Calendario de la Semana Santa 2026 en España: procesiones, rompida y representaciones en vivo de la Pasión

La Semana Santa es la época del año en la que más fiestas y tradiciones transcurren al mismo tiempo por lo ancho y largo de España. El evento más común son las procesiones, desfiles solemnes y ordenados que recorren las calles portando los pasos, junto a nazarenos, penitentes y bandas de música.

La ciudad que acumula más procesiones célebres es Sevilla, como las reconocidas Esperanza Macarena y Esperanza de Triana, ambas protagonistas de la 'Madrugá', donde comparten espacio en las calles de la ciudad hispalense con los nazarenos del Gran Poder o el Silencio.

No obstante, la Semana Santa en España abarca mucho más, con tamboradas tan importantes como la 'Rompida de la Hora' en Calanda, Teruel, o las realistas representaciones de las pasiones vivientes, como la de Balmaseda, Vizcaya.

Repasa el día, los horarios y el itinerario este 2026 de alguno de los eventos más destacados de la Semana Santa en España.

Procesiones del Sábado de Pasión (28 de marzo) Antes de las procesiones propiamente dichas de la Semana Santa, los días previos al Domingo de Ramos tienen lugar los cortejos de lo que se conoce como hermandades de víspera. Suelen ser cofradías muy arraigadas a su barrio, lejanos del centro de la ciudad y que están en trámites de ser constituidas formalmente por el obispado. No obstante, en la víspera también destacan los traslados, no necesarios en todos los casos, pero que a veces son más célebres incluso que la propia procesión. Se trata de llevar las imágenes de los titulares de la cofradía desde la iglesia o parroquia hasta la casa hermandad desde donde saldrá el cortejo. Málaga es la ciudad que, debido a la gran envergadura de sus tronos, más traslados acumula. Traslado del Cautivo de Málaga El traslado de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad Coronada es uno de los actos que más devoción y personas en las calles congrega en la Semana Santa de Málaga. Tras presidir la misa del alba del Sábado de Pasión, ambos titulares son portados en un mismo paso de pequeñas dimensiones (el Lunes Santo procesionan cada uno en su trono), mientras reciben cientos de promesas en forma de claveles rojos de los devotos, creando una montaña que va engullendo a las figuras. Recorren su barrio durante cinco horas, con un acto central en el Hospital Civil para visitar a los enfermos, hasta que llegan a su casa hermandad. Son acompañados musicalmente por la Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Cautivo desde la salida hasta el Hospital Civil, y por la Banda Sinfónica de la Trinidad desde el centro sanitario hasta el encierro. Vista del traslado de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima Coronada de la Trinidad de 2024 EFE / Carlos Díaz Hora de salida: 8:00 h Hora de entrada: 13:00 h Itinerario: plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, avenida Gálvez Ginachero, plaza del Hospital Civil (estación con los enfermos en el recinto hospitalario), avenida de Barcelona, La Regente, Sevilla (estación ante el centro de salud Jesús Cautivo), Trinidad, plaza de Jesús Cautivo y casa hermandad.

Procesiones del Domingo de Ramos (29 de marzo) El Domingo de Ramos se caracteriza por ser el inicio de la Pasión propiamente dicha, con las procesiones que representan la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, comúnmente llamada la Borriquita, Borriquilla, Pollinica o como se nombre en cada localidad al asno en el que va montado Jesús. Con sus distintas variantes, estas procesiones se caracterizan por realizarse de día (por la mañana o primera hora de la tarde), el uso de ramos de palmas y olivos y la alta participación de niños vestidos de hebreos. Procesión de las Palmas de Elche La de Elche es uno de los mejores ejemplos de esta clásica procesión de toda la cultura española. Está declarada Interés Turístico Internacional y en ella miles de ilicitanos recorren, acompañando al trono de Jesús Triunfante (pas de la burreta) las principales calles del centro de la ciudad, portando las palmas blancas elaboradas por familias artesanas de la ciudad y procedentes del Palmeral de Elche. Las palmas blancas representan victoria y paz, el reconocimiento de Cristo como rey y mesías. Los fieles llevan las palmas a las iglesias para ser bendecidas y luego las colocan en sus casas como protección divina y la renovación de la fe al inicio de la Semana Santa. Las ramas bendecidas se guardan todo el año y, según la tradición, se queman para obtener las cenizas utilizadas el siguiente Miércoles de Ceniza. Procesión de las Palmas de Elche en 2017 EFE / Manuel Lorenzo Hora de salida: 11:00 h Hora de entrada: 13:30 h Itinerario: Passeig de l’Estació, plaça del Parque, Diagonal del Palau, Pont d’Altamira, avinguda de la Comunitat Valenciana, Pont de Canalejas, plaça de Baix, Corredora, Carrer Ample, Uberna, plaça del Congrés Eucarístic, Basílica de Santa María. Nuestro Padre Jesús del Perdón de Madrid Nuestro Padre Jesús del Perdón es una de las imágenes más emblemáticas de la Semana Santa de Madrid, perteneciente a la Hermandad del Silencio y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe, Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de los Desamparados. La imagen actual es obra del escultor Víctor González Gil, realizada en 1945, y su sede canónica es la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, ubicada