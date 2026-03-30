Planeando la boda perfecta de Atanasio y Matilde en 'Valle Salvaje' con los actores Alejandro Bordanove y María Redondo

Matilde ha cumplido su sueño: celebrar la boda que siempre había deseado, con el hombre que ama y que la ama a ella, con la presencia de todos sus seres queridos, incluido su hermano, y además en el lugar en el que más podía fastidiar a doña Victoria: la capilla de 'Valle Salvaje'.

Todo el mundo tiene en mente una boda de en sueño, así que nos hemos juntado con María Redondo y Alejandro Bordanove, los actores que dan vida a nuestra pareja favorita, para que nos digan qué le pedirían a la wedding planner. Aquí te dejamos un resumen del cuestionario que puedes utilizar tú mismo/a con tu pareja. ¡Y que viva el amor!