Andalucía sigue en alerta naranja por lluvias aunque va volviendo a la normalidad tras el temporal

Andalucía se mantiene en situación operativa dos debido a las últimas borrascas, en alerta naranja aún por lluvias, aunque ya sí empieza poco a poco a recuperar la normalidad, con clases presenciales en casi toda la comunidad y muchos de los 11.000 desalojados volviendo a sus casas.

Desde el pasado 27 de enero y tras el paso de la borrasca Leonardo, primero, y Marta, después, se han atendido más de 10.800 incidencias. Las lluvias torrenciales provocaron el desalojo de miles de personas en Andalucía, dejó pueblos incomunicados, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados.

El pueblo de Grazalema (Cádiz) tuvo que ser desalojado por completo por riesgo de derrumbe. Precisamente en esta localidad seguirá lloviendo sobre mojado, con acumulaciones este lunes de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, que podrían alcanzar hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, según las predicciones para de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los vecinos van volviendo a sus casas No se han producido nuevos desalojos en las últimas horas y muchos vecinos están volviendo a sus casas en Córdoba, Dúdar (Granada), Ubrique, Arcos y El Puerto de Santa María (Cádiz). Para este lunes se esperan lluvias que han activado el aviso amarillo en la Sierra de Grazalema, Ronda y el Estrecho, por lo que es necesario mantener una situación de vigilancia. El comité volverá a evaluar este lunes la situación. Andalucía mantiene la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal. En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz.

Sánchez visita este lunes las zonas afectadas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes de nuevo a Andalucía para visitar las zonas afectadas por las borrascas en las provincias de Granada y Jaén, una visita que comenzará a las 13:15 horas en Huétor Tájar, municipio granadino afectado por el desbordamiento del río Genil. Por la tarde, a las 16:40 horas, se desplazará hasta Villanueva de la Reina (Jaén), localidad afectada por la inundación del río Guadalquivir. El jefe del Ejecutivo estará acompañado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el delegado del Gobierno, Pedro Fernández. Sánchez ya visitó el pasado viernes las zonas más afectadas por la borrasca 'Leonardo' en la provincia de Cádiz y el puesto de mando avanzado situado en la localidad de San Roque, desde donde pidió "calma" y "paciencia" a los ciudadanos afectados y confianza" en los expertos y en los servicios de emergencia.

Cinco comunidades en alerta amarilla Cinco comunidades autónomas, además de la ciudad autónoma de Ceuta, están en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvia, viento, temporal marítimo y/o deshielos, a las que se suma Andalucía en nivel naranja, por riesgo importante de precipitaciones en algunos puntos. Andalucía, además, tiene aviso amarillo por viento y temporal marítimo. Asimismo, están en amarillo los siguientes territorios: Galicia, por oleaje y lluvia; Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana, por viento; Castilla y León, por deshielos y la ciudad autónoma de Ceuta, por lluvia y viento. También en Galicia lloverá con intensidad y se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el noroeste de Ourense y en el interior de Pontevedra. Por otra parte, se prevén rachas muy fuertes en zonas altas del norte y este peninsular, además de las costas de Tarragona, Estrecho y este de Alborán. Se registrarán rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, especialmente intensas en puntos de Valencia, Castellón o Teruel.