en la calle de Atocha. Representa a Jesús cautivo, con las manos atadas y expresión de mansedumbre. Tradicionalmente, esta imagen procesionaba la tarde del Viernes Santo, pero en los últimos años ha trasladado su salida principal al Domingo de Ramos. Vista de la procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón en Madrid en 2022 EFE / Javier Lopez Hora de salida: 15:30 h Hora de entrada: 21:30 h Itinerario: salida de la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, calle Atocha 87, Parroquia de San Nicolás, Parroquia de Santa Cruz, Basílica de San Miguel, plaza de la Villa, calle Mayor, Bailén, Catedral de la Almudena, plaza de Santiago, Milaneses, calle Mayor, Ciudad Rodrigo, Puerta del Sol, plaza de Santa Ana, Cervantes, San José. Itinerario 2026 de Jesús del Perdón de Madrid Ayuntamiento de Madrid

Procesiones del Lunes Santo (30 de marzo) El Cautivo de Málaga Tras su multitudinario traslado el Sábado de Pasión, el Cautivo de Málaga sigue congregando a sus fieles al procesionar el Lunes Santo. Nuestro Padre Jesús Cautivo es obra del granadino José Gabriel Martín Simón (1939). Representa un Ecce Homo revestido con túnica blanca. Su trono es obra de Seco Velasco (1953) y requiere de 253 hombres de trono para llevarlo. María Santísima de la Trinidad es obra de Francisco Buiza (1968). Se trata de una canónica dolorosa bajo palio. Su trono es de los talleres de Villarreal, bajo diseño de J. Casielles del Nido (1972), candelería, ánforas, cabezas de varal y arco de campana de J. Brihuega (1987). Salida de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga en 2025 EFE / Jorge Zapata Hora de salida: 17:30 h Hora de entrada: 2:30 h Itinerario: casa hermandad, Barrera de la Trinidad, plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, plaza Montes, Carril, Mármoles, puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Pasillo Santa Isabel, puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad, plaza de Jesús Cautivo, Barrera de la Trinidad y casa hermandad. Las Promesas de Cartagena Perteneciente a la cofradía de los Marrajos, la procesión de Las Promesas congrega a miles de cartageneros en las calles para acompañar a la Virgen de la Piedad, la madre de las promesas. Los penitentes son personas que a lo largo del año han prometido salir tras la virgen si esta cumplía sus plegarias. Ante la imposibilidad de poder sacar en procesión a la Virgen de la Caridad, la Patrona de Cartagena, los marrajos encargaron una imagen similar, que desfila en un trono de plata llevado a hombros por más de cien portapasos y precedido por su tercio de penitentes. Virgen de la Piedad en la procesión de Las Promesas de Cartagena Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena Hora de salida: 21:00 h Hora de entrada: 1:05 h Itinerario: Aire, Cañón, Mayor, plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Sta. Florentina, plaza Juan XXIII, Parque, plaza Puertas de la Serreta, Serreta, Caridad, Duque, plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, San Miguel, Aire, iglesia de Santa María.

Procesiones del Martes Santo (31 de marzo) Cristo del Perdón de León La Cofradía del Santo Cristo del Perdón sale en procesión el Martes Santo en León desde 1965, año en el que realizó su primer indulto. Fue a un joven cordobés que cumplía condena por hurto. Este Acto del Perdón se ha mantenido en el tiempo, y desde 1988 se desarrolla ante la Santa Iglesia Catedral. Una tradición, la del indulto, que se extiende por toda la península en Semana Santa, siendo la más famosa la de la cofradía de Jesús "El Rico" el Miércoles Santo de Málaga. La imagen titular de la cofradía leonesa muestra un Cristo arrodillado en el Calvario ante la Cruz. De 1966, la talla es obra de Ángel Estrada Escanciano. Es portado por 86 braceros en un paso decorado con 16 tablas talladas por el artista leonés Sebastián Fidalgo San Millán. Cristo del Perdón de León Hora de salida: 19:00 h Hora de entrada: No indicada Itinerario: patio del Convento de Santa Cruz Hermanas Clarisas, Convento, Cardenal Landázuri, plaza de Regla, Acto del Perdón ante el pórtico de la S.I. Catedral, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor, Plegaria, Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, plaza San Marcelo, plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, plaza Guzmán (sin vuelta), avenida de Palencia, Astorga, Paso de los Quebrantos y Gómez de Salazar, avenida Palencia, glorieta Cofradía Santo Cristo del Perdón (sin vuelta), Gómez de Salazar, Iglesia Parroquial de San Francisco de la Vega. Procesión del Encuentro de Valladolid El Martes Santo, Valladolid vive uno de sus momentos más mágicos. Es lo que se conoce como procesión del Encuentro en la calle de la Amargura. Y es que dos cofradías parten de sus respectivas iglesias hasta coincidir sobre las 22:00 h frente a la fachada del Colegio de Santa Cruz. Se trata de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias y de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, motivo por el que comúnmente se le conoce como el encuentro de la madre con su hijo. Procesión de El Encuentro en la noche del Martes Santo de Valladolid (2015) EFE /R. GARCIA Hora de salida del Cristo: 20:15 h, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores de la cofradía y la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Perdón. Hora de salida de la Virgen: 20:45 h, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Pureza, Grupo de Dulzaina-Metal y Agrupación Musical Iscariense. Itinerario del Cristo: Iglesia de San Andrés, plaza San Andrés, Mantería, plaza Cruz Verde, Alonso Pesquera, Sanatorio del Sagrado Corazón (reflexión con los enfermos), plaza Colegio de Santa Cruz. Itinerario de la Virgen: Iglesia de las Angustias, Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, plaza Universidad, Librería, plaza Colegio de Santa Cruz. Ambos pasos regresan a sus templos realizando el mismo recorrido a la inversa. Tamborada de Mula La Semana Santa de Mula, en la Región de Murcia, posee una popular tradición, la Tamborada. La paradoja es que este Bien de Interés Cultural y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad surgió en el siglo XIX de la prohibición de tocar el tambor en Semana Santa. El pueblo entero se congrega en la plaza del Ayuntamiento en torno a las 12 de la noche del Martes Santo. A esa hora comienza la esperada Noche de los Tambores, durante la cual, y hasta bien entrado el día siguiente (con autorización para tocar hasta las cuatro de la tarde del miércoles), los nazarenos golpean sus palillos marcando el ritmo propio de Mula por las calles de la ciudad. Una de las características de la tamborada muleña son las Pánganas, espectáculo espontáneo en el que dos tamboristas compiten frente a frente por demostrar quién aguanta más o quién toca mejor. Miles de tamboristas tocan el tambor en la plaza del Ayuntamiento de Mula (2025) EFE / Marcial Guillén Hora de inicio: 0:00 h del miércoles Hora de cierre: 16:00 h del miércoles

Procesiones del Miércoles Santo (1 de abril) Cristo de los Gitanos de Granada Además de las tallas, los pasos o las bandas de música, en ocasiones, es el recorrido el que hace célebres a algunas procesiones. En Granada, el Cristo de los Gitanos recorre el Sacromonte en una procesión profundamente simbólica. En la noche del Miércoles Santo, las colinas se iluminan con fogatas frente a las cuevas donde se celebran zambras con cante y baile que fusionan espiritualidad y arte flamenco. Y eso que ahora la procesión parte del centro de la capital, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Gran Vía, para acortar su camino a la carrera oficial, desde donde parte ya sí hacia su templo en la Abadía del Sacromonte. Los titulares de la hermandad son el Santísimo Cristo del Consuelo, conocido popularmente como el Cristo de los Gitanos, obra del escultor José Risueño datada en 1695; y María Santísima del Sacromonte. El apodo proviene de la profunda devoción de la comunidad gitana del Sacromonte y el Albaicín. Procesión del Santísimo Cristo del Consuelo de Granada (2025) EFE / Miguel Ángel Molina Hora de salida: 16:15 h Hora de entrada: 4:00 h del jueves Itinerario: Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, Gran Vía, plaza Isabel la Católica, Reyes Católicos, Puerta Real de España, Acera del Casino, Acera del Darro, Puente de la Virgen, Carrera de la Virgen (paseo central), plaza del Campillo, plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, S.I. Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, plaza Isabel la Católica, Reyes Católicos, plaza Nueva, plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, paseo del Padre Manjón, Cuesta del Chapiz, Peso de la Harina, camino del Sacromonte, Santo Sepulcro, Puente Mariano, Carril de los Coches, Abadía del Sacromonte, a su templo. Virgen de la Paz y Esperanza de Córdoba Una de las procesiones que más devoción recoge cada año en Córdoba es la de la Paz y Esperanza, cuyo paso de palio dispone de 14 varales (siete por cada costal) en lugar de los 12 tradicionales. Vestida de blanco en su totalidad, salvo por un cinto rojo, es denominada como la 'Paloma Blanca'. La Pontificia, Real, Venerable e Ilustre Hermandad Franciscana y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Paz y Esperanza Coronada, también conocida como la hermandad de Capuchinos, por la ubicación de su sede canónica, tiene uno de los patrimonios más ricos en cuanto a bordados, platería, palios y demás enseres que muestran a su paso por las calles cordobesas. Junto al imponente paso de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, conocido por los más pequeños como 'el paso del caballo' (por el animal en el que va montado uno de los romanos), la procesión vive uno de los momentos de mayor fervor de la Semana Santa en los Jardines de la Merced de la plaza de Colón, donde ambos pasos 'bailan' enérgicamente al son de las marchas. Paz y Esperanza de Córdoba artencordoba Hora de salida: 17:15 h Hora de entrada: 0:45 h del jueves Itinerario: plaza de Capuchinos, Conde Torres Cabrera, San Zoilo, San Álvaro, plaza de las Tendillas, Gondomar, San Felipe, plaza Ramón y Cajal, plaza de la Trinidad, Paseo de la Victoria, Puerta de Almodovar, Doctor Fleming, Campo Santos Mártires, Santa Teresa de Jornet, Ronda de Isasa, carrera oficial, Mezquita-Catedrla, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, Alfaros, Puerta del Rincón, plaza de Colón, Jardines de la Merced, Conde Torres Cabrera, plaza de las Doblas, entrada a su templo. Santa Cruz de Alicante La procesión de la Hermandad de la Santa Cruz en Alicante es uno de los actos más multitudinarios y pintorescos de la Semana Santa alicantina. Destaca por la espectacular bajada de cuatro pasos desde la Ermita de Santa Cruz por las calles estrechas y empinadas