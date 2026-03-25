Joan García, a TVE: "Estar convocado en esta semana con la selección me da esperanzas de ir al Mundial"

Joan García es el nombre destacado de la lista de la selección española para los amistosos de este parón de marzo. El portero del FC Barcelona fue la gran novedad en la convocatoria anunciada por Luis de la Fuente el pasado viernes y, tal y como confiesa a TVE, el sueño de jugar un Mundial el próximo verano se ve más cercano ahora.

03.21 min Joan García, en RTVE: "Vengo aquí a darlo todo y el que decide es el seleccionador"

"Estar convocado en una en una semana de la selección, en un año de Mundial, te hace tener esas esperanzas. Puede ser que sí, pero creo que tengo que seguir trabajando igual, intentando mejorar y después, si en verano recibo la llamada, yo encantado y con mucha ilusión", reconoce el meta catalán.

La casualidad ha querido que uno de los dos amistosos de España en este parón, el segundo contra Egipto el día 31, sea en el RCDE Stadium, el campo de su ex equipo el Espanyol.

"Al final es una casualidad que se ha dado, que en mi primera convocatoria juguemos en el campo del Espanyol. Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia que jugar en Barcelona. El último partido es mejor porque te evitas un viaje de vuelta, de vuelta a casa. Pero aparte de eso, tampoco le doy demasiada importancia", reconoce Joan.

El jugador de Sallent (Barcelona), de 24 años, tuvo una lesión de rodilla que a punto estuvo de frustrar el sueño de debutar con la Roja absoluta, pero una llamada del seleccionador le tranquilizó, como detalla: "Fue justo después de la operación de rodilla. Me llamó sobre todo para saber cómo estaba, para darme ánimos. Y la verdad es que fue un bonito gesto. La verdad es que en esos momentos no es algo en lo que pienses, sino que está scentrado en recuperarte y en estar bien otra vez".

Una vez incluido en la lista, volvieron a hablar: "Me dijo que estaba muy contento de que estuviera aquí y, sobre todo, que disfrutara mucho estos días, que la primera vez siempre se recuerda". Y añade el proceso de cómo se enteró: "Me pilló entrenando en el gimnasio del club y un fisio fue el que vino y se acercó y me dijo que que está convocado".

Para esta convocatoria Joan completa una nómina de cuatro porteros, algo que ve como "positivo". "Al final cuanto más vea el seleccionador pues mejor, mejor decisión podrá tomar de cara al Mundial. Hay un grupo muy bueno de futbolistas y de porteros en este caso. Lo que tengo que hacer es centrarme en dar lo mejor de mí, en aportar en todo lo que pueda y ya está".