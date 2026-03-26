De la magia de Güler a la puntería de Gyökeres y Lewandowski: así queda la repesca para el Mundial
- Una asistencia del turco, un gol del polaco y un hat-trick del sueco dan el pase a sus selecciones para las finales
- Italia mantiene vivo el sueño de regresar a un Mundial de fútbol 12 años después tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte
Arda Güler y Robert Lewandowski, con una asistencia y un gol en las victorias de Turquía y Polonia ante Rumanía (1-0) y Albania (2-1), respectivamente, han sido la nota más destacada de las semifinales de la repesca europea para el Mundial 2026 donde Italia, Suecia, Dinamarca y Kosovo han avanzado también las finales del próximo martes donde los ocho clasificados se jugarán el pase a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.
El ritmo impuesto en el juego y una asistencia medida de Arda Guler que culminó con el gol de Ferdi Kadioglu, dieron a Turquía el triunfo ante Rumanía (1-0) que le sitúa a un paso de la fase final del Mundial 2026, con el último escollo de Kosovo, ganador en su duelo ante Eslovaquia (3-4).
Kosovo se repuso a dos marcadores adversos, reaccionó en Bratislava y doblegó 3-4 a Eslovaquia a domicilio para alcanzar la final de la repesca europea para el Mundial 2026, en la que se medirá el próximo martes a Turquía, también como visitante, de nuevo contra pronóstico, a un pasito de una gesta histórica.
Un cabezazo de Robert Lewandowski, que saltó más que nadie en un balón en el aire para el 1-1, y un golazo desde fuera del área de Piotr Zielinski, acudieron al rescate de Polonia en el segundo tiempo para sostenerla viva en la última ocasión para alcanzar el Mundial 2026, cuya final será fuera contra Suecia.
Gyökeres lidera a Suecia
Suecia despertó a Ucrania del sueño de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un gran escaparate para la situación que vive desde la invasión de Rusia, y en las semifinales de la repesca se impuso en el exilio ucraniano en València con un triplete del jugador del Arsenal Viktor Gyökeres que le permitirá disputarse con Polonia un último billete a la cita de este verano.
El conjunto sueco, que no había ganado ningún partido en la fase de clasificación y solo había sido capaz de sumar dos empates, cedió la iniciativa y el dominio territorial a Ucrania pero contó con el certero pupilo de Mikel Arteta, por el que este verano los 'gunners' pagaron casi setenta millones y que demostró una vez más su instinto goleador.
Italia mantiene el sueño mundialista
Italia sueña con estar en el Mundial, con volver al torneo más importante del planeta, ese que no disputa desde 2014, tras la victoria que cosechó este jueves ante Irlanda del Norte (2-0) en la semifinal de la repesca, gracias a los tantos de Tonali y Kean en la segunda mitad que descargaron toda la presión acumulada en los últimos días.
El desafío de Italia fue más mental que futbolístico pese a los problemas que aún presenta la 'Azzurra' en su manera de jugar, demasiado atenaza por los fracasos recientes, con demasiada presión por una posible nueva eliminación que le deje sin Mundial por tercera edición consecutiva. Pero superó el primer examen. Salió reforzada, más en temas de confianza que tácticos.
Dinamarca liquidó a Macedonia del Norte en diez minutos en el arranque de la segunda parte para firmar un contundente triunfo por 4-0 que le permitirá jugarse el pase al Mundial dentro de cinco días contra la República Checa o Irlanda.
El partido no le fue tan fácil al equipo de Brian Riemer, que aspira a jugar su tercera Copa del Mundo seguida. No estuvo cómodo en la primera parte, pero la inspiración de Damsgaard y de Isaksen fue suficiente para superar a un rival que, tras encajar un gol, se deshizo como un azucarillo.
Finalmente, Bosnia y Chequia se metieron en las finales tras superar a Gales e Irlanda en sus respectivas tandas de penaltis tras haberse llegado al final de la prórroga con sendos empates, 1-1 en el partido disputado en Cardiff, y 2-2 e el encuentro que ha tenido lugar en el Fortuna Arena de Praga.
Finales de la repesca europea
Polonia - Suecia
Turquía -Kosovo
Italia - Bosnia
Dinamarca - Chequia