del barrio, destacando la curva de la calle San Rafael. La Hermandad se compone del paso del Cristo de Medinaceli, esculpido en 1995 por Valentín García Quinto; el Santísimo Cristo de la Fe, realizado en 1964 por Luis Ortega Bru, conocido popularmente como 'El Gitano'; la Virgen de los Dolores, creada por Valentín García Quinto en 1994; y el Grupo Escultórico del Sagrado Descendimiento, esculpido por Antonio Castillo Lastrucci en 1946. Los Costaleros del Cristo de la Fe a su paso por las estrechas y empinadas calles del Barrio de Santa Cruz de Alicante (2008) EFE / Manuel Lorenzo Hora de salida: 19:00 h Hora de entrada: No indicada Itinerario: Ermita de Santa Cruz, Diputado Ausset, San Antonio, San Rafael, Cienfuegos, Santos Médicos, San Cristóbal, Rambla, Mayor, Abad Penalva, San Nicolás, Labradores, Argensola, Carmen, San Rafael, San Antonio y Diputado Ausset. Cristo de las Injurias de Zamora El Santísimo Cristo de las Injurias es una de las imágenes más emblemáticas y valiosas de la Semana Santa de Zamora. La imagen es la titular de la llamada Cofradía del Silencio y se encuentra de forma permanente en la Catedral de Zamora. Antes de iniciar el recorrido, miles de hermanos se congregan en la plaza de la Catedral para realizar un solemne juramento de silencio ante el obispo y las autoridades de la ciudad. Por tanto, el desfile se caracteriza por un silencio absoluto, solo roto por el sonido de los tambores destemplados y los pasos de los más de 2.500 cofrades que visten túnica de estameña blanca y caperuz de terciopelo rojo. Un voto de silencio que es común en muchas cofradías españolas, sobre todo a lo largo que se acercan los días principales de la Pasión. Tras años de estudios, la atribución definitiva de la talla se ha otorgado al escultor Diego de Siloé (siglo XVI), y es considerada una de las obras cumbres del Renacimiento español y una de las figuras más bellas de la imaginería religiosa en España. Procesión de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias de Zamora (2025) EFE / Mariam A. Montesinos Hora de salida: 20:30 h Hora de entrada: No indicada Itinerario: plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, plaza Mayor (sin vuelta), calle Renova, plaza Sagasta, calle Santa Clara, avenida de Alfonso IX, calle San Torcuato, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (sin vuelta), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de San Ildefonso, calle San Martín y calle San Bernabé. Cristo del Amparo de Zamora La procesión del Santísimo Cristo del Amparo es popularmente conocida como las 'Capas Pardas' en la Semana Santa de Zamora, debido a que los hermanos visten la tradicional capa alistana de lana color pardo (típica de los pastores de la comarca de Aliste), con capucha que oculta el rostro. Esta procesión también se caracteriza por su silencio sepulcral, solo roto por el sonido de una matraca, el golpear de los báculos y el canto del Miserere Alistano al final del recorrido. La talla es un crucificado de tamaño algo inferior al natural. En las andas, el Cristo aparece adornado con elementos austeros como cardos y una calavera a sus pies. Cristo del Amparo de Zamora (2005) EFE / JESUS DE LA CALLE Hora de salida: 0:00 h del jueves Hora de entrada: No indicada Itinerario: Iglesia Parroquial de San Claudio de Olivares, plaza de San Claudio, calle Cabildo, avenida de Vigo, Cuesta de Pizarro, calle Pizarro, rúa de los Francos, arco y plaza de San Ildefonso, plaza de Fray Diego de Deza (donde se reza el Vía Crucis al paso de la procesión), plaza de Arias Gonzalo, calle del Obispo Manso, plaza Antonio del Águila, calle Puerta del Obispo, Puerta del Obispo, Cuesta del Obispo, calle Trascastillo, calle Santa Colomba, calle Rodrigo Arias y plaza de San Claudio, donde se entona el Miserere Castellano, para retornar a su templo de salida. Los Coloraos de Murcia Los Coloraos es el nombre popular de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Murcia. El apodo se debe al color rojo intenso de las túnicas de los nazarenos. Es la cofradía penitencial más antigua de la ciudad, datándose su fundación en 1411. La procesión destaca por su estética barroca y su fuerte vinculación con la huerta de Murcia. Los nazarenos, conocidos por su generosidad, suelen repartir caramelos, habas y otros productos a los espectadores. Además, está compuesta por 12 pasos: San Vicente Ferrer, Conversión de la Samaritana, Jesús en Casa de Lázaro, El Lavatorio, La Negación de San Pedro, El Pretorio, Las Hijas de Jerusalén, Santísimo Cristo de las Penas, Sagrada Lanzada, San Juan Evangelista, Santísima Virgen Dolorosa y el titular principal, Santísimo Cristo de la Sangre. Cristo de la Preciosísima Sangre, titular de la Archicofradía Wikipedia Hora de salida: 18:00 h Hora de entrada: 22:00 h Itinerario: Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora del Carmen, Colón, Camachos, Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel, Tomas Maestr, Sol, Frenería, Cardenal Belluga, Nicolás Salzillo, Hernández Amores, Trapería, Santo Domingo, Santa Ana, Alfonso X el Sabio, Santa Clara, Echegaray, Julián Romea, Fernández Ardavín, Santa Gertrudis, Calderón de la Barca, José Esteve Mora, San Bartolomé, Santa Catalina, Gran Vía Escultor Salzillo, Santa Catalina, Flores, Jiménez Baeza, San Nicolás, San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Puente Viejo, Canalejas, Camachos, Colón, recogida en el templo.

