Localizan los cuerpos de los turistas italianos fallecidos en un accidente de buceo en Maldivas
- El accidente ocurrió el pasado jueves y las autoridades maldivas siguen investigando lo ocurrido
- Un militar murió en Maldivas en tareas de rescate de los cuerpos de turistas italianos
Las autoridades de Maldivas han confirmado este lunes la localización de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos en el interior de una cueva submarina en el atolón de Vaavu, aunque su recuperación física se llevará a cabo en los próximos días. Cinco italianos han fallecido este jueves en las islas Maldivas en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Italia.
Las autoridades maldivas siguen investigando el incidente y sus causas y la Embajada de Italia en Colombo (la capital de Sri Lanka, con jurisdicción en Maldivas) está contactando con las familias de las víctimas para brindarles la asistencia consular necesaria. Las víctimas son tres mujeres, una de ellas una investigadora de la Universidad de Génova (norte) con su hija, y dos hombres, según avanzan los medios italianos.
Su desaparición había sido denunciada el pasado jueves a las 10.45 hora italiana (8.45 GMT) e inmediatamente después las autoridades locales han emprendido su búsqueda. El pasado sábado se había conseguido encontrar el cuerpo sin vida de uno de ellos, según informó la televisión pública italiana RAI. De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los cinco italianos desaparecieron durante una inmersión en aguas de la isla de Alimathà, meta apreciada por los submarinistas de todo el mundo.
"La localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia", ha informado la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) en una publicación de X. El Ejército maldivo ha detallado que en los próximos días se realizarán nuevas inmersiones para recuperar los cuerpos.
Un militar fallecido
Un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) falleció este sábado mientras participaba en las labores de rescate de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos desde el pasado jueves cuando buceaban en cuevas a más de 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.
El sargento Mohamed Mahdhee perdió la vida tras sentirse indispuesto durante la inmersión para tratar de localizar a los italianos, cuyos cuerpos se cree que están atrapados en el interior de una cueva submarina a 60 metros de profundidad, informaron esté sábado las fuerzas militares.
La operación de recuperación de los cuerpos presenta unas dificultades que ponen en riesgo a los equipos de salvamento. El general Mohamed Saleem explicó en la televisión pública maldiva, Public Service Media (PSM), que sus efectivos de la Guardia Costera solo están entrenados para descender hasta 50 metros. Bajar esos diez metros adicionales para alcanzar la caverna supone un incremento de la presión física y de las exigencias técnicas en un entorno muy estrecho y con escasa visibilidad.
Hasta el momento, los servicios de emergencia solo han logrado recuperar el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva. Las otras cuatro víctimas, entre las que se encuentran tres mujeres y un hombre, permanecen atrapadas en las profundidades a la espera de que los equipos logren acceder al lugar de forma segura.