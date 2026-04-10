El tiempo hoy 10 de abril en España: llega una montaña rusa térmica con calor casi veraniego y un desplome de las temperaturas

Estos días la meteorología está jugando al despiste. De un día para otro la situación cambia de forma brusca. Calor, frío, calor, frío… Sol, lluvia, sol, lluvia…

El tiempo en España se complicará progresivamente a lo largo del fin de semana con la llegada de un frente atlántico que traerá precipitaciones generalizadas, nevadas en cotas medias y un acusado descenso de las temperaturas, especialmente a partir del sábado.

Ciudad Real marcó este jueves 10,5 ºC de máxima lo que sería una temperatura propia de enero. Este viernes, sin embargo, llegaremos a los 29 ºC, lo normal para junio. En 48h daremos un salto de seis meses. Y el fin de semana volverán a bajar a los 15 ºC.

Evolución temperatura media diaria. EL TIEMPO TVE

Vamos a pasar de tener temperaturas 6 ºC por encima de la media (en el caso de las máximas la anomalía está próxima a los 9 ºC) a situarnos 2 ºC por debajo este fin de semana. Eso sí, la bajada durará poco, ya que la próxima semana volverán a subir.

En Teruel o Soria este viernes será final de junio y el domingo volverán al frío de enero.

En Zaragoza del viernes al domingo las temperaturas bajarán casi 20 ºC. EL TIEMPO TVE

Este viernes comenzarán a notarse los primeros síntomas de la inestabilidad: probables tormentas en Andalucía desde el mediodía y rachas de viento muy fuertes en las islas Canarias occidentales. Las temperaturas subirán de forma llamativa en el Cantábrico —más de seis grados en las máximas— y también las mínimas repuntarán en Cáceres y el oeste de la meseta sur.

En Madrid se pasará de rozar los 30 ºC a la mitad en dos días. EL TIEMPO TVE

Una entrada de aire frío empujada por el viento de norte será la responsable del brusco descenso de temperatura que nos espera durante el fin de semana.

Temperaturas máximas previstas para el viernes. EL TIEMPO TVE

El sábado marcará el punto de inflexión. Las precipitaciones serán abundantes en el norte y fuertes con tormenta en el sistema Bético, mientras que la nieve hará acto de presencia a partir de los 800 metros en el Cantábrico, la Ibérica norte y el oeste de los Pirineos. Las rachas de viento muy fuertes amenazarán el valle del Ebro, el sistema Central y Canarias. Lo más llamativo será el desplome térmico: más de diez grados de caída en el noroeste y más de seis en amplias zonas de la mitad norte.

Temperaturas máximas previstas para el sábado. EL TIEMPO TVE

Temperaturas máximas previstas para el domingo. EL TIEMPO TVE

Polvo en suspensión Este jueves y viernes, además de las altas temperaturas, el tiempo será estable en general, aunque con polvo en suspensión que le dará un aspecto turbio al cielo. El viernes, al llegar la tarde, se producirán algunos chubascos y tormentas en el centro y sur peninsular que irán acompañados de barro. En Canarias seguirá lloviendo y el viento todavía alcanzará rachas fuertes. Polvo en suspensión previsto el viernes. EL TIEMPO TVE El polvo en suspensión aumentará el sábado. EL TIEMPO TVE Con la llegada del fin de semana, además del descenso de temperatura lloverá e incluso nevará. El sábado la cota de nieve bajará al final del día a los 1.100-1.200 m en el norte y el domingo a los 1.000 m. Como seguiremos con calima, la lluvia irá acompañada, un día más, de barro.