Procesiones del Jueves Santo (2 de abril) Cristo de Mena Como cada Jueves Santo, el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas sale en procesión por la tarde, pero siete horas antes se celebra el traslado desde su iglesia a la casa hermandad de la Congregación, realizado por La Legión. Desde bien temprano, los malagueños y malagueñas se preparan para recibir a los caballeros y damas legionarios, que desembarcarán a las 10:00 en el Muelle 2 del Puerto, para posteriormente desfilar a su particular marcha de 160 pasos por minuto. En la plaza Fray Alonso de Santo Tomás, desde las 12:00 los legionarios portarán a hombros al Cristo de Mena de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán hasta la casa hermandad para su entronización, entonando El novio de la Muerte. La Hora de La 1 y RTVE Play retransmiten en directo todo el acto, desde el desembarco hasta la entronización. Ya por la tarde, el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad realizan la estación de penitencia hacia la Carrera Oficial. Tanto el Cristo de Mena como la Señora de la Soledad, obra anónima del siglo XVIII adquirida por la hermandad en Antequera, son entronados para su procesión en pasos dorados. Titulares de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada en sus tronos © Francisco Briz Hidalgo Hora de salida: 18:55 h Hora de entrada: 2:10 h Itinerario: casa hermandad, plaza Fray Alonso de Santo Tomás, plaza Legión Española, San Jacinto, puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, plaza Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza La Marina, Molina Lario, Torre Sur, plaza del Obispo, Molina Lario, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Pasillo Atocha, Manuel José García Caparrós, puente de la Esperanza, Hilera, glorieta de Lola Carrera, Cerezuela, plaza Legión Española, plaza Fray Alonso de Santo Tomás y casa hermandad. Nazareno de Cádiz El Nazareno de Santa María, popularmente conocido como el 'Regidor Perpetuo' o el 'Señor de Cádiz', es la imagen con más devoción de la capital gaditana. La sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno ostenta desde 1681 el título honorífico de Regidor Perpetuo de Cádiz tras su intercesión en la erradicación de la epidemia de peste que azotaba la ciudad desde años atrás. Entre sus múltiples apodos también se encuentran 'El Greñúo' (por la melena que porta, cedida por una devota), Gitano de Santa María o simplemente 'El Nazareno', al que los vecinos del barrio de Santa María siempre arropan, junto a María Santísima de los Dolores, entre sus calles tanto en la ida como en la vuelta de su penitencia, ya de madrugada. El Nazareno de Cádiz en el Barrio de Santa María (2025) EFE / Román Ríos Hora de salida: 19:50 h Hora de entrada: 6:30 h del viernes Itinerario: Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, plaza de San Juan de Dios, avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Carrera Oficial, Novena, Ancha, San José, plaza de Mina, Tinte, plaza de San Francisco, San Francisco, Nueva, plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Mirador, Público, Concepción Arenal y Santa María. Pasión Viviente de Calahorra, La Rioja La Pasión Viviente de Calahorra, en La Rioja, es una de las representaciones de la Pasión de Cristo más importantes de España, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Alrededor de 250 vecinos participan como actores y figurantes. La obra recrea fielmente los episodios evangélicos, desde la Última Cena y la Oración en el Huerto hasta el juicio de Pilatos, el Viacrucis y la Crucifixión final en la plaza del Raso. Utilizan decorados a gran escala que evocan la arquitectura romana y judía de la época, aprovechando el entorno histórico de Calahorra. Momento de la 'Escenificación de la pasión de Cristo' por la Asociación Cultural Grupo Paso Viviente de Calahorra (2025) EFE / Fernando Díaz Hora de salida: 21:00 h Itinerario: la salida y escena de Jesús entrando en Jerusalén será desde la plaza de toros. La escenificación continuará por de Valvanera hasta la plaza Diego Camporredondo, donde se representarán la Última Cena y la Oración del Huerto. La siguiente parada será el parking de la Era Alta, en el que se podrán ver los juicios de Caifás y Pilatos. Desde ahí se continuará por la confluencia de Dos de Mayo y Ruiz Menta hasta la rotonda de Valvanera para ver la Crucifixión y Resurrección en sus ubicaciones habituales. La Esperanza de Málaga María Santísima de la Esperanza es una de las imágenes más icónicas y veneradas de la Semana Santa de Málaga. Pertenece a la Archicofradía del Paso y la Esperanza. La imagen es una obra anónima del siglo XVII, conocida por su rostro con acabado "acristalado". Aunque lo más destacado es su trono, considerado el más pesado de los que se cargan al hombro, con 5.700 kg, 6 metros de altura y cerca de 4 metros de ancho. Sus varales miden unos 14 metros y requiere de 267 a 274 hombres de trono para ser portado. Por delante de ella procesiona el otro titular de la archicofradía, Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso. En mayo de 2025, la Virgen de la Esperanza protagonizó un evento histórico al viajar a Roma para participar en el Jubileo de las Cofradías, donde procesionó por las calles de la 'Ciudad Eterna'. Trono de la Virgen de la Esperanza en salida procesional Hora de salida: 21:45 h Hora de entrada: 3:45 h del viernes Itinerario: Basílica del Paso y la Esperanza, glorieta Lola Carrera, Hilera, puente de la Esperanza, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, plaza de Félix Sáenz, Sagasta, plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza. Virgen de la Aurora de Granada María Santísima de la Aurora Coronada es conocida popularmente en Granada como la 'Reina del Albayzín' y su estación de penitencia es famosa por su difícil y espectacular bajada por los Grifos de San José y las estrechas calles del barrio. La imagen de María es una dolorosa de vestir de finales del siglo XVII, de tamaño natural y de autor desconocido. El otro titular de la hermandad es Nuestro Padre Jesús del Perdón, fiel reproducción del que ejecutara Diego de Siloé en el siglo XVI, talla a la que la corporación dio culto público hasta 1984, cuando se estimó necesario su conservación en la Parroquia de San José. Procesión de La Aurora en las calles del barrio granadino del Albaycín EFE / Miguel Ángel Molina Hora de salida: 16:30 h Hora de entrada: 1:00 h del viernes Itinerario: Iglesia Parroquial de San Miguel Bajo, plaza de San Miguel Bajo, placeta de Cauchiles de San Miguel, San José Alta, Grifos de San José, Cuesta de San Gregorio, plaza San Gregorio, San Juan de los Reyes, Cárcel Alta, plaza Nueva, Reyes Católicos, plaza Isabel la Católica, Pavaneras, Santa Escolástica, plaza de los Girones, Ancha de Santo Domingo, plaza Santo Domingo, Padre Maestro Luis de Granada, callejón de Santo Domingo, plaza de