La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 30 de marzo, con Natalia Verbeke y Ángela Cervantes como invitadas
La Revuelta continúa sus emisiones durante la Semana Santa, empezando este lunes con las actrices Natalia Verbeke y Ángela Cervantes como invitadas de David Broncano para presentar la película Lapönia, participada por RTVE. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.
Mañana martes 31 de marzo no habrá programa de La Revuelta por la emisión del partido amistoso de selecciones entre España y Egipto, a las 21:00h en el RCDE Stadium de Barcelona. Pero te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Natalia Verbeke y Ángela Cervantes en una película “no apta para niños”
Icono de la primera década de los 2000, Natalia Verbeke saltó a la fama con El otro lado de la cama (2002), y desde entonces no ha dejado de trabajar en cine y televisión, recibiendo dos premios Ondas, y recientemente ha sido declarada madrina de Días de cine en RTVE. Por su parte, Ángela Cervantes es una de las figuras emergentes del cine español en los últimos tiempos. Tras varias temporadas en la serie Com si fos ahir, de TV3, y en apenas cinco años desde su debut cinematográfico con Chavalas, la actriz barcelonesa se ha convertido en una de las más admiradas y celebradas. En solo cinco películas, ha ganado ya tres premios Gaudí y tres nominaciones a los Goya, recibiendo también ex aequo el galardón a la mejor interpretación femenina en el Festival de Málaga en 2025 por Furia. Su hermano, el también actor Álvaro Cervantes, aseguró en La Revuelta que, tarde o temprano, ella también terminará ganando un Goya. Las dos invitadas de hoy en La Revuelta protagonizan junto a Julián López y el noruego Vebjørn Enger la película Lapönia, una comedia familiar “no apta para niños” y participada por RTVE.