La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 26 de marzo con Rodrigo Cuevas y Juan Diego Botto como invitados

La Revuelta vuelve a ofrecer hoy la emisión de dos programas consecutivos, con el artista asturiano Rodrigo Cuevas y el actor argentino Juan Diego Botto como invitados de David Broncano. Puedes seguir los dos programas en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Rodrigo Cuevas, agitador folclórico y Premio Nacional de las Músicas Actuales Nadie en España aúna la tradición folclórica con la música actual como Rodrigo Cuevas, que le añade, además, una pizca de provocación. Nacido en Oviedo en 1985, se formó académicamente en el conservatorio de Oviedo y en la ESMUC de Barcelona, para después trasladarse a vivir al interior de Galicia. Allí y en el pequeño pueblo leonés de su familia materna, Rodiezmo, se nutrió del folclore asturleonés y decidió modernizarlo mezclándolo con música electrónica. Tras el éxito de sus dos primeros Manuales, el de Cortejo (2019) y el de Romería (2023), avalado por el Premio Nacional de las Músicas Actuales, acaba de publicar el tercer volumen, Manual de belleza, con colaboraciones tan diversas como las de Massiel, la Mala Rodríguez, Ana Belén o Grande Amore, entre otras. Destacado por su propuesta escénica, Rodrigo Cuevas define sus espectáculos como “una fantasía sensorial diseñada para hacer de la indiferencia un lugar intransitable”, como podrás comprobar en su aparición en La Revuelta. Rodrigo Cuevas: "Yo quiero ser amo de casa" RNE Audio / RTVE Play