los Campos, Cuesta de Aixa, Ancha de la Virgen, Carrera de la Virgen (lateral), Carrera de la Virgen (paseo central), plaza Bibataubín, plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, plaza de las Pasiegas, S.I. Catedral, Cárcel Baja, pasaje Diego de Siloé, Gran Vía, Reyes Católicos, plaza Nueva, Cárcel Alta, San Juan de los Reyes, plaza San Gregorio, Cuesta de San Gregorio, Grifos de San José, San José Alta, placeta de Cauchiles de San Miguel, plaza de San Miguel Bajo, Iglesia Parroquial de San Miguel Bajo, a su templo. Pasión Viviente de Balmaseda, Vizcaya La Pasión Viviente de Balmaseda es una representación teatral y religiosa que recrea los últimos momentos de la vida de Jesús en las calles de la villa más antigua de Vizcaya. Es una de las tradiciones de Semana Santa más populares y antiguas de la región, destacando porque alrededor de 700 vecinos del pueblo participan desinteresadamente como actores y figurantes. Según la tradición oral, su origen está ligado a una promesa realizada por penitentes que subieron al monte Kolitza para pedir el fin de una epidemia de peste. Actualmente, el evento atrae a cerca de 50.000 visitantes cada año, motivo por el que se ha limitado su aforo y la entrada es de pago. Pasión Viviente de Balmaseda (2025) EFE / Miguel Toña Hora de inicio: 19:00 h - Procesión de los pasos. Con salida en la plaza de San Severino, los pasos son acompañados por los romanos y los penitentes, que van encapuchados, descalzos y cargados con cruces. También intervienen la Coral Kolitza y la banda de música Azkoaga. Hora de la Última Cena: 21:30 h. Durante una hora se desarrollan las escenas del Concilio de los Sacerdotes, la Última Cena, la Oración en el Huerto de los Olivos, el prendimiento de Jesús y el juicio ante los sacerdotes encabezados por Caifás.

Procesiones de la 'Madrugá' (3 de abril) El momento más mediático de la Semana Santa se vive a altas horas de la noche. La Madrugada se desarrolla en varios puntos de España, pero experimenta su apogeo y mayor devoción en Sevilla, donde se denomina 'Madrugá'. Allí salen a las calles algunas de las hermandades más reconocidas por el público popular y replicadas en otros puntos de la Península, con un 'duelo' eterno entre la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana por ver cuál se recoge más tarde en su templo, ya de mediodía en el Viernes Santo. A su vez procesionan otras cuatro hermandades: el Silencio, que es la más antigua y es conocida por la ausencia de música; Jesús del Gran Poder, conocido como 'El Señor de Sevilla', también procesiona en silencio; el Calvario, obra de Francisco de Ocampo (1612); y Los Gitanos, que procesiona con el paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud (un nazareno con la cruz a cuestas) y el de María Santísima de las Angustias Coronada. TVE y RTVE Play retransmiten en directo los momentos clave de la 'Madrugá'. Esperanza Macarena María Santísima de la Esperanza Macarena es una de las imágenes más icónicas y veneradas de la Semana Santa de Sevilla. Conocida popularmente como 'la Macarena', es una dolorosa que despierta una devoción universal y reside en su propia basílica en el barrio de San Gil. Su talla es de autoría anónima y en el último año ha sufrido una restauración que ha generado mucha polémica. El otro gran titular de la hermandad es Jesús de la Sentencia, que siempre es acompañado por la célebre Centuria Romana Macarena. El número de nazarenos que procesionan cada madrugada no deja de crecer, con un número récord de más de 5.000. Imagen de la Virgen de la Macarena EFE / José Manuel Vidal Hora de salida: 0:00 h Hora de entrada: 13:30 h del viernes Itinerario: plaza de la Esperanza Macarena, Resolana, Feria, Correduría, Alameda de Hércules, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, plaza de San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, Madre María Purísima de la Cruz, Feria, Relator, Parras, Escoberos, Muro, Resolana, Don Fadrique, Arco de la Macarena y plaza de la Esperanza Macarena. Esperanza de Triana La Esperanza de Triana se encuentra en la Capilla de los Marineros, situada en la calle Pureza del emblemático barrio de Triana, donde la recogida se vive con fervor y múltiples saetas. Deja siempre una imagen icónica al cruzar el puente de Triana. Suele ir acompañada por la Banda de Música Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras) tras el palio, mientras que el Cristo de las Tres Caídas cuenta con su propia y famosa Banda de Cornetas y Tambores. Virgen Esperanza de Triana cruzando el puente de Triana (2025) EFE /José Manuel Vidal Hora de salida: 1:19 h Hora de entrada: 13:45 h del viernes Itinerario: Pureza, plaza del Altozano, puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, Zaragoza, Madrid, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, Carrera Oficial, plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, puente de Isabel II, plaza del Altozano, San Jacinto, Victoria, Rodrigo de Triana, plazuela de Santa Ana, Párroco Don Eugenio y Pureza. El Gran Poder La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso procesionan con más de 2.600 nazarenos con túnicas negras y cinturón ancho de esparto en completo silencio. Jesús del Gran Poder de Sevilla (2021) EFE /José Manuel Vidal Hora de salida: 0:35 h Hora de entrada: 7:45 h del viernes Itinerario: plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria, Carrera Oficial, plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, López de Arenas, Santas Patronas, Puerta de Triana, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Jesús de la Vera-Cruz, Baños, plaza de la Gavidia, Cardenal Spínola y plaza de San Lorenzo. Jesús Yacente de Zamora La Penitente Hermandad de Jesús Yacente es una de las cofradías más emblemáticas y austeras de la Semana Santa de Zamora. Se trata de una impresionante talla del siglo XVII, atribuida tradicionalmente a Francisco Fermín, que destaca por su realismo y se encuentra habitualmente en la iglesia románica de Santa María la Nueva. El momento culminante de la procesión se da al llegar a la plaza de Viriato, donde los hermanos forman un gran círculo y entonan el Miserere en un silencio absoluto, rompiendo la oscuridad de la noche zamorana. Procesión de La Penitente Hermandad de Jesús Yacente (2015) EFE / Mariam A. Montesinos Hora de salida: 23:00 h Hora de entrada: No indicada Itinerario: rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, Carniceros, plaza de Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, arco de Doña Urraca, San Bartolomé, Riego, costanilla de San Antolín, Sancho IV, Cortalaire, Mazariegos, Cortarrabos, Sampiro, plaza de San Sebastián, Doctor Grado, Consejos, Laneros, San Bartolomé, ronda de Santa María, Motín de la Trucha, Hospital, Damas, Moreno, rúa de los Francos y plaza de Viriato (rezo del Miserere), regresando por rúa de los Francos al templo de salida.

