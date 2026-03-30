La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 30 de marzo, con Natalia Verbeke y Ángela Cervantes como invitadas

La Revuelta continúa sus emisiones durante la Semana Santa, empezando este lunes con las actrices Natalia Verbeke y Ángela Cervantes como invitadas de David Broncano para presentar la película Lapönia, participada por RTVE. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Mañana martes 31 de marzo no habrá programa de La Revuelta por la emisión del partido amistoso de selecciones entre España y Egipto, a las 21:00h en el RCDE Stadium de Barcelona. Pero te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el Teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.