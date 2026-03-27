España comienza a engrasar la maquinaria mundialista con la duda abierta en la portería, ¿Unai Simón o Joan García?

España se mide este viernes en Castellón a Serbia en el primero de los dos amistosos que disputará en un ensayo general antes de que el seleccionador, Luis de la Fuente, decida elaborar la lista definitiva de los 24 futbolistas que pondrán rumbo a EE.UU., México y Canadá para disputar el Mundial 2026. El siguiente duelo será el próximo martes ante Egipto en el estadio del Espanyol, en Barcelona.

El entrenador riojano ya ha dejado un boceto de la que podría ser la lista final, con cuatro caras nuevas, entre las que ha destacado el nombre de Joan García. El portero del FC Barcelona, llamado por primera vez a filas, se ha concentrado por primera vez con la Roja en una concentración con cuatro porteros, él más los tres habituales: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

También destacó en la llamada de Luis de la Fuente las ausencias de futbolistas habituales como Robin Le Normand, Dani Vivian, Marc Pubill -con problemas físicos- o el capitán Dani Carvajal, que desde su grave lesión no ha contado con muchos minutos en el Real Madrid, lo que le está lastrando de cara a poder entrar en la lista definitiva para el Mundial.

Precisamente, Joan García, en una entrevista en exclusiva en RTVE, ha mostrado su intención de estar en el Mundial que arranca el próximo 11 de junio y para ello "dará todo" sobre el terreno de juego para ponerle la decisión complicada a Luis de la Fuente de cara a la llamada definitiva para configurar el plantel que luche por la segunda estrella en Estados Unidos, México y Canadá.

"Estar convocado en una semana de la selección, en un año de Mundial, te hace tener esas esperanzas. Puede ser que sí, pero creo que tengo que seguir trabajando igual, intentando mejorar y después, si en verano recibo la llamada, yo encantado y con mucha ilusión", desvelaba el portero del Barcelona ante las cuestiones planteadas en la entrevista en RTVE.

Y esta será una de las grandes incógnitas para los dos amistosos que tiene por delante España. ¿Saldrá de inicio Joan García en alguno de los dos partidos o la titularidad de Unai Simón será indiscutible como hasta ahora?

La respuesta la dará Luis de la Fuente cuando haga públicos los 'onces' para cada duelo. Si es el meta del Athletic el que sigue ocupando la portería, sería una clara declaración del míster de quién será el portero titular de cara al Mundial. Si por el contrario, decide que sea Joan García el que salga de inicio en alguno de los dos choques, la puerta a la titularidad para la cita del verano próximo podría quedar abierta.