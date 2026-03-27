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Las receta más fácil de torrijas para Semana Santa... ¡explicada por los personajes de 'Valle Salvaje'!

  • Amadeo ha tomado la cocina de la Casa Grande de 'Valle Salvaje' para enseñarnos a hacer torrijas
  • Martín, Pepa y Francisco lo garantizan: ¡están buenísimas! Te explicamos paso a paso
No recomendado para menores de 12 años Amadeo y Martín te enseñan a preparar las torrijas favoritas de Enriqueta y Don Hernando en la cocina de la Casa Grande.
Valle Salvaje - Cocina con Amadeo: su receta de torrijas para Semana Santa
Noah Benalal
Noah Benalal

Hay una receta fácil y deliciosa que no puede faltar en estas fechas de Semana Santa: las torrijas. Son un básico de la cocina española y, si son caseras, están todavía más ricas. De entrada puede dar un poco de miedo lanzarse, pero verás que en seguida le coges el truco... palabra de Amadeo, que se ha pasado por las cocinas de 'Valle Salvaje' para enseñarnos su receta, que triunfa entre los más exquisitos de la Casa Grande.

Con la ayuda de los actores de la serie diaria de La 1 César Maroto y Marcos Orengo, que se lanzan a cualquier reto, te explicamos cómo preparar unas deliciosas torrijas de Semana Santa. No te pierdas el vídeo... y déjalo hasta el final, porque Rafa Álamos y Elena Navarro (Pepa y Francisco en la ficción) también hacen su aparición. Y podemos adelantar que se han puesto las botas.

Como dice Amadeo: esta receta es para fans de 'Valle Salvaje'... ¡o de la comida rica en general!

Las torrijas de AmadeoLas torrijas de Amadeo
Ingredientes Preparación
  • 1 barra de pan (del día anterior)
  • 1 litro de leche
  • 2 ramas de canela
  • 1 limón
  • 4 huevos
  • 150-200g de azúcar moreno
  • Aceite de oliva
  1. Calentar la leche en un cazo
  2. Añadir la canela y la piel del limón para aromatizar
  3. Apartar la leche infusionada y dejar enfriar a temperatura ambiente
  4. Cortar el pan en rodajas y colocar en una bandeja
  5. Verter la leche hasta cubrir las torrijas y dejar que se empapen hasta que estén hinchadas (10-15 minutos aproximadamente)
  6. Cascar y batir los huevos
  7. Rebozar y freír las torrijas
  8. Cuando estén fritas, pasarlas por una mezcla de canela y azúcar
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