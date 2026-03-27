RTVE celebra la Semana Santa con un viaje por las tradiciones festivas y religiosas, cine y entretenimiento

RTVE ha preparado una programación especial de Semana Santa para dar a conocer las principales tradiciones y fiestas de España, así como una amplia selección de películas y la mejor oferta infantil para disfrutar en familia durante las vacaciones

Actos religiosos El Jueves Santo, ‘La Hora de La 1’ conectará en directo con el traslado y entronización del Cristo de Mena por parte de la Legión en Málaga. Y el Viernes Santo, La Madrugá sevillana centrará la atención en todos los espacios matinales de TVE y RNE. La 2 ofrecerá en directo algunas de las misas y procesiones más populares de Granada, el jueves 2 y viernes 3 desde las 18:00 horas y el sábado 4 a las 23:00. Y desde Roma, la Misa de Domingo de Ramos en la basílica de San Pedro (domingo 29 de marzo a las 10:00), el Viacrucis (viernes 3 a las 21:15) y la Bendición Urbi et Orbi (domingo 5 a las 10:15 horas).

La actualidad de la Semana Santa Todas las vertientes de la Semana Santa, fiestas, actos religiosos, actividad turística y económica, tendrán cabida en los Telediarios, el Canal 24 horas, informativos de RNE, el portal RTVE Noticias y magacines como ‘Mañaneros 360’, ‘Directo al grano’, ‘Malas lenguas’, ‘Aquí la Tierra’ o ‘D Corazón’, con conexiones en directo y reportajes por toda España. La cobertura de la Semana Santa no se entendería sin los Centros Territoriales y de Producción de RTVE, que estarán presentes en más de 150 representaciones religiosas de todo el país. Los Informativos Territoriales de TVE y RNE harán un amplio recorrido, desde los Empalaos extremeños a las Tamborradas de Hellín y Tobarra de Castilla-La Mancha, pasando por la Rompida de la hora de Calanda, la procesión del Cristo de la Buena Muerte de Málaga, la Madrugá sevillana, La danza de la muerte de Verges o La bajada del Ángel de Tudela. En Radio Nacional de España, varios programas dedicarán secciones o monográficos a la Semana Santa, que inaugurará ‘Documentos RNE’ este domingo con ‘Doctoras de la Iglesia: místicas, visionarias y teólogas’, un documental sobre Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita de Lisieux y Santa Hildegarda de Bingen. Durante toda la semana, ‘Las Tardes de RNE’ conectará con las emisoras territoriales para conocer algunas de las tradiciones más importantes y hablará sobre el origen de las procesiones o los platos típicos de Semana Santa. Además, entrevistará a Pere Navarro, director general de Tráfico y viajará a Roma de la mano del corresponsal Jordi Barcia. El sábado 4, ‘La sala’ tendrá entre sus contenidos la gira teatral de ‘La pasión infinita’, escrita y dirigida por José Troncoso, con Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad. Y el domingo 5, la bendición Urbi et Orbi desde Roma podrá seguirse en directo en ‘No es un día cualquiera’. Radio Clásica volverá a ofrecer en directo cuatro conciertos de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Los días 1, 2, 3 y 4 de abril retransmitirá ‘Canciones del alma’, ‘Vespro della Beata Vergine’ de Claudio Monteverdi, el ‘Oratorio Santa Elena en el Calvario’ de Marianne von Martínez y la ‘Misa en Si menor, BWV 232’ de Bach. La emisora también grabará los conciertos ‘Peace & War’, ‘Il Fervore: Pasión según San Marcos’, ‘Pergamo Ensemble: Leonarda in pace’ y ‘El Gran Teatro del Mundo: ¿Hasta cuándo Señor?’ para emitirlos en la próxima temporada.

Los grandes clásicos del cine RTVE apuesta en estas fechas por el cine de temática histórica y religiosa. La 1 emitirá ‘Ben-Hur’ y ‘Pompeya’ en la tarde del Viernes Santo, y ‘Los diez mandamientos’ el fin de semana. Y La 2 ofrecerá ‘La túnica sagrada’ el Jueves Santo a las 22:00 horas.

Todas las procesiones en RTVE Play Desde este viernes y hasta el 6 de abril, RTVE Play lanza el canal temático RTVE Procesiones, en el que se podrán ver numerosos actos religiosos como la Procesión de la Veracruz y Procesión del Santo Sepulcro en Palencia, las procesiones del Jueves y Viernes Santo en Mérida, el Santo Encuentro en Burgos, la Procesión del Silencio y de la Caridad en Medina del Campo o el Desembarco de la Legión y Procesión del Calvario en Málaga, entre otras. También habrá retransmisiones especiales desde Roma, como el Viacrucis o la bendición Urbi et Orbi.