Italia, ante la última oportunidad para no perder el tren mundialista: aún quedan seis vacantes

Apenas quedan dos meses para que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y aún quedan por entregar los seis billetes que cierren la composición de las 48 selecciones que lucharán del 11 de junio al 19 de julio por conquistar el trofeo más importante del fútbol mundial. Cuatro plazas serán para selecciones UEFA y las otras dos restantes para el resto del mundo.

Por cada una de las seis plazas que aún quedan libres habrá cuatro equipos peleando por hacerse con una de ellas en un pequeño formato de semifinal, que se jugará el día 26 de marzo, y final, que se disputará el día 31 de marzo. Entre estas 16 selecciones de la zona europea está Italia, la gran favorita para llevarse la suya, aunque de no lograrlo, se quedaría sin plaza mundialista por tercera vez consecutiva, tras no lograrlo en Rusia 2018 y Catar 2022.

La 'Azzurra', con Gennaro Gattuso al frente -campeón del mundo con Italia en 2006-, ha tenido que ir a la repesca tras haber sido goleada por Noruega (3-0 y 1-4) en la fase de clasificación, donde quedó en la segunda posición.

Italia ha quedado encuadrada en el 'camino A', donde se medirá en las semis a Irlanda del Norte este jueves en Bérgamo, escenario elegido por el mismo Gattuso para evitar la presión de estadios grandes como el de San Siro.

"Jugamos allí en mi debut y nos aplaudieron en el descanso a pesar de que no estábamos rindiendo bien. Quizás en otros estadios como San Siro, se corre el riesgo de que haya divisiones entre los aficionados del Milan y del Inter, y puede que se oiga algo de ruido por algunos pases imprecisos", justificaba el seleccionador de la 'Azzurra'.

Italia tiene una repesca asequible De lograr vencer a Irlanda del Norte en un duelo a cara o cruz, Italia se mediría al vencedor de la otra semi entre Gales y Bosnia. Esta final se disputaría el martes 31 de marzo, o bien en Cardiff o bien en Zenica, es decir, los italianos se jugarían el billete mundialista fuera de casa y a una sola carta. Los inconvenientes para Gattuso llegan en forma de problemas físicos. Hasta cinco de sus jugadores están entre algodones -Sandro Tonali, Gianluca Scamacca, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori-, pero el técnico lo tiene muy claro, solo jugarán los que estén en plena forma, sin que pesen los nombres. "El partido del jueves es lo primero, pero no podemos arriesgarnos a sacar a jugadores que no se encuentran bien y tener que sustituirlos a los cinco minutos. Sería una locura", desveló el que fuese uno de los mediocentros más aguerridos de Europa. De lograr la ansiada plaza para el Mundial de este verano, Italia quedaría encuadrada en el Grupo B, junto a Canadá, una de las tres anfitrionas, Catar y Suiza.