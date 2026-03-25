Radio Clásica ofrece en directo cuatro conciertos de la 63ª Semana de Música Religiosa de Cuenca

Radio Clásica continúa un año más con la colaboración histórica con la Semana de Música Religiosa de Cuenca para la emisión, en directo, de varios de los conciertos celebrados en el Teatro Auditorio José Luis Perales.

El día 1 de abril, Miércoles Santo, tendremos oportunidad de escuchar Canciones del alma en paz, una aproximación a lo sagrado desde lo religioso y lo poético con obras de Johann Sebastian Bach en transcripciones y relecturas de Anton Webern, György Kurtág y Vladimir Tarnopolski. Completan el programa: Euridice, scena drammatica de Bruno Dozza, y dos estrenos absolutos: Canciones del alma en paz de Jesús Villa Rojo, obra encargo de la 63ª SMR, y Change de Fabián Panisello, que dirige a Plural Ensemble y a la soprano Celia Alcedo, el contratenor Carlos Mena, el bajo-barítono Andreas Jankowitsch y Ryoko Aoki, voz noh.

El 2 de abril, Jueves Santo, los miembros de I Gemelli dirigidos por Mathilde Étienne y Emiliano González Toro ofrecerán Vespro della Beata Vergine de Claudio Monteverdi. El 3 de abril, Viernes Santo, recuperación histórica estreno mundial absoluto (en colaboración con la Gesellschaft der Musikfreunde in Wien), del Oratorio Santa Elena en el Calvario de Marianne von Martínez a cargo de los Solistas (las sopranos Jone Martínez y María Pujades, la mezzosoprano Marta Infante, el tenor José Pizarro y el barítono Elías Benito-Arranz), Coro y Orquesta de la SMR Cuenca dirigidos por Andoni Sierra. Discípula de Franz Joseph Haydn y Nicola Porpora, compañera de recitales de Wolfang Amadeus Mozart y colaboradora de Pietro Metastasio, Marianne von Martinez es una de las compositoras más relevantes del Clasicismo e injustamente olvidada.

El 4 de abril, Sábado Santo, culminación de la SMR con la Misa en Si menor, BWV 232 de Johann Sebastian Bach ofrecida por la soprano Nuria Rial, la mezzosoprano Ewa Zaïcik, el tenor Werner Güra y el bajo-barítono Gerrit Illenberger junto a los miembros del Coro Accentus, Monteverdi Choir e Insula Orchestra dirigidos por Laurence Equilbey.

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