Procesiones del Viernes Santo (3 de abril) Rompida de Calanda En Calanda, Teruel, los tambores rompen el silencio a medianoche del Viernes Santo en una ceremonia atronadora que se prolonga durante horas. Esta tradición, impulsada por Luis Buñuel, representa el temblor de la Tierra tras la muerte de Cristo. El estruendo de tambores y bombos se convierte en una letanía de devoción colectiva. Forma parte de la denominada Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón Turolense junto a las localidades de Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaen. El momento más destacado es a las 12:00 h, cuando se celebra la tradicional 'Rompida de la Hora', en la que más de 3.000 tambores —muchos tocados por familias enteras— suenan al unísono durante 26 horas ininterrumpidas. Vista general de la rompida de la hora de Calanda (2023) EFE / Antonio García Las Turbas de Cuenca Cuenca vive su momento más emblemático en la madrugada del Viernes Santo con la procesión conocida como Las Turbas, oficialmente llamada Camino del Calvario. Miles de cofrades, tambores y clarines acompañan al paso de Jesús el Nazareno en un caos sonoro y visual que representa las burlas y escarnios sufridos por Cristo camino del Gólgota. Se considera heredera de la antigua procesión de los nazarenos, iniciada en 1616. El desfile comienza con las Turbas, seguidas por la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Hermandad de San Juan Evangelista y, cerrando la procesión, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. Los turbos llevan el capuz atado al cuello, con la cara descubierta, y portan tambores enlutados y clarines. Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno camino de su crucifixión, en Cuenca (2023) EFE / José del Olmo Hora de salida: 5:30 h Itinerario: Iglesia Parroquial de El Salvador, Puerta de Valencia, Carretería, calles de San Juan y Alfonso VIII, Plaza Mayor, Alfonso VIII, iglesia de San Felipe Neri, calle del Peso, Solera. Tras su paso por Carretería, hacen su entrada en la Parroquial de San Esteban las hermandades del Cristo del Perdón y de la Salud, continuando el resto por la calle de Las Torres hacia sus templos de procedencia. Pasión Viviente de Balmaseda Siguiendo la representación iniciada el Jueves Santo, Balmaseda continúa con su pasión viviente. Juicio ante Pilato: 9:30 h. Se inicia con el ahorcamiento de Judas y continúa con el juicio de Jesús ante Poncio Pilato en el Pretorio. Escenas: flagelación de Jesús, liberación de Barrabás y el Ecce Homo, primera caída, encuentro con María Magdalena y con la Virgen María. Via Crucis: 10:30 h. Junto con los personajes y pasos del día anterior desfilan la Magdalena, la Virgen María, la Verónica, los Apóstoles y otra serie de personajes de la representación de la mañana. Se trata de un acto de gran vistosidad y dramatismo, en el que Jesús expira tras pronunciar sus últimas palabras; a continuación, es descendido y trasladado al sepulcro. Procesión del entierro: 19:00 h. La calidad de los pasos y el estado sombrío de los personajes otorgan a esta procesión un ambiente de profunda tristeza y recogimiento. Procesión del silencio: 21:30 h. La Guardia Romana escolta en un silencio sepulcral los pasos del Cristo del Cementerio y la Dolorosa hasta el cementerio, donde, tras un breve responso, se coloca el paso del Cristo en su ubicación habitual. Pasión Viviente de Balmaseda (2025) EFE / Luis Tejido Los Salzillos de Murcia En Murcia, los pasos del escultor Francisco Salzillo —conocidos como Los Salzillos— deslumbran por su riqueza barroca y detalle artístico. La procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno inicia su recorrido en la mañana del Viernes Santo para que el primer rayo de sol ilumine con el llamado 'beso' el estandarte de la cofradía o la cara de la Dolorosa. A lo largo de las calles de Murcia, nazarenos 'moraos' de nueve hermandades diferentes acompañan los pasos creados por Salzillo en el siglo XVIII: la Santa Cena, la Oración en el Huerto, el Prendimiento, los Azotes, la Verónica, la Caída, Nuestro Padre Jesús Nazareno, San Juan y la Dolorosa. Paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno (2024) del imaginero Francisco Salzillo EFE / Marcial Guillén Hora de salida: 8:00 h Hora de entrada: No indicada Itinerario: No especificado Cristo de Medinaceli de Madrid La imagen de Jesús Nazareno de Medinaceli, 'Señor de Madrid', recorre las calles de la capital cada Viernes Santo, acompañada por miles de fieles. Su procesión, cargada de promesas y peticiones, se distingue por su sobriedad y la intensa devoción popular que despierta. Debe su apelativo a la Casa Ducal de Medinaceli, que cedió el terreno para su capilla en Madrid y ha mantenido históricamente el título de Hermano Mayor. La archicofradía se fundó el 28 de febrero