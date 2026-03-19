Turno para la última lista de Luis de la Fuente antes del Mundial: sin Finalissima, con Rodri y pendientes de Nico Williams

La selección española masculina de fútbol disputa en este parón de marzo sus últimos amistosos antes de conocerse la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El seleccionador, Luis de la Fuente, ofrecerá este viernes los convocados para los partidos ante Serbia, el 27 de marzo, y otro aún sin confirmar contra Egipto, el 30, ambos en casa después de cancelarse la 'Finalissima' contra Argentina en Catar.

La situación en Oriente Medio por la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán ha provocado la suspensión del partido contra Argentina, de carácter no oficial, pero que se vendía como su propio nombre indica: una final entre los campeones continentales de las dos confederaciones más poderosas del planeta fútbol.

La falta de acuerdo entre la RFEF/UEFA y AFA/CONMEBOL para elegir una sede alternativa a Catar privó a los aficionados de un duelo entre Leo Messi y el que es ya su sucesor en el Barça: Lamine Yamal. Polémicas al margen, la federación española trabajó a contrarreloj para buscar rivales y sedes en casa con que cubrir el expediente.

Mientras otras selecciones europeas se juegan sus últimas opciones de estar en la cita mundialista, entre ellas toda una tetracampeona como Italia, las que ya tienen el billete aprovechan este parón oficial de la FIFA para hacer sus pruebas antes de junio, donde se programarán más amistosos, pero ya con las convocatorias definitivas.

Por tanto, esta lista no será la definitiva de la Roja, pero sí será algo definitoria de lo que quiere ver De la Fuente y será orientativa para conocer la final en mayo. Los que sean llamados buscarán convencer al técnico riojano para que repita en la siguiente y los que no, a trabajar duro en sus clubes.

Vuelve Rodrigo Hernández Entre los que no hay que contar con los lesionados, pero uno de los que sí y ya ha sido recuperado para la causa es Rodrigo Hernández. El Balón de Oro 2024 está de vuelta desde hace ya varias semanas y a pleno rendimiento en el Manchester City. Este pasado martes fue de lo mejor del equipo de Pep Guardiola, pese a caer ante el Real Madrid. Precisamente dentro del conjunto blanco tiene De la Fuente a defensas como Dani Carvajal, Álvaro Carreras y Dean Huijsen. El primero, capitán del Madrid y de la selección antes de sus ausencias por lesión, lo tiene complicado por el rendimiento que han ofrecido durante su baja jugadores como Pedro Porro, Óscar Mingueza y, en las últimas, Marcos Llorente. Igualmente en el lateral izquierdo con Grimaldo y Cucurella en plena forma, por lo que Huijsen parece perfilarse como el único seguro en la lista, más aún después de recuperar algo de confianza y presencia en los últimos partidos; ante el Elche incluso metió gol. El citado Llorente y Álex Baena podrían ser los únicos representante del Atlético tras una nueva lesión de Pablo Barrios, aunque la pujanza de Marc Pubill podría darle un ascenso desde la sub-21 a la absoluta. También pujaba por ese puesto el barcelonista Eric García, que ofrece polivalencia como lateral y pivote. En el encuentro contra el Newcastle tuvo que ser sustituido al recaer de su sobrecarga muscular, pero está disponible. 14.34 min Marc Pubill, en Tablero Deportivo: "Me enamoré del Atleti la primera semana" El Barça tiene al resto de sus internacionales a punto, incluido Gavi, aunque se antoja aún demasiado temprano para el regreso del palaciego a una lista de la selección española. Quien no ofrece dudas es el extremo Lamine Yamal, la estrella culé y de la Roja, sumando a sus virtudes en la actualidad el acierto ante el gol. Sería el regreso más deseado, junto al de Rodri, eso si una marcha atrás del Barcelona por recomendación de sus servicios médicos no lo frustra de nuevo.