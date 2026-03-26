Juan Diego Botto pide estar "atentos a las señales" para que "no se olvide el horror del fascismo" | La Revuelta

El actor Juan Diego Botto nunca ha rehuido ni escondido su compromiso con diferentes causas sociales. De origen argentino e hijo de uno de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla, su visita a La Revuelta coincide con la semana del 50º aniversario del golpe de Estado “más violento, cruel y sanguinario” del país. “Intentamos que no se olvide el horror del fascismo”, subrayaba el actor, que pedía “estar atentos a las señales, por si hubiera alguna”. Juan Diego Botto presenta Altas capacidades, una comedia dirigida por Víctor García León, con Borja Cobeaga como co-guionista, y participada por RTVE, en la que se ironiza con las pretensiones de ascenso social.

Contra el genocidio de Gaza Es habitual que David Broncano recurra a preguntas “de casa rural” y, en ocasiones, somete también a sus invitados a dicotomías de lo más aleatorias. En el caso de Juan Diego Botto, planteaba una de broma y otra en serio, siendo la humorística si “prefieres poder comer solo colillas de un cenicero o caerte cada cinco metros toda tu vida”. La reflexiva, “la intensa”, ha dado pie a una reivindicación reiterada por parte del actor. “¿Prefieres ser víctima de una injusticia o ser obligado a cometerla?”, planteaba Broncano, a lo que Juan Diego Botto ha respondido con una conocida anécdota de un superviviente del Holocausto, que daba gracias a dios “por ser una víctima y no uno de los verdugos. Prefería sufrir a ser un miserable”. Y, dado que no traía regalo, ha aprovechado para entregar a Broncano una chapa de artistas por Palestina. “Cualquier cosa mejor que ser alguien que ha cometido un genocidio”, lamentaba el invitado, recordando que “en medio de una guerra injusta y absurda, como todas, se sigue cometiendo genocidio en Gaza”, y pidiendo a la ciudadanía que “hagamos lo posible por recordárselo a nuestros gobernantes, no nos olvidemos de Gaza”.

Botto: “Tenemos mucha suerte de tener a Almodóvar” Hijo de Cristina Rota, una de las profesoras de arte dramático más reconocidas, Juan Diego Botto (Buenos Aires, 1975) hizo multitud de apariciones en cine y televisión hasta que en 1995 dio el salto como protagonista de Historias del Kronen, consolidándose rápidamente con Martín (Hache), de 1997. Después llegarían decenas de películas y obras de teatro e incluso debutó como director con En los márgenes (2023). Argumentos más que suficientes para poder recomendar a los aspirantes a actores y actrices la paciencia y la perseverancia, porque “a veces, pelear por esto sale bien”. Hablando de cine y actuación, el intérprete de origen argentino no ha dejado pasar la oportunidad de ensalzar la figura de Pedro Almodóvar, “el cineasta español más reconocido desde Buñuel, con mucha diferencia”. Tras opinar que la entrevista de Broncano “estuvo preciosa”, ha subrayado la “suerte de tener a Almodóvar” en nuestro país, planteándose si la gente “es consciente de lo que significa en otros países: hay quien ubica España por Almodóvar, quien estudia español por sus películas”, celebraba el actor. La Revuelta La Revuelta - Pedro Almodóvar (19/03/2026) David Broncano entrevista por primera vez al director Pedro Almodóvar, que presenta en 'La Revuelta' su nueva película, 'Amarga Navidad'... Ver ahora