de 1682, año en que la imagen fue rescatada de Marruecos por los Trinitarios y llegó a Madrid con el escapulario de la orden descalza. A diferencia de la mayoría de pasos en Madrid, procesiona en un trono al estilo malagueño, al que le sigue Nuestra Señora de los Dolores en su Mayor Soledad. Nuestro Padre Jesús Nazareno Cristo de Medinaceli de Madrid (2023) EFE / Mariscal Hora de salida: 19:00 h Hora de entrada: 1:30 h Itinerario: Basílica de Jesús de Medinaceli, plaza de Jesús, calle Duque de Medinaceli, plaza de las Cortes, carrera de San Jerónimo, Puerta del Sol, calle Alcalá, estación de penitencia junto a la Iglesia de las Calatravas, calle Sevilla, plaza de Canalejas, carrera de San Jerónimo, calle Duque de Medinaceli, plaza de Jesús, basílica. Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor de Valladolid Valladolid ofrece una de las celebraciones más completas y sobrias de España. Su Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor reúne a 20 cofradías y 33 pasos escultóricos en un recorrido de profunda belleza estética y espiritual. Toda una Magna en pleno Viernes Santo. La llegada de la Virgen de las Angustias a su iglesia culmina con la Salve Popular y la bendición del arzobispo. Procesión General de Valladolid (2016) EFE / R. GARCIA Hora de salida: 19:30 h Hora de entrada: No indicada Itinerario: plaza la Libertad, Bajada de la Libertad, plaza Fuente Dorada, Ferrari, plaza Mayor, Santiago, plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Duque de la Victoria, Regalado, Cánovas del Castillo. Los Caladiños de Ferrol La procesión de Los Caladiños es una de las más sentidas y de las que más impactan en la medianoche del Viernes Santo, tras la hora de la muerte de Jesús. Solo se escuchan los pasos de quienes pasan en completo silencio con velas en una procesión interminable por las calles del casco histórico. El silencio es roto por el sonido de las cadenas de los penitentes. El acto litúrgico de las 23:15 h. en la Concatedral de San Julián da paso a la procesión de la Santísima Virgen de los Dolores y el paso de San Juan Evangelista. Procesión de Los Caladiños de Ferrol (2024) EFE / Kiko Delgado Hora de salida: 23:30 h Hora de entrada: No indicada Itinerario: Concatedral de San Julián, calle de Sanchéz Barcáiztegui, Magdalena, Tierra, Real, Méndez Núñez y plaza de Amboage, canto de la Salve.

Procesiones del Sábado de Gloria (4 de abril) En España, el Sábado Santo (tradicionalmente conocido como Sábado de Gloria) supone una jornada de transición marcada por el luto y el silencio tras la conmemoración de la muerte de Cristo, antes de la alegría de la Resurrección. Por ello, las procesiones y actos que se celebran este día están marcados por el recogimiento y la sobriedad, abundando representaciones de la Soledad de la Virgen ante la Cruz ya sin Jesús o el Santo Entierro. Ambos son bien ejemplificados con las cofradías de Sevilla. Santo Entierro de Sevilla Representa el entierro de Cristo y cuenta con la asistencia de una representación de la Corporación Municipal (Ayuntamiento de Sevilla) y diversas autoridades civiles y militares. La cofradía está compuesta por tres pasos: El Triunfo de la Santa Cruz, popularmente conocido como 'La Canina', es un peculiar paso alegórico que muestra un esqueleto meditando sobre un globo terráqueo, simbolizando la victoria de la Cruz sobre la muerte. El esqueleto provisto de guadaña personifica a la Muerte. Por la bola del mundo repta la serpiente con la manzana del veneno original en la boca y su antídoto es la emergente cruz desnuda, en la que ondea un sudario blanco y otro negro. Santísimo Cristo Yacente, urna de plata y cristal donde yace el cuerpo de Jesús. María Santísima de Villaviciosa, representa el dolor de la Virgen rodeada por las Tres Marías, San Juan y los Santos Varones. El Triunfo de la Santa Cruz de Sevilla (2023) Hermandad del Santo Entierro Hora de salida: 18:45 h Hora de entrada: 23:00 h Itinerario: Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, plaza Nueva (andén del Ayuntamiento), Tetuán, Velázquez, O’Donnell, Campana, plaza del Duque de la Victoria y Alfonso XII. Soledad de San Lorenzo, Sevilla A diferencia de la mayoría de las dolorosas sevillanas, y en consonancia con la mayoría de titulares similares en España, procesiona en un paso sin palio, representando a la Virgen al pie de la Cruz. La talla es una obra anónima del siglo XVI y es considerada por muchos como la dolorosa más antigua que procesiona en la ciudad. Soledad de San Lorenzo, Sevilla Hora de salida: 18:50 h Hora de entrada: 0:20 h Itinerario: plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, San Miguel, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, plaza de La Concordia, plaza de la Gavidia (lado oeste), Cardenal Spínola y plaza de San Lorenzo.