España jugará un amistoso ante Serbia el viernes 27 de marzo tras la cancelación de la Finalissima

La Federación Serbia de Fútbol ha anunciado este domingo, tras anularse los amistosos previstos en Catar en la 'ventana' de marzo por la situación de Oriente Medio, incluida la Finalissima entre España y Argentina, que jugará un partido amistoso ante la Roja en España el día de dicho encuentro, el viernes 27.

Un gran 'plan B' para preparar el Mundial

"La situación de seguridad en Oriente Medio también ha afectado a los planes de la selección serbia "A" y a los partidos de nuestra selección nacional masculina este mes. A pesar de todos los esfuerzos, viajar a Doha no es posible por las razones antes mencionadas, por lo que los partidos amistosos en la capital de Qatar ya no son una opción", publica el organismo balcánico.

"Serbia se enfrentará a la actual campeona de Europa, España, como visitante el 27 de marzo, y cuatro días después recibirá a la selección nacional de Arabia Saudí", anuncia la Federación de este país, que no precisa el escenario de los dos encuentros.

"Han quedado atrás días y semanas de complejas negociaciones, pero, en definitiva, nos llena de satisfacción que la selección serbia vaya a tener dos pruebas excepcionales este mes. Nos encontramos en la fase final de las negociaciones y, posteriormente, se informará al público sobre los detalles restantes", declaró Branko Radujko, secretario general de la Federación Serbia de Fútbol.

Mientras tanto, la Federación Española, en un escrito en el que confirma la cancelación de la Finalissima ante Argentina en el que asegura que, "de la mano de UEFA" ha ofrecido "todas las posibilidades" para disputarse este duelo, apunta que "paralelamente y de manera responsable para los intereses de la selección española" ha comenzado "las gestiones para garantizar los partidos que jugará en la próxima ventana".