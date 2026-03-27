El presidente de la Junta de Cofradías de Toledo sobre el error en la Guía de Procesiones: "Modifiqué los cambios del recorrido, pero no la fecha"

La Junta de Cofradías de Toledo reconocía a escasas semanas de que se celebre la Semana Santa el error cometido en las fechas de la Guía Oficial de Procesiones, ya distribuida en diferentes parroquias de la ciudad. Las fechas que se incluyen corresponden a las de 2025, en lugar de las de este año.

El presidente de la institución, Juan Carlos Sánchez, ha asegurado en una entrevista a Radio Nacional que el resto de la información es correcta y ha trasladado cómo reaccionó cuando conoció el error.

“Cuando me comunican que existía un error dije: 'Es imposible'. Es el típico error con el que te echas las manos a la cabeza. Yo mismo modifiqué cambios en el recorrido, pero no revisé la fecha. Hay una cadena de personas que revisan estos días y no se dieron cuenta”, ha explicado Sánchez.

El presidente ha señalado que, al preparar la guía, muchas veces se priorizan los cambios en los recorridos y se pasan por alto detalles sencillos, como las fechas de las procesiones. “Aparecen los días nombrados, pero quienes debían revisarlos después no lo hicieron”, ha añadido.

Carteles con códigos QR como solución Como solución a este error, desde la Junta de Cofradías se ha impulsado la colocación de carteles con códigos QR en puntos estratégicos de Toledo mediante los cuales se podrá acceder a la información actualizada de recorridos, horarios y procesiones de la Semana Santa 2026. De hecho, ha considerado que volver a tener guías en papel "es poco efectivo". Por ello, ha asegurado que se están planteando dar un salto digital de cara a la Semana Santa del próximo año. "Tenemos que tender hacia el mundo digital porque es donde prosperan las cosas. No tenemos por qué cometer errores en papel que se pueden evitar trabajando en digital", ha afirmado el presidente.

Novedades y recorridos Con ello, un total de 20 cofradías serán protagonistas durante las procesiones, que saldrán por el Casco Histórico de Toledo desde este viernes, 27 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril. Entre las novedades, destaca el nuevo paso de María Santísima de la Esperanza en su Soledad, que por primera vez recorrerá las calles el Miércoles Santo, 1 de abril, dentro de su cofradía junto a la imagen del Cristo de la Humildad. En cuanto a los recorridos, Sánchez ha explicado que la mayor parte de ellos se mantienen sin cambios, a excepción de algunas procesiones como la de Nuestra Señora de la Soledad, que se podrá ver este Viernes de Dolores. El recorrido partirá desde la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina y pasará por Calle Santa Justa, Calle de la Plata, Plaza de San Vicente, Calle Cardenal Lorenzana, Calle Navarro Ledesma, Plaza Amador de los Ríos, Calle Nuncio Viejo, Calle Hombre de Palo, Cuatro Calles, Calle Comercio. Desde calle Comercio llegarán a la Plaza de Zocodover y atravesarán Calle Sillería, Calle Cadenas, Plaza de la Ropería y Calle Santa Justa hasta llegar a la Parroquia Mozárabe de las Santas Justa y Rufina. Otras de las procesiones que modifican su ruta es la de Caballeros Penitentes Cristo Redentor, que sale el Miércoles Santo, 1 de abril, desde la iglesia del Monasterio de Santo Domingo el Real y pasará por Calle Buzones, Plaza Buzones, Calle Merced, Calle Tendillas, Calle Esteban Illán, Calle San Román, Calle San Clemente, Plaza Valdecaleros, Calle Aljibillos, Calle Rojas y Plaza El Salvador. La ruta continuará por Calle Trinidad, Arco de Palacio, Plaza del Ayuntamiento, Calle Trinidad, Callejón Jesús y María, Plaza Juan de Mariana, Calle Alfonso X El Sabio, Plaza San Vicente, Calle Alfileritos, Calle Carmelitas Descalzos, Plaza Carmelitas Descalzos, Cobertizo de Santo Domingo el Real, Plaza Santo Domingo el Real hasta su llegada a la iglesia del Monasterio de Santo Domingo el Real. Además, ha recordado que la mayor concentración de procesiones se producirá durante el Jueves y Viernes Santo, 2 y 3 de abril, respectivamente. Los conciertos de la semana de Radio Clásica