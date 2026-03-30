Luis de la Fuente: "Queremos ganar a Egipto y llegar al Mundial como número 1 del ránking FIFA"

El seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, ha anunciado refrescar al equipo que ganó el pasado viernes a Serbia, pero siempre con las garantías de hacer un bloque que aporte el máximo rendimiento ante Egipto porque "nos jugamos seguir en el primer puesto del ránking mundial".

El técnico no ha desvelado quién será el portero que inicia el partido y cuál el que finalice, y ha añadido que, sobre la tentación de algunos aficionados de Cornellà de pitar a Joan García que se "dejen la tentación en casa porque es un acontecimiento histórico" ver a la selección española a Barcelona y se ha abierto a valorar el regreso de Eric García al equipo y que "ojalá nos genere muchas dudas" a la hora de confeccionar la lista definitiva para el Mundial 2026.

El riojano se ha reafirmado en su idea de afrontar el partido, no como un amistoso, sino como parte ya del Mundial, y espera que los aficionados acudan a Cornellà a vivir un partido histórico con la ilusión de vibrar con un equipo que es "favorito para el Mundial como también lo son Brasil, Francia e Inglaterra".

Con respecto a Lamine Yamal, el técnico ha anunciado que tiene todavía mucho margen de crecimiento y que todavía "no hemos visto al mejor Lamine" añadiendo que "cada día tiene más peso en el equipo" y muestra siempre "ese toque especial" que le hace estar siempre en el foco.

Sobre los favoritos de los aficionados por apostar por sus jugadores de clubes, Luis de la Fuente pone el foco en que la prioridad es la selección entendiendo que aficionado de club tiene "su corazoncito", pero él tiene que que pensar solo en la selección y trabajar para seguir haciendo equipo porque tiene "cuidar a 26 corazones por igual.

"Esto es la selección española, por lo que el aficionado que venga debe hacerlo para animar a una selección que representa a todo un país", y exigigió, tras ser preguntado por las críticas de algunos clubes a las selecciones "el mismo respeto" por su trabajo en la selección que él tiene con los clubes todo el año.

"A mí hoy los clubes no me interesan nada. Estoy centrado en mi trabajo, que es la selección. Esta ventana es de selección y para nosotros es muy importante. Nuestro Mundial ya ha empezado. Estamos centrados en eso. Yo respeto a los clubes todos los días del año y exijo que ellos respeten a la selección"

Sobre las lesiones de Mikel Merino y Nico Williams, el seleccionador confía en poder contar con ellos de cara a la cita mundialista aunque reconoce algunas dudas, sobre todo en el caso del centrocampista del Arsenal porque hay menos información sobre la evolución de su lesión.