Localizan los cuerpos de los turistas italianos fallecidos en un accidente de buceo en Maldivas

Las autoridades de Maldivas han confirmado este lunes la localización de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos en el interior de una cueva submarina en el atolón de Vaavu, aunque su recuperación física se llevará a cabo en los próximos días. Cinco italianos han fallecido este jueves en las islas Maldivas en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Italia.

Las autoridades maldivas siguen investigando el incidente y sus causas y la Embajada de Italia en Colombo (la capital de Sri Lanka, con jurisdicción en Maldivas) está contactando con las familias de las víctimas para brindarles la asistencia consular necesaria. Las víctimas son tres mujeres, una de ellas una investigadora de la Universidad de Génova (norte) con su hija, y dos hombres, según avanzan los medios italianos.

Su desaparición había sido denunciada el pasado jueves a las 10.45 hora italiana (8.45 GMT) e inmediatamente después las autoridades locales han emprendido su búsqueda. El pasado sábado se había conseguido encontrar el cuerpo sin vida de uno de ellos, según informó la televisión pública italiana RAI. De acuerdo con una primera reconstrucción de los hechos, los cinco italianos desaparecieron durante una inmersión en aguas de la isla de Alimathà, meta apreciada por los submarinistas de todo el mundo.

"La localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local, junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia", ha informado la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) en una publicación de X. El Ejército maldivo ha detallado que en los próximos días se realizarán nuevas inmersiones para recuperar los cuerpos.