Planeando la boda perfecta de Atanasio y Matilde en 'Valle Salvaje' con los actores Alejandro Bordanove y María Redondo
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Matilde ha cumplido su sueño: celebrar la boda que siempre había deseado, con el hombre que ama y que la ama a ella, con la presencia de todos sus seres queridos, incluido su hermano, y además en el lugar en el que más podía fastidiar a doña Victoria: la capilla de 'Valle Salvaje'.
Todo el mundo tiene en mente una boda de en sueño, así que nos hemos juntado con María Redondo y Alejandro Bordanove, los actores que dan vida a nuestra pareja favorita, para que nos digan qué le pedirían a la wedding planner. Aquí te dejamos un resumen del cuestionario que puedes utilizar tú mismo/a con tu pareja. ¡Y que viva el amor!
La boda perfecta de María y Alejandro
¿Boda íntima o mucha gente?
¡Bodorrio!
¿Boda de noche o boda de día?
Boda que empiece de día y que acabe al día siguiente al salir el sol
¿Invitación física o invitación digital?
Física y currada. María quiere explotar ese lado nostálgico y darle a la gente algo que guardar, y Alejandro algo poco tradicional: una caja con sorpresa.
¿Vestido blanco u otro color?
Hay momentos que se casaría de rojo o de morado, pero María se queda con el blanco: "tiene ese rollo de puro, de luz, que ayuda mucho el día de la boda". Alejandro buscaría la manera de hacerle competencia a la novia.
¿Entrada tradicional o innovadora?
María quiere salir del helicóptero con un traje de licra, y Alejandro con fuegos artificiales.
Una canción para el baile
Arrancar con un baile clásico, un vals, pero pervertirlo: de repente, cambio de tempo y coreografía.
¿'Dress code' para los invitados o que cada uno vaya como quiera?
Que cada uno vaya como quiera, pero que se la jueguen y salgan del molde. Incluso un premio al mejor vestido que funcione como inventivo.
¿Cóctel o banquete tradicional?
Las dos cosas, primero cóctel y luego comida de varios platos.
¿Fotos profesionales o fotos informales?
Grabarlo como un documental, poner cámaras analógicas en las mesas para que las hagan los invitados y un buen recuerdo profesional de foto y de vídeo.