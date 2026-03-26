Rodrigo Cuevas reúne a Ana Belén, Mala Rodríguez y Samantha Hudson en su mundo feliz con show icónico en La Revuelta

Nueve años hemos tenido que esperar para ver a Rodrigo Cuevas en el programa de David Broncano. Y, en su primera visita a La Revuelta, el artista multidisciplinar asturiano ha brindado un regalo muy especial, no al presentador, sino a Sergio Bezos, a quien ha querido introducir en su “mundo feliz”, una de las tres canciones que ha interpretado de su nuevo disco, Manual de belleza. Después han llegado “BLZA”, junto a la Mala Rodríguez, y el colofón final, el pasodoble “Sácame a bailar”, junto a Ana Belén. Todo ello, rodeados por un ambiente festivo y de brindis, con parejas bailando, señoras jugando al billar con Samantha Hudson, Jorge Ponce como camarero y Paco Clavel disfrutando del espectáculo.

Así se hizo el brindis de Rodrigo Cuevas

Rodrigo Cuevas ha sacado del teatro a Sergio Bezos ofreciéndole un regalo muy especial que se ha convertido en una actuación icónica en el bar contiguo. En primer lugar, interpretando la canción “Un mundo feliz”, la que abre su nuevo disco, Manual de belleza, con la colaboración de Massiel. En ese mundo feliz, a buen seguro, se incluye a la artista manchega Rozalén, que ha saludado desde el palco durante la entrevista con David Broncano. Y Samantha Hudson, que aparece jugando al parchís junto a unas señoras, bajo la atenta mirada de Paco Clavel, y en el que la Mala Rodríguez, pionera del rap español, baja por las escaleras como una auténtica estrella cantando sus estrofas de “BLZA”. Al terminar su participación, la rapera abre las cortinas y detrás se encuentra la banda de música de Getafe, con instrumentos de viento metal, percusión y castañuelas, al ritmo de pasodoble. Tras ellos reaparece Rodrigo Cuevas compartiendo mesa con otro icono generacional, Ana Belén. Junto a ella interpreta “Sácame a bailar”, el brindis final de este momento histórico de La Revuelta.

Una actuación que ha llevado dos días de montaje y ensayos y tres semanas de reuniones entre los equipos del programa y del propio artista. Seis técnicos de iluminación, ocho de sonido, 15 miembros del equipo de Rodrigo Cuevas, una steadicam y un foquista, además de la figuración, cuatro bailarines y la banda de música de Getafe, con 16 vientos y cuatro percusionistas. Nueve años de espera, un enorme despliegue de producción y, como resultado final, un show para el recuerdo. Vuelve a disfrutarlo en RTVE Play.