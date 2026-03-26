De la magia de Güler a la puntería de Gyökeres y Lewandowski: así queda la repesca para el Mundial

Arda Güler y Robert Lewandowski, con una asistencia y un gol en las victorias de Turquía y Polonia ante Rumanía (1-0) y Albania (2-1), respectivamente, han sido la nota más destacada de las semifinales de la repesca europea para el Mundial 2026 donde Italia, Suecia, Dinamarca y Kosovo han avanzado también las finales del próximo martes donde los ocho clasificados se jugarán el pase a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

El ritmo impuesto en el juego y una asistencia medida de Arda Guler que culminó con el gol de Ferdi Kadioglu, dieron a Turquía el triunfo ante Rumanía (1-0) que le sitúa a un paso de la fase final del Mundial 2026, con el último escollo de Kosovo, ganador en su duelo ante Eslovaquia (3-4).

Kosovo se repuso a dos marcadores adversos, reaccionó en Bratislava y doblegó 3-4 a Eslovaquia a domicilio para alcanzar la final de la repesca europea para el Mundial 2026, en la que se medirá el próximo martes a Turquía, también como visitante, de nuevo contra pronóstico, a un pasito de una gesta histórica.

Un cabezazo de Robert Lewandowski, que saltó más que nadie en un balón en el aire para el 1-1, y un golazo desde fuera del área de Piotr Zielinski, acudieron al rescate de Polonia en el segundo tiempo para sostenerla viva en la última ocasión para alcanzar el Mundial 2026, cuya final será fuera contra Suecia.

Gyökeres lidera a Suecia Suecia despertó a Ucrania del sueño de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un gran escaparate para la situación que vive desde la invasión de Rusia, y en las semifinales de la repesca se impuso en el exilio ucraniano en València con un triplete del jugador del Arsenal Viktor Gyökeres que le permitirá disputarse con Polonia un último billete a la cita de este verano. El conjunto sueco, que no había ganado ningún partido en la fase de clasificación y solo había sido capaz de sumar dos empates, cedió la iniciativa y el dominio territorial a Ucrania pero contó con el certero pupilo de Mikel Arteta, por el que este verano los 'gunners' pagaron casi setenta millones y que demostró una vez más su instinto goleador.