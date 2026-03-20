En directo, rueda de prensa de Luis de la Fuente y lista de convocados para los próximos partidos amistosos

Luis de la Fuente ofrece este viernes 20 de marzo la lista de convocados para los partidos amistosos de la selección española absoluta de fútbol ante Serbia y Egipto, la última antes del Mundial 2026 que se disputa a partir del próximo mes de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras la cancelación de la Finalissima que iba a disputarse en Catar el próximo 27 de marzo debido a la situación geopolítica en Oriente Próximo, la campeona de Europa disputará en la próxima ventana de selecciones el partido amistosos ante Serbia, el próximo viernes en el Estadio de La Cerámica. Cuatro días después, el martes 31, se disputará el amistoso contra Egipto en el RCDE Stadium de Barcelona, el último de España antes de su debut en la Copa del Mundo ante Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta.

Será por tanto la última convocatoria de Luis de la Fuente antes de la cita mundialista donde el equipo español se ha ganado la condición de favorito tras ganar la Eurocopa en 2024, y más recientemente, firmar una impecable fase de clasificación.

Por tanto, esta convocatoria no será la definitiva, pero sí será un boceto muy ajustado a la lista final que ofrecerá el próximo mes de mayo, siempre teniendo en cuenta, las posibles lesiones de última hora y el rendimiento de sus amplias opciones en todas las demarcaciones en el tramo decisivo de la temporada en las competiciones de clubes.

El seleccionador tiene las ausencias de los lesionados Mikel Merino y Nico Williams, ambos con dolencias bien diferentes, y a los que esperará hasta el final, tal como aseguró hace unas semanas en una entrevista en Tablero Deportivo de Radio Nacional de España.

Sin empbargo, el técnico recupera a Rodrigo Hernández, Balón de Oro 2025 que ha comenzado a sumar minutos en el Manchester City de Pep Guardiola, tanto en la Champions donde cayó en octavos de final ante el Real Madrid, como en la Premier League, competición en la que apuran sus escasa opciones de alcanzar al Arsenal, líder destacado.

Con varias opciones en cada una de las líneas del campo, como ha asegurado De la Fuente en más de una ocasión, esta lista aparece como una oportunidad de oro para que las novedades den ese punto extra de cara a poder ser incluidos en la definitiva con la que España acudirá a la próxima Copa del Mundo de la FIFA con el objetivo de conquistar su segunda estrella de campeón.

Podrás ver los partidos ante Serbia este viernes 27 de marzo y contra Egipto el 31, al igual que todos los encuentros de la selección española en el Mundial 2026, en directo, en abierto y gratis en La1 y la plataforma RTVE Play.