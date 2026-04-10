El tiempo hoy 10 de abril en España: llega una montaña rusa térmica con calor casi veraniego y un desplome de las temperaturas
- La meteorología está jugando al despiste, y de un día para otro la situación cambia de forma brusca
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Estos días la meteorología está jugando al despiste. De un día para otro la situación cambia de forma brusca. Calor, frío, calor, frío… Sol, lluvia, sol, lluvia…
El tiempo en España se complicará progresivamente a lo largo del fin de semana con la llegada de un frente atlántico que traerá precipitaciones generalizadas, nevadas en cotas medias y un acusado descenso de las temperaturas, especialmente a partir del sábado.
Ciudad Real marcó este jueves 10,5 ºC de máxima lo que sería una temperatura propia de enero. Este viernes, sin embargo, llegaremos a los 29 ºC, lo normal para junio. En 48h daremos un salto de seis meses. Y el fin de semana volverán a bajar a los 15 ºC.
Vamos a pasar de tener temperaturas 6 ºC por encima de la media (en el caso de las máximas la anomalía está próxima a los 9 ºC) a situarnos 2 ºC por debajo este fin de semana. Eso sí, la bajada durará poco, ya que la próxima semana volverán a subir.
En Teruel o Soria este viernes será final de junio y el domingo volverán al frío de enero.
Este viernes comenzarán a notarse los primeros síntomas de la inestabilidad: probables tormentas en Andalucía desde el mediodía y rachas de viento muy fuertes en las islas Canarias occidentales. Las temperaturas subirán de forma llamativa en el Cantábrico —más de seis grados en las máximas— y también las mínimas repuntarán en Cáceres y el oeste de la meseta sur.
Una entrada de aire frío empujada por el viento de norte será la responsable del brusco descenso de temperatura que nos espera durante el fin de semana.
El sábado marcará el punto de inflexión. Las precipitaciones serán abundantes en el norte y fuertes con tormenta en el sistema Bético, mientras que la nieve hará acto de presencia a partir de los 800 metros en el Cantábrico, la Ibérica norte y el oeste de los Pirineos. Las rachas de viento muy fuertes amenazarán el valle del Ebro, el sistema Central y Canarias. Lo más llamativo será el desplome térmico: más de diez grados de caída en el noroeste y más de seis en amplias zonas de la mitad norte.
Polvo en suspensión
Este jueves y viernes, además de las altas temperaturas, el tiempo será estable en general, aunque con polvo en suspensión que le dará un aspecto turbio al cielo. El viernes, al llegar la tarde, se producirán algunos chubascos y tormentas en el centro y sur peninsular que irán acompañados de barro. En Canarias seguirá lloviendo y el viento todavía alcanzará rachas fuertes.
Con la llegada del fin de semana, además del descenso de temperatura lloverá e incluso nevará. El sábado la cota de nieve bajará al final del día a los 1.100-1.200 m en el norte y el domingo a los 1.000 m. Como seguiremos con calima, la lluvia irá acompañada, un día más, de barro.
Las temperaturas bajarán de 15 a 20 ºC en 48 horas
El domingo la borrasca no dará tregua. El frente continuará su avance de oeste a este durante la madrugada y dejará precipitaciones en la mitad este, el extremo norte y Baleares, donde se extenderá la inestabilidad. La nieve se acumulará de forma significativa por encima de los 1.000 metros en los Pirineos y el sistema Ibérico. Tras el paso del frente, el Cantábrico y el norte de Galicia quedarán bajo chubascos intermitentes. Las brumas y bancos de niebla afectarán a las zonas altas de los principales sistemas montañosos, y la calima irá retirándose hacia el este.
Las temperaturas caerán de forma generalizada en la Península y Baleares, con los descensos más severos en las máximas: más de diez grados en Aragón y Cataluña, y más de seis en buena parte del centro y el este. En estas zonas, las mínimas no se alcanzarán hasta el final del día. En las cotas altas de la mitad norte se esperan heladas. En Canarias el descenso será más leve. El viento del norte dominará la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro, tramontana en el Ampurdán y Baleares, y poniente en Melilla.
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