Internacionales, la "gallina de los huevos de oro" que la clase política quisiera tocar. La especialista respalda las decisiones de la autoridad monetaria para mantener la deuda bajo control. “Ese conservadurismo en los temas fiscal y monetario responde a nuestras otras debilidades. Es nuestra única carta de garantía, la que nos da la credibilidad de que pagaremos a futuro y por la que nos dan préstamos a tasas tan bajas”, mantiene la coordinadora de investigaciones de REDES.