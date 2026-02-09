Andalucía sigue en alerta naranja por lluvias aunque va volviendo a la normalidad tras el temporal
- Muchos de los 11.000 desalojados vuelven a sus casas y hay clases lectivas en todos los centros, menos 96 de Cádiz
- Sánchez visita este lunes las zonas afectadas en un día en el que aún se esperan fuertes lluvias en algunos puntos
Andalucía se mantiene en situación operativa dos debido a las últimas borrascas, en alerta naranja aún por lluvias, aunque ya sí empieza poco a poco a recuperar la normalidad, con clases presenciales en casi toda la comunidad y muchos de los 11.000 desalojados volviendo a sus casas.
Desde el pasado 27 de enero y tras el paso de la borrasca Leonardo, primero, y Marta, después, se han atendido más de 10.800 incidencias. Las lluvias torrenciales provocaron el desalojo de miles de personas en Andalucía, dejó pueblos incomunicados, vías de tren y carreteras cortadas y ríos desbordados.
El pueblo de Grazalema (Cádiz) tuvo que ser desalojado por completo por riesgo de derrumbe. Precisamente en esta localidad seguirá lloviendo sobre mojado, con acumulaciones este lunes de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, que podrían alcanzar hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, según las predicciones para de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los vecinos van volviendo a sus casas
No se han producido nuevos desalojos en las últimas horas y muchos vecinos están volviendo a sus casas en Córdoba, Dúdar (Granada), Ubrique, Arcos y El Puerto de Santa María (Cádiz).
Para este lunes se esperan lluvias que han activado el aviso amarillo en la Sierra de Grazalema, Ronda y el Estrecho, por lo que es necesario mantener una situación de vigilancia. El comité volverá a evaluar este lunes la situación.
Andalucía mantiene la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal. En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz.
Sánchez visita este lunes las zonas afectadas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes de nuevo a Andalucía para visitar las zonas afectadas por las borrascas en las provincias de Granada y Jaén, una visita que comenzará a las 13:15 horas en Huétor Tájar, municipio granadino afectado por el desbordamiento del río Genil. Por la tarde, a las 16:40 horas, se desplazará hasta Villanueva de la Reina (Jaén), localidad afectada por la inundación del río Guadalquivir.
El jefe del Ejecutivo estará acompañado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
Sánchez ya visitó el pasado viernes las zonas más afectadas por la borrasca 'Leonardo' en la provincia de Cádiz y el puesto de mando avanzado situado en la localidad de San Roque, desde donde pidió "calma" y "paciencia" a los ciudadanos afectados y confianza" en los expertos y en los servicios de emergencia.
Cinco comunidades en alerta amarilla
Cinco comunidades autónomas, además de la ciudad autónoma de Ceuta, están en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvia, viento, temporal marítimo y/o deshielos, a las que se suma Andalucía en nivel naranja, por riesgo importante de precipitaciones en algunos puntos. Andalucía, además, tiene aviso amarillo por viento y temporal marítimo.
Asimismo, están en amarillo los siguientes territorios: Galicia, por oleaje y lluvia; Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana, por viento; Castilla y León, por deshielos y la ciudad autónoma de Ceuta, por lluvia y viento.
También en Galicia lloverá con intensidad y se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el noroeste de Ourense y en el interior de Pontevedra.
Por otra parte, se prevén rachas muy fuertes en zonas altas del norte y este peninsular, además de las costas de Tarragona, Estrecho y este de Alborán. Se registrarán rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, especialmente intensas en puntos de Valencia, Castellón o Teruel.
El temporal mantiene 102 carreteras cerradas, ninguna de la red principal
Este temporal que ha azotado la península mantenía esta madrugada un total de 102 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:55 horas de este lunes.
La borrasca deja un balance de 36 vías afectadas por la nieve y el hielo, de las cuales 14 están intransitables (nivel negro) y 17 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo), mientras que las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 88 carreteras.
En la red principal no se registran vías cortadas, aunque las nevadas condicionan la circulación destacando la autovía A-1 entre Madrid y Segovia, que se encuentra en nivel verde (transitable con precaución) con prohibición de adelantar para vehículos pesados entre los kilómetros 80 y 101. Asimismo, la carretera nacional N-630 en el límite entre Asturias y León se mantiene también en nivel verde.
Por inundaciones, la carretera nacional N-323a en Granada presenta nivel rojo de servicio a la altura del kilómetro 86. El impacto de las lluvias sigue siendo especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones mantienen cerradas 70 vías de la red secundaria.
La provincia de Cádiz continúa siendo la más castigada con 25 carreteras cortadas, destacando las incidencias en la A-2002, A-2202 y la CA-3113. En Córdoba permanecen intransitables 21 rutas como la A-3131 en Jauja, la A-333 en Iznájar y la A-431R2 en Posadas, mientras que en Sevilla se registran cierres en 10 vías como la A-8100, A-8125 y la SE-3102.
Por su parte, el temporal de nieve afecta gravemente a la red secundaria, manteniendo cerrados puertos y tramos de montaña como la A-395, A-4025 y A-4301 en Sierra Nevada y San Clemente (Granada); la LN-8 y SD-2 en Asturias; la AB-516 en Albacete; la AV-901 en el puerto de Mijares (Ávila); las carreteras DSA-180, DSA-191 y SA-203 en Salamanca; la ZA-103 en Zamora; la CC-437 en el Pico Villuercas (Cáceres) y las vías NA-2011 y NA-2012 en Navarra.