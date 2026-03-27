Las receta más fácil de torrijas para Semana Santa... ¡explicada por los personajes de 'Valle Salvaje'!

Hay una receta fácil y deliciosa que no puede faltar en estas fechas de Semana Santa: las torrijas. Son un básico de la cocina española y, si son caseras, están todavía más ricas. De entrada puede dar un poco de miedo lanzarse, pero verás que en seguida le coges el truco... palabra de Amadeo, que se ha pasado por las cocinas de 'Valle Salvaje' para enseñarnos su receta, que triunfa entre los más exquisitos de la Casa Grande.

Con la ayuda de los actores de la serie diaria de La 1 César Maroto y Marcos Orengo, que se lanzan a cualquier reto, te explicamos cómo preparar unas deliciosas torrijas de Semana Santa. No te pierdas el vídeo... y déjalo hasta el final, porque Rafa Álamos y Elena Navarro (Pepa y Francisco en la ficción) también hacen su aparición. Y podemos adelantar que se han puesto las botas.

Como dice Amadeo: esta receta es para fans de 'Valle Salvaje'... ¡o de la comida rica en general!